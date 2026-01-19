Kanya Weekly Horoscope 2026: कन्या 18-24 जनवरी राशिफल, करियर में उछाल! क्या आपके लिए है सरप्राइज?
Kanya Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: कन्या राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कन्या साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Kanya Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में ही किसी मित्र या प्रभावी व्यक्ति की मदद से लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे. किसी संस्था या व्यक्ति के पास फंसा हुआ धन भी इस दौरान वापस मिल सकता है, जिससे मानसिक और आर्थिक राहत मिलेगी.
करियर और नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह फायदेमंद है. अतिरिक्त आय के नए स्रोत बनेंगे और बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी. आपके काम को सराहा जाएगा और जिम्मेदारी बढ़ सकती है. यदि आप विदेश में करियर बनाने के प्रयास में हैं, तो वीकेंड इससे जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है.
बिजनेस राशिफल:
बिजनेस के लिहाज से यह सप्ताह बेहद मजबूत है. इस सिलसिले में की गई यात्राएं और लिए गए फैसले बड़ा लाभ दिला सकते हैं. मिड वीक आपके हाथ कोई बड़ी डील लग सकती है. मार्केट में आपकी पकड़ मजबूत होगी. पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों को कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे उनका प्रभाव और जनसमर्थन बढ़ेगा.
वित्त राशिफल:
आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी. रुका हुआ पैसा मिलने और आय के नए स्रोत बनने से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी. निवेश से जुड़े फैसले आपके पक्ष में रहेंगे.
लव और फैमिली राशिफल:
प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह पूरी तरह अनुकूल है. लव पार्टनर से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है. साथ में क्वालिटी टाइम बिताने के मौके मिलेंगे. वीकेंड किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे पारिवारिक और सामाजिक जुड़ाव बढ़ेगा.
शिक्षा और छात्र राशिफल:
न्यू जनरेशन का समय मौज-मस्ती में ज्यादा बीत सकता है. यहां थोड़ा ब्रेक लगाना जरूरी है—वरना अच्छा चलता समय भी बेकार जा सकता है. संतुलन बनाए रखें.
स्वास्थ्य राशिफल:
छोटी-मोटी दिक्कतों को नजरअंदाज न करें. कुल मिलाकर सेहत ठीक रहेगी, लेकिन लापरवाही करने पर परेशानी बढ़ सकती है.
लकी रंग: हरा
लकी नंबर: 5
उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.
FAQs
Q1. क्या इस सप्ताह रुका हुआ पैसा मिल सकता है?
उत्तर: हां, किसी व्यक्ति या संस्था के पास फंसा धन मिलने के प्रबल योग हैं.
Q2. क्या बिजनेस में बड़ी डील संभव है?
उत्तर: हां, मिड वीक कोई बड़ा और लाभदायक सौदा फाइनल हो सकता है.
Q3. प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर: प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे और पार्टनर से सरप्राइज मिलने के योग हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL