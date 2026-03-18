Aaj Ka Rashifal: आज का राशिफल 18 मार्च 2026, आज का दिन साधारण नहीं है चतुर्दशी से अमावस्या में प्रवेश और चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर मिलकर एक ऐसा ज्योतिषीय मोड़ बना रहे हैं, जो आपकी कमाई, करियर, रिश्ते और मानसिक स्थिति सब पर सीधा असर डाल सकता है. कई राशियों के लिए यह दिन अचानक फैसलों, खर्चों और भावनात्मक उतार-चढ़ाव का संकेत दे रहा है, जबकि कुछ राशियों के लिए नेटवर्किंग, लाभ और नए अवसरों के दरवाजे खुल सकते हैं.

अगर आप जानना चाहते हैं कि आज किस राशि को बड़ा लाभ मिल सकता है, किसे निवेश से बचना चाहिए, किसके रिश्तों में सुधार होगा और किसे रहना होगा अलर्ट, तो यह राशिफल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. खास बात यह है कि यह भविष्यफल चंद्र गोचर, अमावस्या ऊर्जा, नक्षत्र प्रभाव और राहुकाल जैसे सटीक पंचांग आधारों पर तैयार किया गया है, ताकि आप केवल पढ़ें नहीं, बल्कि अपने दिन के फैसले भी सही दिशा में ले सकें.

आज का दिन एक तरह से Reset Point है, पुरानी चीजों को छोड़कर नई शुरुआत की तैयारी का समय. ऐसे में मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए यहां आपको मिलेगा करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, Lucky Color, Lucky Number और आज का खास उपाय, जो आपके पूरे दिन को दिशा देगा. जानते हैं आज का संपूर्ण राशिफल:

मेष (Aries) - 18 मार्च 2026

मेष वालों, आज का दिन आपके लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो सुबह 08:28 तक रहेगी, इसके बाद अमावस्या शुरू हो जाएगी. चंद्रमा आज रात 23:36 तक कुंभ राशि (ग्यारहवें भाव) में रहेगा, जिसे 'लाभ स्थान' कहा जाता है. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र और साध्य योग का प्रभाव आज आपको सामाजिक कार्यों और प्लानिंग में व्यस्त रखेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज आपकी नेटवर्किंग और पुराने संपर्क बहुत काम आने वाले हैं. ऑफिस में टीम वर्क के साथ आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. बिजनेस करने वालों को आज बड़े लाभ के मौके मिल सकते हैं, लेकिन कोई भी नया एग्रीमेंट दोपहर के बाद करना बेहतर होगा. आज के दिन कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण फैसलों में सावधानी बरतें. राहु काल (12:29 से 13:59) के दौरान किसी भी तरह का बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही कोई महंगी वस्तु खरीदें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है, जिससे आपसी समझ बढ़ेगी. जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज किसी पुराने परिचित से कोई सकारात्मक संदेश मिल सकता है. सेहत के लिहाज से आज का दिन ठीक है, लेकिन शाम के समय थोड़ी थकान या पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है. आज उत्तर दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है. अगर जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से थोड़ा तिल या गुड़ खाकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज की वाइब अपनी 'Community' और 'Social Circle' पर फोकस करने की है. सोशल मीडिया पर दिखावे के बजाय उन लोगों से जुड़ें जो आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करते हैं. फालतू के 'Online Drama' से दूर रहें और अपनी स्किल्स को अपडेट करने पर ध्यान दें. शाम के बाद एनर्जी थोड़ी कम महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को ज्यादा स्ट्रेस न दें और अच्छी नींद लें.

Lucky Color: गहरा लाल (Deep Red)

Lucky Number: 9

Special Tip:

आज चतुर्दशी और अमावस्या का मेल है. भगवान शिव की उपासना करना और शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा. साथ ही किसी जरूरतमंद को भोजन कराना या पक्षियों को दाना डालना आपकी आर्थिक उन्नति के रास्ते खोलेगा.

वृषभ (Taurus) - 18 मार्च 2026

वृषभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए थोड़ा संभलकर चलने और अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान देने का है. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो सुबह 08:28 तक रहेगी, जिसके बाद अमावस्या का आरंभ होगा. चंद्रमा आज रात 23:36 तक आपकी राशि से दसवें भाव (कुंभ राशि) में रहेगा, जिसे 'कर्म भाव' कहा जाता है. शतभिषा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आज आपको अपने काम के प्रति अधिक गंभीर और अनुशासित बनाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. ऑफिस में बॉस या सीनियर्स आपके काम की सराहना कर सकते हैं, लेकिन अपनी सफलता का श्रेय टीम को देना न भूलें. व्यापार करने वालों के लिए आज सरकारी काम या टेंडर्स से जुड़े मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है. आज के दिन कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए नए प्रोजेक्ट्स के लिए दिन के सामान्य शुभ समय का ही चयन करें. राहु काल (12:29 से 13:59) के दौरान किसी भी बड़े निवेश या नए व्यावसायिक सौदे से बचें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए आज का दिन थोड़ा व्यस्त रह सकता है. काम की अधिकता के कारण आप पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे हल्की नोकझोंक संभव है. सिंगल लोग आज अपनी वर्कप्लेस पर किसी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं. स्वास्थ्य की बात करें तो आज हड्डियों या घुटनों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है. भारी सामान उठाने से बचें और खान-पान में कैल्शियम का ध्यान रखें. आज उत्तर दिशा की यात्रा टालें क्योंकि वहां दिशा शूल है. मजबूरी में जाना हो, तो घर से थोड़ा तिल या गुड़ खाकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज की वाइब पूरी तरह 'Hustle' और 'Career Goals' वाली है. सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने के बजाय अपनी 'LinkedIn' प्रोफाइल या पोर्टफोलियो को अपडेट करने पर ध्यान दें. आज का दिन अपनी 'Dream Company' के बारे में रिसर्च करने या किसी मेंटर से बात करने के लिए बेस्ट है. फालतू के 'Validation' के पीछे न भागें, आपका काम खुद बोलेगा. शाम को खुद को थोड़ा ब्रेक दें और कल की प्लानिंग पहले से कर लें.

Lucky Color: क्रीम और हरा (Cream & Green)

Lucky Number: 6

Special Tip:

आज चतुर्दशी और अमावस्या की संधि का समय है. भगवान शिव को जल में थोड़े काले तिल मिलाकर अभिषेक करें. साथ ही, शनि देव के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाना आपकी करियर की बाधाओं को दूर करेगा और नौकरी में स्थिरता लाएगा.

मिथुन (Gemini) - 18 मार्च 2026

मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए थोड़ा संभलकर चलने और अपनी किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करने का है. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो सुबह 08:28 तक रहेगी, जिसके बाद अमावस्या का आरंभ होगा. चंद्रमा आज रात 23:36 तक आपकी राशि से नौवें भाव (कुंभ राशि) में रहेगा. नौवां भाव भाग्य और लंबी दूरी की यात्रा का है, लेकिन अमावस्या की निकटता के कारण आज आपको मानसिक उलझनें महसूस हो सकती हैं.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के लिहाज से आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है. कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की गॉसिप या दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें, वरना बात आप पर आ सकती है. व्यापारियों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा; किसी नए निवेश या बड़ी डील के लिए आज का दिन सही नहीं है. आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों को टालना ही बेहतर होगा. राहु काल (12:29 से 13:59) के दौरान पैसों का लेन-देन या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत बिल्कुल न करें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. पुरानी बातों को लेकर पार्टनर के साथ बहस होने की संभावना है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. जो लोग सिंगल हैं, वे आज किसी को प्रपोज करने का विचार कर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाएं, समय अनुकूल नहीं है. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको अनिद्रा या बेचैनी महसूस हो सकती है. ठंडी चीजों के सेवन से बचें क्योंकि गले से संबंधित समस्या हो सकती है. आज उत्तर दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि जाना जरूरी हो, तो घर से थोड़ा तिल खाकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज की वाइब थोड़ी 'Anxious' हो सकती है, इसलिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें. सोशल मीडिया पर चल रहे 'Trends' के पीछे भागने के बजाय आज अपनी मेंटल पीस पर फोकस करें. किसी भी तरह की 'Online Argument' से खुद को दूर रखें. आज का दिन अपनी हॉबी या किसी ऐसी चीज पर बिताएं जो आपको खुशी देती हो. शाम को फोन को साइड में रखकर थोड़ा समय शांत वातावरण में बिताएं.

Lucky Color: हरा और हल्का नीला (Green & Light Blue)

Lucky Number: 5

Special Tip:

आज चतुर्दशी और अमावस्या का योग है. मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें. शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके भाग्य की बाधाओं को दूर करेगा और मानसिक स्पष्टता देगा.

सिंह (Leo) - 18 मार्च 2026

सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए पार्टनरशिप और सामाजिक संबंधों पर ध्यान देने का है. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 08:28 तक रहेगी, जिसके बाद अमावस्या लग जाएगी. चंद्रमा आज रात 23:36 तक आपकी राशि से सातवें भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेगा. यह भाव व्यापार और जीवनसाथी का होता है, इसलिए आज का दिन आपके रिश्तों और पब्लिक डीलिंग के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज का दिन टीम वर्क के लिए अच्छा है. यदि आप साझेदारी (Partnership) में कोई व्यापार करते हैं, तो आज का दिन पारदर्शिता बनाए रखने का है. ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी भी नए बड़े प्रोजेक्ट पर साइन करने से पहले उसके हर पहलू को गौर से देख लें. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए विशेष शुभ कार्यों को टालें. राहु काल (12:29 से 13:59) के दौरान आर्थिक लेन-देन करने से बचें, क्योंकि अमावस्या की ऊर्जा धन के मामले में थोड़ी अस्थिर रह सकती है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए आज का दिन काफी बैलेंसिंग रहेगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने और पुरानी बातों को सुलझाने का अच्छा मौका है. सिंगल लोग आज किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिसकी विचारधारा आपसे काफी मिलती-जुलती हो. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको पीठ दर्द या कमर में खिंचाव महसूस हो सकता है. लगातार एक ही मुद्रा में बैठकर काम करने से बचें. आज उत्तर दिशा की यात्रा टालें क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि यात्रा जरूरी हो, तो घर से थोड़ा गुड़ खाकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज की वाइब अपनी 'Collabs' और 'Social Relations' को मैनेज करने की है. सोशल मीडिया पर सिर्फ अपनी बात कहने के बजाय दूसरों को सुनने और समझने की कोशिश करें. आज 'Main Character Energy' को थोड़ा साइड में रखकर दूसरों को सपोर्ट करें—इससे आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ेगी. शाम का समय अपने किसी पुराने दोस्त से कनेक्ट करने के लिए रखें. फालतू के कॉम्पिटिशन से दूर रहकर अपनी मेंटल पीस को प्राथमिकता दें.

Lucky Color: सुनहरा और नारंगी (Golden & Orange)

Lucky Number: 1

Special Tip:

आज चतुर्दशी और अमावस्या का संयोग है. सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, इसलिए आज भगवान शिव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. शाम के समय घर के बाहर सरसों के तेल का दीपक जलाने से आपके वैवाहिक जीवन और साझेदारी के कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

कन्या (Virgo) - 18 मार्च 2026

कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए थोड़ा संभलकर चलने और अनुशासन बनाए रखने का है. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 08:28 तक रहेगी, जिसके बाद अमावस्या शुरू हो जाएगी. चंद्रमा आज रात 23:36 तक आपकी राशि से छठे भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेगा. यह भाव शत्रुओं, रोग और ऋण का होता है, इसलिए आज आपको अपनी सेहत और विरोधियों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज काम का बोझ थोड़ा ज्यादा रह सकता है. ऑफिस में पेंडिंग काम निपटाने के चक्कर में भागदौड़ रहेगी. सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह की बहस में न पड़ें, शांति से अपना काम करें. व्यापारियों के लिए आज का दिन मिला-जुला है; उधारी के लेन-देन से बचें. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण डील्स को कल के लिए टालना बेहतर होगा. राहु काल (12:29 से 13:59) के दौरान धन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला न लें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए आज का दिन सामान्य है. पार्टनर के साथ अपनी चिंताओं को साझा करें, इससे आपका तनाव कम होगा. सिंगल लोग आज अपनी डेली रूटीन में व्यस्त रहेंगे, नए रिश्तों के लिए दिन थोड़ा सुस्त है. स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन थोड़ा नाजुक हो सकता है. पेट से जुड़ी दिक्कतें या पुराना दर्द उभर सकता है, इसलिए खान-पान पर खास ध्यान दें. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि जाना जरूरी हो, तो घर से थोड़ा तिल खाकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज की वाइब अपनी 'Routine' और 'Health' को ऑर्गेनाइज करने की है. सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने के बजाय आज अपनी 'To-Do List' को पूरा करने पर ध्यान दें. फालतू के कॉम्पिटिशन में पड़कर अपनी मेंटल पीस खराब न करें. आज का दिन खुद को 'Unclutter' करने का है—चाहे वो आपका कमरा हो या आपका दिमाग. शाम को फोन को साइड में रखकर थोड़ी देर वॉक करें या मेडिटेशन करें.

Lucky Color: गहरा हरा और भूरा (Dark Green & Brown)

Lucky Number: 5

Special Tip:

आज चतुर्दशी और अमावस्या का संयोग है. कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा. इससे आपके कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी और स्वास्थ्य में सुधार होगा.

तुला (Libra) - 18 मार्च 2026

तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अपनी रचनात्मकता और रिश्तों को बैलेंस करने का है. पंचांग के हिसाब से आज फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 08:28 तक रहेगी, जिसके बाद अमावस्या शुरू हो जाएगी. चंद्रमा आज रात 23:36 तक आपकी राशि से पांचवें भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेगा. यह भाव विद्या, संतान और प्रेम का होता है, इसलिए आज आपकी बुद्धि काफी तेज रहेगी और आप कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के लिहाज से आज का दिन अपनी स्किल्स दिखाने का है. अगर आप आर्ट्स, डिजाइनिंग या राइटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज आपको कोई अच्छा आइडिया आ सकता है. निवेश के मामले में आज का दिन थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि अमावस्या की ऊर्जा स्थिरता की कमी लाती है. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण डील्स को होल्ड पर रखें. राहु काल (12:29 से 13:59) के दौरान किसी को उधार न दें और न ही कोई नया निवेश करें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए आज का दिन काफी इमोशनल रहेगा. पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात को लेकर भावुक चर्चा हो सकती है, जो आपके रिश्ते को और गहरा बनाएगी. जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द या गैस की समस्या हो सकती है. खान-पान में हल्का भोजन लें. आज उत्तर दिशा की यात्रा टालें क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से थोड़ा तिल खाकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज की वाइब अपनी 'Creativity' और 'Self-expression' को निखारने की है. सोशल मीडिया पर सिर्फ दूसरों के कंटेंट को देखने के बजाय अपना कुछ ओरिजिनल क्रिएट करने पर ध्यान दें. फालतू की 'Validation' के पीछे न भागें और अपनी 'Vibe' के हिसाब से काम करें. शाम को थोड़ा समय अपने उन दोस्तों के साथ बिताएं जो आपको इंस्पायर करते हैं. कल से शुरू होने वाले न्यू ईयर के लिए आज रात अपने गोल्स सेट कर लें.

Lucky Color: सफेद और गुलाबी (White & Pink)

Lucky Number: 7

Special Tip:

आज चतुर्दशी और अमावस्या का संयोग है. तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए आज भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करें. शाम के समय शिव मंदिर में घी का दीपक जलाना और सफेद चंदन का तिलक लगाना आपके लिए शुभ रहेगा. इससे आपकी मानसिक दुविधाएं दूर होंगी और कार्यों में सफलता मिलेगी.

वृश्चिक (Scorpio) - 18 मार्च 2026

वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुख-सुविधाओं और मानसिक शांति पर ध्यान देने का है. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 08:28 तक रहेगी, जिसके बाद अमावस्या का आरंभ होगा. चंद्रमा आज रात 23:36 तक आपकी राशि से चौथे भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेगा. यह भाव सुख, माता और भूमि का होता है, इसलिए आज आपका झुकाव घरेलू मामलों की ओर अधिक रहेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर आज भागदौड़ के बजाय स्थिरता रहेगी. ऑफिस में काम का माहौल शांत रहेगा, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहने की जरूरत है. यदि आप प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हैं, तो आज सावधानी बरतें क्योंकि अमावस्या की ऊर्जा बड़े निर्णयों के लिए अनुकूल नहीं होती. आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण व्यापारिक डील को टालना ही बेहतर होगा. राहु काल (12:29 से 13:59) के दौरान किसी भी तरह के वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए आज का दिन भावनात्मक स्थिरता लेकर आएगा. पार्टनर के साथ घर पर समय बिताना या परिवार के साथ डिनर करना आपके रिश्ते को मजबूती देगा. सिंगल लोग आज अपनी पुरानी यादों को लेकर थोड़े भावुक हो सकते हैं. सेहत की बात करें तो आज आपको सीने में जकड़न या सांस लेने में हल्की दिक्कत महसूस हो सकती है, इसलिए धूल और प्रदूषण से बचें. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है. मजबूरी में यात्रा करनी पड़े, तो घर से थोड़ा तिल खाकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज की वाइब पूरी तरह 'Stay at Home' वाली है. सोशल मीडिया पर चल रहे दिखावे और 'Hustle Culture' से थोड़ा ब्रेक लें. अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दें और अपने रूम को डिक्ल्टर (साफ-सफाई) करने पर ध्यान दें. फालतू के खर्चों से बचें और कल से शुरू होने वाले न्यू ईयर के लिए अपनी 'Wellness' पर फोकस करें. शाम का समय अपनी मां के साथ बिताएं, उनकी बातें आपको काफी मोटिवेट करेंगी.

Lucky Color: गहरा लाल और मैरून (Deep Red & Maroon)

Lucky Number: 9

Special Tip:

आज चतुर्दशी और अमावस्या का संयोग है. वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए आज भगवान शिव को गुड़ और तिल का भोग लगाएं. शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना और घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना आपकी मानसिक अशांति को दूर करेगा और कार्यों में सफलता दिलाएगा.

धनु (Sagittarius) - 18 मार्च 2026

धनु राशि वालों, आज का दिन आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करने वाला है. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 08:28 तक रहेगी, जिसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी. चंद्रमा आज रात 23:36 तक आपकी राशि से तीसरे भाव (कुंभ राशि) में रहेगा. तीसरा भाव छोटे भाई-बहनों और कम्युनिकेशन का होता है, इसलिए आज आपको अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने का मौका मिलेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के लिहाज से आज का दिन काफी एक्टिव रहेगा. ऑफिस में आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसमें काफी भागदौड़ और लोगों से मिलना-जुलना शामिल हो. मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है. आज के दिन कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण कागजों पर साइन करने के लिए सावधानी बरतें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन राहु काल (12:29 से 13:59) के दौरान किसी को भी पैसा उधार देने से बचें, वरना वापसी में दिक्कत आ सकती है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए आज का दिन मधुर रहेगा. पार्टनर के साथ छोटी दूरी की यात्रा या शाम को वॉक पर जाना आपके रिश्ते में ताजगी लाएगा. छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको कंधों या हाथों में थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है. भारी एक्सरसाइज करने से बचें. आज उत्तर दिशा की यात्रा टालना ही बेहतर है क्योंकि वहां दिशा शूल है. अगर जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से थोड़ा तिल या गुड़ खाकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज की वाइब 'Go-getter' वाली है. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें और नए आइडियाज पर काम करें. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आज टॉप पर रहेंगी, इसलिए अगर कोई कोलाबोरेशन या प्रोजेक्ट पेंडिंग है, तो उस पर बात करने का यह सही समय है. फालतू के 'Drama' से दूर रहें और अपनी एनर्जी को सही जगह चैनल करें. कल से शुरू होने वाले न्यू ईयर के लिए आज अपने नेटवर्क को थोड़ा और मजबूत कर लें.

Lucky Color: पीला और केसरिया (Yellow & Saffron)

Lucky Number: 3

Special Tip:

आज चतुर्दशी और अमावस्या का मेल है. धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए आज भगवान शिव के साथ-साथ भगवान विष्णु की पूजा भी करें. शाम के समय किसी मंदिर में चने की दाल या पीली वस्तुओं का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा. इससे आपके साहस में वृद्धि होगी और आने वाले समय में आर्थिक लाभ के योग बनेंगे.

मकर (Capricorn) - 18 मार्च 2026

मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अपनी वाणी और धन संचय पर ध्यान देने का है. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 08:28 तक रहेगी, जिसके बाद अमावस्या शुरू हो जाएगी. चंद्रमा आज रात 23:36 तक आपकी राशि से दूसरे भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेगा. दूसरा भाव धन, परिवार और वाणी का होता है, इसलिए आज बातचीत के दौरान शब्दों का चुनाव बहुत सोच-समझकर करें.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के लिहाज से आज का दिन निवेश की प्लानिंग के लिए अच्छा है, लेकिन निवेश करने के लिए नहीं. ऑफिस में आपकी आर्थिक सलाह की सराहना हो सकती है. व्यापारियों के लिए आज का दिन पुरानी उधारी वसूलने के लिए सही है. आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए बड़े बिजनेस सौदे टालना ही बेहतर होगा. राहु काल (12:29 से 13:59) के दौरान धन का बड़ा लेन-देन बिल्कुल न करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. परिवार के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करें. पार्टनर के साथ डिनर का प्लान बन सकता है जो आपके मूड को बेहतर करेगा. सेहत की बात करें तो आज आपको दांतों में दर्द या गले में इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है. बहुत ज्यादा ठंडा खाने-पीने से बचें. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना अवॉइड करें क्योंकि वहां दिशा शूल है. मजबूरी में जाना पड़े, तो घर से थोड़ा तिल खाकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज की वाइब अपने 'Budget' और 'Financial Goals' को रिव्यू करने की है. सोशल मीडिया पर चल रहे दिखावे वाले लाइफस्टाइल को देखकर फालतू के खर्चे न करें. आज का दिन अपनी सेविंग्स बढ़ाने के बारे में सोचने का है. किसी भी तरह के 'Online Conflict' में न पड़ें. शाम का समय अपने परिवार के साथ बिताएं, उनकी सलाह आपके काम आएगी. कल से शुरू होने वाले न्यू ईयर के लिए आज अपने खर्चों की एक लिस्ट बना लें.

Lucky Color: गहरा नीला और काला (Dark Blue & Black)

Lucky Number: 8

Special Tip:

आज चतुर्दशी और अमावस्या का संयोग है. मकर राशि का स्वामी शनि है, इसलिए आज भगवान शिव का अभिषेक करने के साथ-साथ शनि देव के मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा. इससे आर्थिक तंगी दूर होगी और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

कुंभ (Aquarius) - 18 मार्च 2026

कुंभ राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव में गोचर कर रहा है. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 08:28 तक रहेगी, जिसके बाद अमावस्या शुरू हो जाएगी. आपकी राशि में चंद्रमा का संचार रात 23:36 तक रहेगा. आज आप मानसिक रूप से काफी सक्रिय महसूस करेंगे, लेकिन अमावस्या की ऊर्जा के कारण मन में थोड़े उतार-चढ़ाव भी रह सकते हैं. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आज आपको कुछ नया सोचने के लिए प्रेरित करेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के लिहाज से आज का दिन अपनी पर्सनालिटी और कार्यक्षमता पर ध्यान देने का है. ऑफिस में आपकी लीडरशिप क्वालिटी की सराहना हो सकती है, लेकिन अहंकार से बचें. व्यापारियों के लिए आज का दिन पुराने पेंडिंग कामों को निपटाने के लिए अच्छा है. आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत संभलकर करें. राहु काल (12:29 से 13:59) के दौरान किसी भी तरह का बड़ा वित्तीय लेनदेन न करें और निवेश से जुड़े फैसलों को कल के लिए टालना ही बेहतर होगा.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए आज का दिन खुद को व्यक्त करने का है. पार्टनर के साथ अपनी भावनाओं को साझा करें, इससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा. जो लोग सिंगल हैं, वे आज अपने लुक्स और आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस करेंगे. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको सिरदर्द या आंखों में जलन की समस्या हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और आंखों को आराम दें. आज उत्तर दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है. मजबूरी में जाना हो, तो घर से थोड़ा तिल खाकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज की वाइब 'Self-Focus' और 'Identity' वाली है. सोशल मीडिया पर दूसरों को फॉलो करने के बजाय अपनी खुद की एक अलग 'Vibe' सेट करने पर ध्यान दें. आज का दिन अपनी ग्रूमिंग और स्टाइल पर काम करने के लिए अच्छा है. फालतू के कॉम्पिटिशन से दूर रहें और अपनी मेंटल हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी दें. शाम का समय अपने फेवरेट शौक पर बिताएं. कल से शुरू होने वाले न्यू ईयर के लिए आज अपने 'Personal Goals' की एक लिस्ट बना लें.

Lucky Color: आसमानी नीला (Sky Blue)

Lucky Number: 4

Special Tip:

आज चतुर्दशी और अमावस्या का संयोग है और चंद्रमा आपकी ही राशि में है. भगवान शिव का जलाभिषेक करना और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करना आपके मानसिक तनाव को कम करेगा. शाम के समय शनि देव के नाम पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इससे करियर में आ रही बाधाएं दूर होंगी और मन शांत रहेगा.

मीन (Pisces) - 18 मार्च 2026

मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए थोड़ा सुस्त और आध्यात्मिक रह सकता है. पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 08:28 तक रहेगी, जिसके बाद अमावस्या का आरंभ होगा. चंद्रमा आज रात 23:36 तक आपकी राशि से बारहवें भाव (कुंभ राशि) में रहेगा. यह भाव खर्चों, मोक्ष और विदेश का होता है, इसलिए आज आपका मन एकांत की ओर ज्यादा झुकेगा और आप दुनिया की भागदौड़ से दूर रहना चाहेंगे.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'बैक-स्टेज' रहकर काम करने का है. अगर आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, चैरिटी या मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए काफी अनुकूल रह सकता है. ऑफिस में किसी भी तरह की गुटबाजी से दूर रहें. वित्तीय स्थिति की बात करें तो आज अचानक और अनप्लांड खर्चों का योग बन रहा है, इसलिए फिजूलखर्ची पर लगाम लगाएं. आज अभिजीत मुहूर्त मौजूद नहीं है. राहु काल (12:29 से 13:59) के दौरान किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत न करें और न ही निवेश से जुड़ा कोई एग्रीमेंट साइन करें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए आज का दिन मिला-जुला है. पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, इसलिए अपनी बातें स्पष्ट रखें. सिंगल लोग आज पुरानी यादों में खोए रह सकते हैं, जो उन्हें थोड़ा भावुक कर सकता है. स्वास्थ्य की बात करें तो आज नींद की कमी या आंखों में जलन की समस्या हो सकती है. ध्यान (Meditation) करना आपके लिए आज सबसे अच्छी दवा साबित होगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना टालें क्योंकि वहां दिशा शूल है. यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से थोड़ा तिल या गुड़ खाकर निकलें.

Gen-Z Special:

आज की वाइब पूरी तरह 'Digital Detox' और 'Inner Peace' वाली है. सोशल मीडिया पर चल रही हर अपडेट को जानने की होड़ से खुद को मुक्त करें. आज का दिन अपनी मेंटल हेल्थ को रीसेट करने का है. किसी शांत जगह पर बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोचें, लेकिन खुद पर दबाव न डालें. शाम को फोन को 'Do Not Disturb' मोड पर डालकर कोई अच्छी किताब पढ़ें या शांति से म्यूजिक सुनें. कल से शुरू होने वाले नए साल के लिए अपनी ऊर्जा को बचाकर रखें.

Lucky Color: हल्का पीला और समुद्री नीला (Light Yellow & Sea Blue)

Lucky Number: 3

Special Tip:

आज चतुर्दशी और अमावस्या का मेल है और चंद्रमा आपके बारहवें भाव में है. भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक करना और शिव मंदिर में सफेद फूलों की माला चढ़ाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा. शाम के समय घर के मंदिर में कपूर जलाएं और किसी जरूरतमंद को चावल का दान करें. इससे आपके मानसिक तनाव में कमी आएगी और कल की नई शुरुआत के लिए मार्ग साफ होंगे.

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