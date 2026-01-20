Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 20 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 20 जनवरी 2026

आज चंद्रमा मकर राशि में और श्रवण नक्षत्र में दिन के मध्य तक रहेगा, जिससे आपका फोकस बोलने से अधिक परिणाम देने पर रहेगा. शुक्ल द्वितीया तिथि सहयोग और संबंधों में संतुलन बनाने की सीख देती है, लेकिन व्यावहारिकता की मांग भी बढ़ाती है. यह दिन भावनाओं से नहीं, सिस्टम और अनुशासन से जीतने का है.

कार्यस्थल पर वरिष्ठों की अपेक्षाएं स्पष्ट हो सकती हैं. श्रवण नक्षत्र सुनने, सीखने और सही सूचना लेने का नक्षत्र है, इसलिए आज अपनी बात मनवाने से पहले डेटा और तथ्य मजबूत रखें. अभिजीत मुहूर्त 12:11 PM से 12:53 PM के बीच मीटिंग, इंटरव्यू तैयारी, प्रस्तुति की रूपरेखा या महत्वपूर्ण बातचीत करना लाभकारी रहेगा. राहु काल 03:11 PM से 04:31 PM के बीच बहस, टकराव और आवेश में निर्णय से बचें.

Career: जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. सुनकर, समझकर आगे बढ़ेंगे तो लाभ होगा.

Finance: खर्च नियंत्रण में रखें. जोखिम भरे सौदे राहु काल में टालें.

Love: शब्दों से नहीं, व्यवहार से भरोसा बनेगा.

Health: तनाव और सिरदर्द संभव.

उपाय: निर्णय से पहले 10 गहरी सांस लें.

Lucky Color: लाल.

Lucky Number: 9.

वृषभ राशिफल (Taurus), 20 जनवरी 2026

आज चंद्रमा मकर राशि में होने से आपका ध्यान दीर्घकालिक सुरक्षा, काम की स्थिरता और भविष्य की योजना पर रहेगा. श्रवण नक्षत्र आपको सही लोगों से सही सलाह लेने के लिए प्रेरित करता है. शुक्ल द्वितीया रिश्तों में संतुलन बनाती है, लेकिन आपको अपनी सीमाएं भी स्पष्ट करनी होंगी.

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन का पहला भाग सीख, समीक्षा और रणनीति का है. 01:06 PM के बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होने से काम में गति और महत्वाकांक्षा बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही प्रतिस्पर्धा भी. अभिजीत मुहूर्त में जरूरी कॉल, शर्तें तय करना, या समझौते का ड्राफ्ट फाइनल करना अच्छा रहेगा. राहु काल में उधार, निवेश या भावनात्मक खर्च टालें.

Career: वरिष्ठों से मार्गदर्शन मिलेगा. प्रक्रिया मजबूत करेंगे तो उन्नति होगी.

Finance: स्थिरता रहेगी. अनावश्यक खरीद से बचें.

Love: भरोसा और स्पष्ट बातचीत जरूरी है.

Health: गला, थकान या भारीपन.

उपाय: मीठी वाणी और धीमी गति अपनाएं.

Lucky Color: क्रीम.

Lucky Number: 6.

मिथुन राशिफल (Gemini), 20 जनवरी 2026

आज का दिन मिथुन राशि के लिए अनुशासन और स्पष्ट सोच का है. चंद्रमा मकर में होने से भावनाएं दब सकती हैं और आप भीतर ही भीतर ज्यादा विश्लेषण करेंगे. श्रवण नक्षत्र के कारण आज सूचना, डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट और बातचीत का महत्व बढ़ेगा. शुक्ल द्वितीया सहयोग मांगती है, लेकिन आपको प्राथमिकताएं स्पष्ट रखनी होंगी.

दोपहर 01:06 PM के बाद धनिष्ठा नक्षत्र आने पर काम की गति बढ़ेगी, लक्ष्य स्पष्ट होंगे, लेकिन जल्दबाजी नुकसान कर सकती है. अभिजीत मुहूर्त में अपना प्लान, टाइमलाइन और जिम्मेदारियां तय करें. राहु काल में बहस, ईमेल युद्ध, या किसी निर्णय को अंतिम रूप देने से बचें.

Career: काम में पहचान मिलेगी, लेकिन नियम और समय-सीमा का पालन जरूरी है.

Finance: खर्च नियंत्रित रखें. जल्द लाभ का लालच न करें.

Love: संवाद कम हो सकता है. गलतफहमी से बचने के लिए स्पष्ट बोलें.

Health: नींद की कमी और मानसिक थकान.

उपाय: दिन का टू-डू लिखकर काम करें.

Lucky Color: हल्का हरा.

Lucky Number: 5.

कर्क राशिफल (Cancer), 20 जनवरी 2026

आज चंद्रमा मकर राशि में होने से रिश्तों और साझेदारी के मुद्दे प्रमुख रहेंगे. शुक्ल द्वितीया तिथि संबंधों में संतुलन और समझौते की ऊर्जा देती है, लेकिन यह भी कहती है कि भावनाओं के बजाय व्यवहारिक निर्णय लें. श्रवण नक्षत्र के कारण आज सुनना, समझना और सही प्रतिक्रिया देना आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी.

कार्यस्थल पर किसी मीटिंग, रोल-क्लैरिटी या टीम समन्वय की जरूरत पड़ सकती है. अभिजीत मुहूर्त में बॉस से वन-टू-वन, प्रेजेंटेशन की तैयारी, या महत्वपूर्ण बातचीत लाभ दे सकती है. राहु काल में भावनात्मक प्रतिक्रिया, आरोप-प्रत्यारोप या जल्द निष्कर्ष से बचें. 01:06 PM के बाद धनिष्ठा का प्रभाव आपको ज्यादा निर्णायक बना सकता है, इसलिए पहले हिस्से में बातें साफ कर लेना बेहतर रहेगा.

Career: साझेदारी और टीमवर्क से परिणाम निकलेंगे.

Finance: खर्च बढ़ सकते हैं. प्राथमिकताएं तय रखें.

Love: अपेक्षाएं बढ़ेंगी. शांत और स्पष्ट संवाद रखें.

Health: पेट और तनाव संवेदनशील रहेंगे.

उपाय: पानी अधिक लें और देर रात निर्णय न लें.

Lucky Color: सफेद.

Lucky Number: 2.



Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.