Aaj Ka Rashifal, 6 July 2026: आज सोमवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की छठेी तिथि दोपहर 13:49:52 तक रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. आज का दिन ज्योतिषीय और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण है. सोमवार भगवान शिव और चंद्रमा दोनों का दिन है, इस दिन किया गया शिव अभिषेक, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना जाता है.

आज सौभाग्य योग दोपहर 15:50:24 तक रहेगा जो 27 योगों में से एक अत्यंत शुभ योग है. सौभाग्य योग सुख, समृद्धि, वैवाहिक सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन के हर क्षेत्र में शुभता का प्रतीक है. आज इस योग में किए गए विवाह संबंधी कार्य, नई शुरुआत और धार्मिक अनुष्ठान विशेष फलदायी रहेंगे.

आज एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना यह है कि चंद्रमा आज सुबह 09:58:11 पर कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे. कुंभ राशि (शनि की राशि) से मीन राशि (बृहस्पति की राशि) में चंद्रमा का यह गोचर आज दिन की ऊर्जा को बदल देगा, सुबह तक अनुशासन और कर्मनिष्ठा का भाव, फिर दोपहर से भाग्य, आध्यात्म और विस्तार का भाव. आज पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र दोपहर 16:08:27 तक रहेगा जो बृहस्पति का नक्षत्र है और ज्ञान, आध्यात्म तथा दार्शनिक चिंतन के लिए विशेष उपयुक्त है.

आज का एक और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय पक्ष यह है कि अभिजीत मुहूर्त (11:57:51 से 12:53:29) और यमघण्ट एक ही समय पर हैं , इसलिए आज अभिजीत मुहूर्त का उपयोग सावधानी से करें. बड़े शुभ कार्यों के लिए दोपहर 1 बजे के बाद और सौभाग्य योग की समाप्ति (15:50) से पहले का समय आज का सर्वश्रेष्ठ अवसर है. राहु काल आज सुबह 07:12:46 से 08:57:04 तक है, दिन की शुरुआत में ही सावधानी रखें.

आज का पंचांग , 6 जुलाई 2026

तिथि - कृष्ण छठेी (13:49:52 तक), फिर सप्तमी

नक्षत्र - पूर्वाभाद्रपद (16:08:27 तक), फिर उत्तराभाद्रपद

योग - सौभाग्य (15:50:24 तक)

करण - वणिज- विष्टि/भद्रा (रात में)

पक्ष - कृष्ण

वार - सोमवार

चंद्र राशि - कुंभ (09:58:11 तक)- मीन

सूर्योदय - 05:28:27

सूर्यास्त - 19:22:53

राहु काल - 07:12:46 से 08:57:04 (सुबह)

अभिजीत मुहूर्त - 11:57:51 से 12:53:29 (यमघण्ट के साथ)

यमगण्ड - 10:41:22 से 12:25:40

दुष्टमुहूर्त - 12:53:29-13:49:06 और 15:40:22-16:35:59

कंटक - 08:15:20 से 09:10:58

दिशाशूल - पूर्व

चंद्रबल - मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु, कुंभ

आज का सर्वश्रेष्ठ समय: दोपहर 1 बजे से 3:40 बजे के बीच (दुष्टमुहूर्त शुरू होने से पहले) , यही वो समय आज के किसी भी शुभ कार्य के लिए सर्वोत्तम है.

सौभाग्य योग 2026 , आज का विशेष महत्व

सौभाग्य योग 27 योगों में से तीसरा योग है और अत्यंत शुभ माना जाता है. इस योग में जन्मे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं और इस योग में किए गए कार्यों में सफलता की विशेष संभावना होती है. आज सोमवार, भगवान शिव के दिन, सौभाग्य योग का होना , यह एक दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग है. आज शिव आराधना, विवाह संबंधी निर्णय, नई व्यावसायिक शुरुआत और किसी भी शुभ कार्य की नींव रखने के लिए यह दिन विशेष रूप से अनुकूल है. आइए अब जानते हैं आज का राशिफल-

मेष राशिफल, 6 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन एकादश भाव की विशेष कृपा से आर्थिक लाभ, मित्रों का सहयोग और सोमवार को भगवान शिव की कृपा से जीवन में नई सौभाग्यशाली शुरुआत का है. सोमवार, 6 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण छठेी तिथि दोपहर 13:49:52 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सुबह 09:58:11 तक कुंभ राशि (आपकी राशि से एकादश भाव) में और उसके बाद मीन राशि (आपकी राशि से द्वादश भाव) में गोचर करेंगे. एकादश भाव में सुबह तक चंद्रमा के प्रभाव से अटके हुए धन की वापसी और नए लाभ के योग बनेंगे, जबकि दोपहर बाद मीन में चंद्रमा के आने से आध्यात्मिक चिंतन और एकांत की प्रवृत्ति बढ़ेगी.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके द्वितीय भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. धन भाव में मंगल आपको आर्थिक मामलों में साहसी और निर्णायक बनाएगा. आज सौभाग्य योग 15:50:24 तक है, इस दौरान विशेष रूप से करियर, व्यापार और वैवाहिक मामलों में की गई कोई भी नई शुरुआत दीर्घकालिक सौभाग्य लाएगी. सोमवार को भगवान शिव की विशेष कृपा आज आप पर बनी रहेगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए मान-सम्मान, नए अवसरों और आर्थिक लाभ का है. सुबह तक एकादश चंद्रमा दफ्तर में आपकी साख बढ़ाएगा और सीनियर्स की प्रशंसा मिलेगी. दोपहर बाद मीन में चंद्रमा के आने से आध्यात्मिक सोच और दीर्घकालिक योजनाएं बनाने की प्रेरणा मिलेगी. आज राहु काल सुबह 07:12:46 से 08:57:04 तक है, दिन की शुरुआत में कोई नया आधिकारिक कार्य प्रारंभ न करें. कंटक (08:15:20 से 09:10:58) में भी सावधानी रखें. यमगण्ड (10:41:22 से 12:25:40) में नया कार्य न करें. अभिजीत और यमघण्ट overlap (11:57 से 12:53) को देखते हुए दोपहर 1 बजे के बाद बड़े निर्णय लें. सौभाग्य योग की समाप्ति (15:50) से पहले दोपहर 1 से 3:40 बजे तक का समय आज का सर्वश्रेष्ठ window है.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नए व्यावसायिक संपर्क स्थापित करने और अटके हुए धन को वसूलने का है. सौभाग्य योग के प्रभाव से ग्राहकों के साथ संबंध मधुर और प्रगाढ़ होंगे. सोमवार को भगवान शिव का आशीर्वाद व्यापार में स्थिरता और समृद्धि लाएगा. दोपहर 1 से 3:40 के बीच कोई नई व्यावसायिक डील फाइनल करें. दुष्टमुहूर्त (12:53:29 से 13:49:06 और 15:40:22 से 16:35:59) में कोई अनुबंध साइन न करें. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में व्यावसायिक यात्रा न करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश भाव में सुबह तक चंद्रमा का गोचर और द्वितीय मंगल का संयोग रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. राहु काल (07:12:46 से 08:57:04), कंटक (08:15 से 09:10), यमगण्ड (10:41:22 से 12:25:40) और दुष्टमुहूर्त (दो बार) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच लॉन्ग-टर्म निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सौभाग्य योग की कृपा से अत्यंत शुभ है. सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा दाम्पत्य जीवन में सौभाग्य और मधुरता लाती है. आज किसी विवाह संबंधी निर्णय के लिए दोपहर 1 से 3:40 का समय विशेष रूप से अनुकूल है. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. सोमवार को भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करने से मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा का संचार होगा. दोपहर बाद मीन में चंद्रमा के आने से ध्यान और प्राणायाम की प्रेरणा मिलेगी. वर्षा ऋतु में खानपान हल्का रखें.

लकी नंबर: 9, 3 - लकी कलर: केसरिया, सफेद

अचूक उपाय: सोमवार को सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें. सौभाग्य योग में किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, चावल या मिठाई का दान करें. महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने से जीवन में सौभाग्य और दीर्घायु का वरदान मिलेगा.

वृषभ राशिफल, 6 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन दशम भाव की कृपा से करियर में शिखर प्रदर्शन, सामाजिक मान-सम्मान और सोमवार को भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन में नई सौभाग्यशाली उपलब्धि का है. सोमवार, 6 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण छठेी तिथि दोपहर 13:49:52 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सुबह 09:58:11 तक कुंभ राशि (आपकी राशि से दशम भाव , कर्म स्थान) में और उसके बाद मीन राशि (आपकी राशि से एकादश भाव , लाभ स्थान) में गोचर करेंगे. इस प्रकार आज का दिन सुबह से करियर में उत्कर्ष और दोपहर बाद से आर्थिक लाभ , दोनों का दुर्लभ संयोग लेकर आया है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी ही राशि (लग्न/प्रथम भाव) में मंगल देव यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लग्न का मंगल आपके भीतर असाधारण ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करेगा. आज सौभाग्य योग 15:50:24 तक है जो वृषभ के लग्नेश शुक्र के स्वभाव , सुख, समृद्धि और सौंदर्य , के साथ पूर्णतः अनुकूल है. सोमवार को भगवान शिव की पूजा वृषभ राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी होती है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिनों में से एक हो सकता है. सुबह तक दशम चंद्रमा दफ्तर में आपकी साख, अधिकार और प्रभाव को शिखर पर ले जाएगा, जबकि दोपहर बाद एकादश में चंद्रमा के आने से आर्थिक लाभ के नए अवसर खुलेंगे. सीनियर्स आपके काम की जमकर तारीफ करेंगे. आज राहु काल सुबह 07:12:46 से 08:57:04 तक है, दिन की शुरुआत में कोई नया आधिकारिक कार्य न करें. कंटक (08:15 से 09:10) और यमगण्ड (10:41:22 से 12:25:40) में सावधानी रखें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच का समय आज का सर्वश्रेष्ठ window है, इस दौरान बड़े निर्णय लें. दुष्टमुहूर्त (12:53 से 13:49 और 15:40 से 16:35) में कोई आधिकारिक कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर ले जाने और सौभाग्य योग में नई व्यावसायिक शुरुआत का है. दशम चंद्रमा बाजार में आपकी साख को प्रभावशाली बनाएगा. सोमवार को भगवान शिव का आशीर्वाद व्यापार में स्थिरता और दीर्घकालिक समृद्धि लाएगा. दोपहर 1 से 3:40 के बीच नई डील फाइनल करें. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, व्यावसायिक यात्रा उस दिशा में न करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दशम भाव में सुबह तक चंद्रमा और लग्न मंगल का संयोग रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. राहु काल (07:12:46 से 08:57:04), यमगण्ड (10:41:22 से 12:25:40) और दुष्टमुहूर्त (दो बार) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच लॉन्ग-टर्म निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सौभाग्य योग और सोमवार के शिव कृपा से अत्यंत मधुर और सुखद है. सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा दाम्पत्य जीवन में नई मधुरता और स्थिरता लाएगी. दशम से एकादश में चंद्रमा का गोचर आज दोपहर बाद परिवार में खुशियों का संदेश लेकर आएगा. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. लग्न का मंगल शारीरिक शक्ति बनाए रखेगा. सोमवार को शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करने से मानसिक शांति मिलेगी. वर्षा ऋतु में खानपान सात्विक रखें.

लकी नंबर: 6, 2 - लकी कलर: सफेद, हल्का नीला

अचूक उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें. सौभाग्य योग में किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, चावल या मिठाई का दान करें. 'ॐ श्रीं लक्ष्म्यै नमः' का जाप भी करें.

मिथुन राशिफल, 6 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य स्थान और द्वादश भाव के दोहरे प्रभाव से आत्मचिंतन, आध्यात्मिक उन्नति और दूर के संपर्कों से लाभ का है. सोमवार, 6 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण छठेी दोपहर 13:49:52 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सुबह 09:58:11 तक कुंभ राशि (आपकी राशि से नवम भाव , भाग्य स्थान) में और उसके बाद मीन राशि (आपकी राशि से दशम भाव , कर्म स्थान) में गोचर करेंगे. सुबह भाग्य का सहयोग और दोपहर बाद करियर में उत्कर्ष , आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए एक अलग और रोचक ऊर्जा लेकर आया है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से बारहवें भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. बारहवें मंगल के कारण खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है. आज सोमवार को भगवान शिव का आशीर्वाद और सौभाग्य योग का संयोग , यह दोनों मिलकर आज आपके जीवन में एक शुभ बदलाव की नींव रख सकते हैं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन भाग्य के सहयोग से किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का है. सुबह तक नवम चंद्रमा के प्रभाव से किसी गुरु या वरिष्ठ का मार्गदर्शन मिल सकता है, जबकि दोपहर बाद दशम में चंद्रमा के आने से करियर में नई ऊर्जा का संचार होगा. आज राहु काल सुबह 07:12:46 से 08:57:04 तक है, इस दौरान नया आधिकारिक कार्य न करें. कंटक (08:15 से 09:10) और यमगण्ड (10:41:22 से 12:25:40) में सावधानी रखें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच बड़े निर्णय लें. दुष्टमुहूर्त (12:53 से 13:49 और 15:40 से 16:35) में कोई आधिकारिक कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन दूर के संपर्कों से नए व्यावसायिक अवसर पाने और भाग्य के सहयोग से कोई पुराना रुका सौदा आगे बढ़ाने का है. बारहवें मंगल के कारण अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण रखें. सौभाग्य योग में ग्राहकों के साथ मधुर संबंध बनाने का प्रयास करें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच कोई नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

नवम से दशम में चंद्रमा का गोचर आज मिथुन राशि के निवेशकों के लिए mixed संकेत देता है. बारहवें मंगल के कारण आज बड़ा जोखिम न लें. राहु काल (07:12:46 से 08:57:04), यमगण्ड (10:41:22 से 12:25:40) और दुष्टमुहूर्त (दो बार) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. पुराने लॉन्ग-टर्म निवेश स्थिर रहेंगे.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सौभाग्य योग के प्रभाव से सुखद रहेगा. सोमवार को शिव-पार्वती की पूजा दाम्पत्य जीवन में सौभाग्य लाएगी. दोपहर बाद दशम में चंद्रमा के आने से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. सोमवार को शिव पूजन से मानसिक शांति मिलेगी. बारहवें मंगल के कारण अत्यधिक शारीरिक परिश्रम से बचें. वर्षा ऋतु में खानपान हल्का रखें.

लकी नंबर: 5, 3 - लकी कलर: हल्का हरा, सफेद

अचूक उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. सौभाग्य योग में किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां या मूंग दाल का दान करें.

कर्क राशिफल, 6 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन अष्टम से नवम भाव में चंद्रमा के गोचर से अचानक परिवर्तन और भाग्योदय का है. सोमवार, 6 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण छठेी दोपहर 13:49:52 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सुबह 09:58:11 तक कुंभ राशि (आपकी राशि से अष्टम भाव) में और उसके बाद मीन राशि (आपकी राशि से नवम भाव , भाग्य स्थान) में गोचर करेंगे. सुबह सावधानी और संयम, फिर दोपहर बाद से भाग्य का विशेष सहयोग , आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए दो अलग-अलग ऊर्जाओं का अनुभव कराएगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लाभ भाव में मंगल अचानक धन लाभ के द्वार खोल सकता है. कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा के लिए सोमवार का दिन विशेष महत्व रखता है, सोमवार को चंद्रमा की उपासना करने से आपका चंद्रबल और मजबूत होगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सुबह सावधानी और दोपहर बाद भाग्य का है. सुबह तक अष्टम चंद्रमा के कारण कोई अप्रत्याशित समस्या आ सकती है, लेकिन दोपहर बाद 09:58 से नवम में चंद्रमा के प्रवेश के बाद भाग्य का सहयोग मिलना शुरू होगा. लाभ भाव में मंगल से कोई अचानक बड़ा अवसर मिल सकता है. राहु काल (07:12:46 से 08:57:04) में नया कार्य न करें. कंटक (08:15 से 09:10) में सावधानी रखें. यमगण्ड (10:41:22 से 12:25:40) में नया कार्य न करें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच बड़े निर्णय लें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन सुबह नई वित्तीय रणनीतियों को गुप्त रखने और दोपहर बाद से नए अवसरों को भुनाने का है. लाभ भाव में मंगल के कारण किसी पुराने अटके व्यावसायिक धन की वापसी दोपहर बाद हो सकती है. सौभाग्य योग में ग्राहकों के साथ संबंध प्रगाढ़ करें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच कोई नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सुबह तक अष्टम चंद्रमा और उसके बाद नवम में गोचर के कारण आज निवेश के मामले में mixed संकेत हैं. राहु काल (07:12:46 से 08:57:04), यमगण्ड (10:41:22 से 12:25:40) और दुष्टमुहूर्त (दो बार) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच सोच-समझकर निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सुबह संयम और दोपहर बाद से सुखद रहेगा. सोमवार को शिव पूजन और चंद्र उपासना से दाम्पत्य जीवन में नई मधुरता आएगी. सौभाग्य योग में परिवार के साथ समय बिताना विशेष फलदायी होगा. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज सुबह तक अष्टम चंद्रमा के कारण पेट या मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें. दोपहर बाद से स्वास्थ्य में सुधार आएगा. सोमवार को शिव पूजन और चंद्र उपासना से मानसिक शांति मिलेगी.

लकी नंबर: 2, 7 - लकी कलर: सफेद, सिल्वर

अचूक उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र अर्पित करें. चंद्रमा को मजबूत करने के लिए 'ॐ सोम सोमाय नमः' का जाप करें. सौभाग्य योग में किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या चांदी की वस्तु का दान करें.

सिंह राशिफल, 6 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन सोमवार को सौभाग्य योग और सप्तम से अष्टम में चंद्रमा के गोचर से साझेदारी में सफलता और फिर गहन परिवर्तन का है. सोमवार, 6 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण छठेी दोपहर 13:49:52 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सुबह 09:58:11 तक कुंभ राशि (आपकी राशि से सप्तम भाव) में और उसके बाद मीन राशि (आपकी राशि से अष्टम भाव) में गोचर करेंगे. सुबह तक साझेदारी और वैवाहिक जीवन में मधुरता, फिर दोपहर बाद से गहन परिवर्तन और रणनीतिक सोच , यह दोहरा प्रभाव आज सिंह राशि के जातकों के लिए एक रोचक और महत्वपूर्ण दिन बनाता है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से दशम भाव (कर्म स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. दशम मंगल करियर में नई ऊर्जा और बड़े अवसर लेकर आएगा. सिंह राशि के लग्नेश सूर्य के दिन , रविवार , के बाद आज सोमवार को शिव कृपा का दिन है. सौभाग्य योग 15:50:24 तक है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सुबह साझेदारी और टीम वर्क का तथा दोपहर बाद गहन रणनीतिक सोच का है. सुबह तक सप्तम चंद्रमा सहकर्मियों के साथ संबंधों को मधुर बनाएगा. दशम मंगल के कारण करियर में नई जिम्मेदारी या टास्क मिल सकता है. राहु काल (07:12:46 से 08:57:04) में नया कार्य न करें. कंटक (08:15 से 09:10) और यमगण्ड (10:41:22 से 12:25:40) में सावधानी रखें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच बड़े निर्णय लें. दुष्टमुहूर्त (12:53 से 13:49 और 15:40 से 16:35) में कोई आधिकारिक कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन साझेदारी वाले कार्यों में सुबह बड़ी सफलता और दोपहर बाद गुप्त रणनीतियां बनाने का है. सौभाग्य योग में ग्राहकों के साथ संबंध प्रगाढ़ करें. दशम मंगल के कारण व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी. दोपहर 1 से 3:40 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सप्तम से अष्टम में चंद्रमा का गोचर आज mixed संकेत देता है. दशम मंगल रियल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए सकारात्मक संकेत देता है. राहु काल (07:12:46 से 08:57:04), यमगण्ड (10:41:22 से 12:25:40) और दुष्टमुहूर्त में कोई वित्तीय निर्णय न लें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच लॉन्ग-टर्म निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज सुबह तक सप्तम चंद्रमा की कृपा से जीवनसाथी के साथ मधुरता रहेगी. सौभाग्य योग और सोमवार के शिव कृपा से दाम्पत्य जीवन में नई सौभाग्यशाली ऊर्जा आएगी. दोपहर बाद संयम रखें. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज सुबह ऊर्जावान और दोपहर बाद थोड़ी थकान हो सकती है. सोमवार को शिव पूजन से मानसिक शांति मिलेगी. वर्षा ऋतु में खानपान सात्विक रखें.

लकी नंबर: 1, 5 - लकी कलर: सुनहरा, सफेद

अचूक उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें. सौभाग्य योग में किसी जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ या सफेद वस्त्र का दान करें.

कन्या राशिफल, 6 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन छठे से सप्तम भाव में चंद्रमा के गोचर से प्रतिस्पर्धा में विजय और फिर साझेदारी में सफलता का है. सोमवार, 6 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण छठेी दोपहर 13:49:52 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सुबह 09:58:11 तक कुंभ राशि (आपकी राशि से छठे भाव) में और उसके बाद मीन राशि (आपकी राशि से सप्तम भाव , साझेदारी स्थान) में गोचर करेंगे. सुबह तक प्रतिस्पर्धा में विजय और धन वसूली, फिर दोपहर बाद से साझेदारी और वैवाहिक जीवन में मधुरता , यह दोहरा शुभ प्रभाव आज कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष अनुकूल है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. भाग्य भाव में मंगल के कारण अप्रत्याशित भाग्य का सहयोग मिलेगा. आज सौभाग्य योग 15:50:24 तक है, इसका विशेष लाभ उठाएं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सुबह प्रतिस्पर्धियों पर विजय और दोपहर बाद से साझेदारी में सफलता का है. सुबह तक छठे चंद्रमा दफ्तर में विरोधी तत्वों को शांत रखेगा. नवम मंगल के भाग्य सहयोग से कोई बड़ा अवसर अचानक मिल सकता है. राहु काल (07:12:46 से 08:57:04) में नया कार्य न करें. कंटक (08:15 से 09:10) और यमगण्ड (10:41:22 से 12:25:40) में सावधानी रखें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच बड़े निर्णय लें. सौभाग्य योग समाप्ति (15:50) से पहले का यह window आज का सर्वश्रेष्ठ अवसर है.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने और पुराने अटके धन को वसूलने का है. दोपहर बाद से साझेदारी वाले व्यापार में विशेष सफलता मिलेगी. सौभाग्य योग में ग्राहकों के साथ संबंध प्रगाढ़ करें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

छठे से सप्तम में चंद्रमा का गोचर और नवम मंगल का संयोग फार्मा, हेल्थकेयर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. राहु काल (07:12:46 से 08:57:04), यमगण्ड (10:41:22 से 12:25:40) और दुष्टमुहूर्त में कोई वित्तीय निर्णय न लें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच लॉन्ग-टर्म निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन दोपहर बाद से अत्यंत मधुर और रोमांटिक है. सप्तम में चंद्रमा के प्रवेश के बाद जीवनसाथी के साथ प्रेम और विश्वास गहरा होगा. सौभाग्य योग में शिव-पार्वती की पूजा दाम्पत्य जीवन में नई मधुरता लाएगी. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. छठे चंद्रमा सुबह तक पुरानी बीमारियों से राहत दिलाएगा. सोमवार को शिव पूजन और सौभाग्य योग में प्राणायाम करने से शरीर और मन को शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 3, 8 - लकी कलर: हल्का हरा, सफेद

अचूक उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. सौभाग्य योग में किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां, मूंग दाल या सफेद वस्त्र का दान करें.

तुला राशिफल, 6 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन पंचम से छठे भाव में चंद्रमा के गोचर से रचनात्मकता और फिर प्रतिस्पर्धा में विजय का है. सोमवार, 6 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण छठेी दोपहर 13:49:52 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सुबह 09:58:11 तक कुंभ राशि (आपकी राशि से पंचम भाव) में और उसके बाद मीन राशि (आपकी राशि से छठे भाव) में गोचर करेंगे. सुबह रचनात्मकता और प्रेम, दोपहर बाद से प्रतिस्पर्धा में विजय और धन वसूली , यह दोहरा प्रभाव आज तुला राशि के जातकों के लिए रोचक और लाभदायक रहेगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. अष्टम मंगल गुप्त चुनौतियां ला सकता है. आज सोमवार को भगवान शिव की कृपा और सौभाग्य योग का संयोग आपके जीवन में एक शुभ परिवर्तन की नींव रख सकता है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सुबह रचनात्मक कार्यों में और दोपहर बाद से प्रतिस्पर्धियों पर विजय का है. पंचम चंद्रमा सुबह तक नए इनोवेटिव आइडियाज से भरपूर रखेगा. अष्टम मंगल के कारण किसी गुप्त कार्यालयीय चुनौती से सावधान रहें. राहु काल (07:12:46 से 08:57:04) में नया कार्य न करें. यमगण्ड (10:41:22 से 12:25:40) में सावधानी रखें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच बड़े निर्णय लें. दुष्टमुहूर्त (12:53 से 13:49 और 15:40 से 16:35) में कोई आधिकारिक कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन सुबह रचनात्मक व्यापार और दोपहर बाद से प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने का है. सौभाग्य योग में ग्राहकों के साथ संबंध प्रगाढ़ करें. अष्टम मंगल के कारण गुप्त प्रतिस्पर्धा से सावधान रहें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

पंचम से छठे में चंद्रमा का गोचर mixed संकेत देता है. अष्टम मंगल के कारण आज बड़ा जोखिम न लें. राहु काल (07:12:46 से 08:57:04), यमगण्ड (10:41:22 से 12:25:40) और दुष्टमुहूर्त में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज सुबह तक पंचम चंद्रमा की कृपा से रोमांटिक और मधुर माहौल रहेगा. सौभाग्य योग और सोमवार के शिव कृपा से दाम्पत्य जीवन में नई सौभाग्यशाली ऊर्जा आएगी. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मानसिक प्रसन्नता से शुरू होगा. सोमवार को शिव पूजन और सौभाग्य योग में ध्यान करने से मानसिक शांति मिलेगी. वर्षा ऋतु में खानपान हल्का रखें.

लकी नंबर: 2, 7 - लकी कलर: क्रीम, सफेद

अचूक उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र अर्पित करें. माता लक्ष्मी को भी सफेद पुष्प अर्पित करें. सौभाग्य योग में किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई या वस्त्र का दान करें.

वृश्चिक राशिफल, 6 जुलाई 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन चतुर्थ से पंचम भाव में चंद्रमा के गोचर से घरेलू सुख और फिर रचनात्मक उत्कर्ष का है. सोमवार, 6 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण छठेी दोपहर 13:49:52 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सुबह 09:58:11 तक कुंभ राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव , सुख और माता स्थान) में और उसके बाद मीन राशि (आपकी राशि से पंचम भाव) में गोचर करेंगे. सुबह घरेलू मामलों पर ध्यान और दोपहर बाद से रचनात्मकता, प्रेम और बौद्धिक उत्कर्ष , यह दोहरा प्रभाव आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक संतुलित और सुखद दिन बनाता है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके सप्तम भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. सप्तम मंगल साझेदारी और वैवाहिक जीवन में ऊर्जा लाएगा. सोमवार को भगवान शिव की विशेष कृपा और सौभाग्य योग का संयोग वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अनुकूल बनाता है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सुबह घरेलू जिम्मेदारियों को संभालते हुए और दोपहर बाद से रचनात्मक और बौद्धिक कार्यों में उत्कर्ष का है. सुबह तक चतुर्थ चंद्रमा मानसिक रूप से थोड़ी बेचैनी ला सकता है, लेकिन सप्तम मंगल की ऊर्जा आपको कठिन कार्यों को भी पूरा करने की शक्ति देगी. दोपहर बाद पंचम में चंद्रमा के आने से रचनात्मक प्रतिभा उभरेगी. राहु काल (07:12:46 से 08:57:04) में नया कार्य न करें. कंटक (08:15 से 09:10) में सावधानी रखें. यमगण्ड (10:41:22 से 12:25:40) में नया कार्य न करें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच बड़े निर्णय लें. दुष्टमुहूर्त (12:53 से 13:49 और 15:40 से 16:35) में कोई आधिकारिक कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन दोपहर बाद से रचनात्मक व्यापार और मीडिया से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता का है. सप्तम मंगल के कारण साझेदारी में ऊर्जा रहेगी. सौभाग्य योग में ग्राहकों के साथ संबंध प्रगाढ़ करें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच कोई नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

चतुर्थ से पंचम में चंद्रमा का गोचर mixed संकेत देता है. राहु काल (07:12:46 से 08:57:04), यमगण्ड (10:41:22 से 12:25:40) और दुष्टमुहूर्त में कोई वित्तीय निर्णय न लें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच सोच-समझकर निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सुबह माता की सेवा और घरेलू मामलों पर ध्यान देने का है. सोमवार को शिव-पार्वती की पूजा से दाम्पत्य जीवन में सौभाग्य आएगा. दोपहर बाद पंचम में चंद्रमा के आने से प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में खुशी मिलेगी. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज सुबह तक मानसिक बेचैनी हो सकती है. दोपहर बाद से स्वास्थ्य में सुधार आएगा. सोमवार को शिव पूजन से मानसिक शांति मिलेगी. वर्षा ऋतु में खानपान हल्का रखें.

लकी नंबर: 1, 9 - लकी कलर: गहरा लाल, सफेद

अचूक उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें. सौभाग्य योग में किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल, गुड़ या सफेद वस्त्र का दान करें.

धनु राशिफल, 6 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन तृतीय से चतुर्थ भाव में चंद्रमा के गोचर से साहस और फिर घरेलू सुख का है. सोमवार, 6 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण छठेी दोपहर 13:49:52 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सुबह 09:58:11 तक कुंभ राशि (आपकी राशि से तृतीय भाव) में और उसके बाद मीन राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव , सुख और माता स्थान) में गोचर करेंगे. सुबह साहस और पराक्रम, दोपहर बाद से घरेलू सुख और माता का आशीर्वाद , यह दोहरा प्रभाव आज धनु राशि के जातकों के लिए एक संतुलित और सुखद दिन बनाता है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से छठे भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. छठे मंगल शत्रुओं पर विजय और प्रतियोगिता में सफलता दिलाएगा. सोमवार को धनु राशि के लग्नेश बृहस्पति और भगवान शिव दोनों की कृपा पाने के लिए शिव अभिषेक विशेष फलदायी है. सौभाग्य योग 15:50:24 तक है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सुबह साहस और संवाद का तथा दोपहर बाद से घरेलू जिम्मेदारियों को संतुलित करते हुए काम करने का है. सुबह तक तृतीय चंद्रमा और छठे मंगल का संयोग दफ्तर में आपको प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाएगा. राहु काल (07:12:46 से 08:57:04) में नया कार्य न करें. कंटक (08:15 से 09:10) और यमगण्ड (10:41:22 से 12:25:40) में सावधानी रखें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच बड़े निर्णय लें. सौभाग्य योग समाप्ति से पहले का यह window आज का सर्वश्रेष्ठ अवसर है.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन सुबह नेटवर्किंग और संचार से जुड़े व्यापार में और दोपहर बाद से रियल एस्टेट और भूमि से जुड़े व्यापार में विशेष सफलता का है. छठे मंगल प्रतिस्पर्धियों पर आपकी बढ़त सुनिश्चित करेगा. सौभाग्य योग में ग्राहकों के साथ संबंध प्रगाढ़ करें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

तृतीय से चतुर्थ में चंद्रमा का गोचर और छठे मंगल का संयोग रियल एस्टेट और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. राहु काल (07:12:46 से 08:57:04), यमगण्ड (10:41:22 से 12:25:40) और दुष्टमुहूर्त में कोई वित्तीय निर्णय न लें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन दोपहर बाद से माता की सेवा और घरेलू सुख का है. सोमवार को शिव-पार्वती की पूजा से दाम्पत्य जीवन में सौभाग्य आएगा. सौभाग्य योग में परिवार के साथ मिलकर किसी शुभ कार्य की योजना बनाएं. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सुबह ऊर्जावान रहेगा. छठे मंगल पुरानी बीमारियों से राहत दिलाएगा. सोमवार को शिव पूजन और सौभाग्य योग में प्राणायाम करने से शरीर और मन को शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 3, 9 - लकी कलर: पीला, सफेद

अचूक उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें. बृहस्पति देव के लिए पीले पुष्प और केला अर्पित करें. सौभाग्य योग में किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र, मिठाई या गेहूं का दान करें.

मकर राशिफल, 6 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन द्वितीय से तृतीय भाव में चंद्रमा के गोचर से वाणी संयम और फिर साहस का है. सोमवार, 6 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण छठेी दोपहर 13:49:52 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सुबह 09:58:11 तक कुंभ राशि (आपकी राशि से द्वितीय भाव , धन और वाणी स्थान) में और उसके बाद मीन राशि (आपकी राशि से तृतीय भाव) में गोचर करेंगे. सुबह वाणी और धन में सावधानी, दोपहर बाद से साहस, पराक्रम और संचार में उत्कर्ष , यह दोहरा प्रभाव आज मकर राशि के जातकों के लिए एक रोचक और लाभदायक दिन बनाता है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से पंचम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. पंचम मंगल आपकी बौद्धिक क्षमता और रणनीतिक सोच को नई धार देगा. मकर राशि के स्वामी शनि देव के लिए सोमवार , चंद्रमा का दिन , और सौभाग्य योग का संयोग आज आपके जीवन में शनि-चंद्र का एक अनोखा और शुभ संतुलन बनाता है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सुबह वाणी पर संयम और बौद्धिक कार्यों में उत्कर्ष का तथा दोपहर बाद से साहस और संचार का है. सुबह तक द्वितीय चंद्रमा के कारण वाणी पर नियंत्रण जरूरी है. पंचम मंगल की बौद्धिक ऊर्जा से किसी जटिल समस्या का रचनात्मक समाधान निकाल सकते हैं. राहु काल (07:12:46 से 08:57:04) में नया कार्य न करें. कंटक (08:15 से 09:10) और यमगण्ड (10:41:22 से 12:25:40) में सावधानी रखें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच बड़े निर्णय लें. सौभाग्य योग समाप्ति से पहले का window सर्वश्रेष्ठ है.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन सुबह वाणी पर संयम रखते हुए सुनियोजित व्यावसायिक कदम उठाने और दोपहर बाद से नेटवर्किंग का है. द्वितीय चंद्रमा के कारण सुबह धन के लेन-देन में सावधानी रखें. सौभाग्य योग में ग्राहकों के साथ संबंध मधुर करें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वितीय से तृतीय में चंद्रमा का गोचर और पंचम मंगल का संयोग टेलीकॉम, मीडिया और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. राहु काल (07:12:46 से 08:57:04), यमगण्ड (10:41:22 से 12:25:40) और दुष्टमुहूर्त में कोई वित्तीय निर्णय न लें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच सोच-समझकर निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सुबह वाणी पर संयम और दोपहर बाद से उत्साह और सहयोग का है. सोमवार को शिव-पार्वती की पूजा से दाम्पत्य जीवन में सौभाग्य आएगा. सौभाग्य योग में विवाह संबंधी किसी निर्णय के लिए दोपहर 1 से 3:40 का समय विशेष अनुकूल है. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज गले या दांत से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. सोमवार को शिव पूजन और सौभाग्य योग में ध्यान और प्राणायाम करने से मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा का संचार होगा.

लकी नंबर: 4, 8 - लकी कलर: गहरा नीला, सफेद

अचूक उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. सौभाग्य योग में किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या नीले वस्त्र का दान करें.

कुंभ राशिफल, 6 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन लग्न से द्वादश भाव में चंद्रमा के गोचर से आत्मविश्वास और फिर आध्यात्मिक चिंतन का है. सोमवार, 6 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण छठेी दोपहर 13:49:52 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सुबह 09:58:11 तक कुंभ राशि (आपके लग्न या प्रथम भाव) में और उसके बाद मीन राशि (आपकी राशि से द्वादश भाव, व्यय और आध्यात्म स्थान) में गोचर करेंगे. सुबह व्यक्तित्व में असाधारण आकर्षण और आत्मविश्वास, दोपहर बाद से एकांत चिंतन और आध्यात्मिक उन्नति, यह दोहरा प्रभाव आज कुंभ राशि के जातकों के लिए एक अलग और महत्वपूर्ण दिन बनाता है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ मंगल भूमि, भवन और पारिवारिक सुख-सुविधाओं में नई ऊर्जा लाएगा. कुंभ राशि के स्वामी शनि देव के लिए सोमवार और सौभाग्य योग का संयोग , यह आपके लिए एक विशेष और शुभ दिन है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सुबह असाधारण आत्मविश्वास और प्रभावशाली व्यक्तित्व का तथा दोपहर बाद से पर्दे के पीछे की रणनीतियां बनाने का है. सुबह तक लग्न में चंद्रमा दफ्तर में आपकी साख और प्रभाव को शिखर पर रखेगा. चतुर्थ मंगल की ऊर्जा से घर से काम करने वाले जातकों के लिए आज विशेष ऊर्जा रहेगी. राहु काल (07:12:46 से 08:57:04) में नया कार्य न करें. कंटक (08:15 से 09:10) और यमगण्ड (10:41:22 से 12:25:40) में सावधानी रखें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच बड़े निर्णय लें , यह सौभाग्य योग में है. दुष्टमुहूर्त (12:53 से 13:49 और 15:40 से 16:35) में कोई आधिकारिक कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सुबह व्यावसायिक व्यक्तित्व और साख को नई ऊंचाई पर ले जाने का तथा दोपहर बाद से दीर्घकालिक व्यावसायिक योजनाएं बनाने का है. चतुर्थ मंगल के कारण रियल एस्टेट और भूमि से जुड़े व्यावसायिक कार्यों में आज विशेष ऊर्जा रहेगी. सौभाग्य योग में नए व्यावसायिक संपर्क स्थापित करें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

लग्न में सुबह तक चंद्रमा और चतुर्थ मंगल का संयोग रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. राहु काल (07:12:46 से 08:57:04), यमगण्ड (10:41:22 से 12:25:40) और दुष्टमुहूर्त में कोई वित्तीय निर्णय न लें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच लॉन्ग-टर्म निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सुबह असाधारण आकर्षण और आत्मविश्वास का है. सोमवार को शिव-पार्वती की पूजा से दाम्पत्य जीवन में नई सौभाग्यशाली ऊर्जा आएगी. सौभाग्य योग में विवाह संबंधी किसी निर्णय के लिए दोपहर 1 से 3:40 का समय विशेष अनुकूल है. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज सुबह बेहद ऊर्जावान और दोपहर बाद एकांत में विश्राम की इच्छा होगी. सोमवार को शिव पूजन और सौभाग्य योग में ध्यान करने से मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा का संचार होगा.

लकी नंबर: 4, 8 - लकी कलर: गहरा नीला, सफेद

अचूक उपाय: सोमवार को सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें. सौभाग्य योग में किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल, नीले वस्त्र या सरसों के तेल का दान करें. महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने से जीवन में सौभाग्य और दीर्घायु का वरदान मिलेगा.

मीन राशिफल, 6 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत विशेष और ऐतिहासिक है. आज चंद्रमा दोपहर से आपकी ही राशि , मीन , में प्रवेश करेंगे और सोमवार को भगवान शिव की कृपा के साथ सौभाग्य योग का त्रिवेणी संयोग आपके लिए वर्ष का एक असाधारण दिन बनाता है. सोमवार, 6 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण छठेी दोपहर 13:49:52 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सुबह 09:58:11 तक कुंभ राशि (आपकी राशि से द्वादश भाव) में और उसके बाद मीन राशि (आपके लग्न या प्रथम भाव) में गोचर करेंगे. सुबह एकांत और आध्यात्मिक चिंतन, दोपहर बाद से लग्न में चंद्रमा के प्रवेश से व्यक्तित्व में असाधारण आकर्षण, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता , यह परिवर्तन आज मीन राशि के जातकों के लिए एक नई और शुभ शुरुआत का प्रतीक है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से तृतीय भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. तृतीय मंगल आपके साहस, पराक्रम और संचार कौशल को असाधारण बल देगा. मीन राशि के लग्नेश बृहस्पति की कृपा और सोमवार को भगवान शिव का आशीर्वाद , यह दोनों मिलकर आज आपके जीवन में एक असाधारण सौभाग्यशाली अध्याय की शुरुआत कर सकते हैं. सौभाग्य योग 15:50:24 तक है, और इसके बाद भी लग्न में चंद्रमा की उपस्थिति आपको शाम तक ऊर्जावान बनाए रखेगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सुबह एकांत में रणनीतिक सोच और दोपहर बाद से असाधारण आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता के प्रदर्शन का है. दोपहर 09:58 के बाद जब चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, तब से दफ्तर में आपकी साख, व्यक्तित्व और प्रभाव असाधारण रूप से बढ़ेगा. सीनियर्स आपके काम की खुलकर तारीफ करेंगे.

तृतीय मंगल की संचार शक्ति से आज आपकी हर बात और हर प्रेजेंटेशन अत्यंत प्रभावशाली रहेगी. सौभाग्य योग में किए गए करियर संबंधी प्रयास दीर्घकालिक सफलता देंगे. राहु काल (07:12:46 से 08:57:04) में नया कार्य न करें. कंटक (08:15 से 09:10) और यमगण्ड (10:41:22 से 12:25:40) में सावधानी रखें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच बड़े निर्णय लें , यह आज का सर्वश्रेष्ठ window है. दुष्टमुहूर्त (12:53 से 13:49 और 15:40 से 16:35) में कोई आधिकारिक कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन दोपहर बाद से मार्केट में असाधारण पहचान और नई व्यावसायिक ऊर्जा का है. लग्न में चंद्रमा के प्रवेश के बाद आपकी व्यावसायिक उपस्थिति और व्यक्तित्व बाजार में नई छाप छोड़ेगा. तृतीय मंगल से दूर-दराज के क्षेत्रों में व्यावसायिक संपर्क मजबूत होंगे. सौभाग्य योग में ग्राहकों के साथ संबंध प्रगाढ़ करें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच नई डील फाइनल करें. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, व्यावसायिक यात्रा उस दिशा में न करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वादश से लग्न में चंद्रमा का गोचर और तृतीय मंगल का संयोग टेलीकॉम, मीडिया, फार्मा और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. राहु काल (07:12:46 से 08:57:04), यमगण्ड (10:41:22 से 12:25:40) और दुष्टमुहूर्त (दो बार) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. दोपहर 1 से 3:40 के बीच , सौभाग्य योग में , लॉन्ग-टर्म निवेश के श्रेष्ठ निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन दोपहर बाद से वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. लग्न में चंद्रमा के प्रवेश के बाद आपके व्यक्तित्व में जो असाधारण आकर्षण और मधुरता आएगी वह जीवनसाथी और प्रियजनों को विशेष रूप से प्रभावित करेगी. सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा से दाम्पत्य जीवन में नई सौभाग्यशाली ऊर्जा और मधुरता आएगी. सौभाग्य योग में विवाह संबंधी किसी निर्णय के लिए दोपहर 1 से 3:40 का समय आज का सर्वश्रेष्ठ window है. तृतीय मंगल के कारण भाई-बहनों का भरपूर सहयोग भी आज मिलेगा. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सुबह एकांत और आत्मचिंतन का तथा दोपहर बाद से बेहद ऊर्जावान और प्रसन्न रहेगा. सोमवार को शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करने और सौभाग्य योग में प्राणायाम और ध्यान करने से शरीर और मन दोनों में असाधारण शुद्धि और ऊर्जा का संचार होगा. दोपहर बाद लग्न में चंद्रमा के आने से मानसिक प्रसन्नता और शारीरिक ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर होगी.

लकी नंबर: 1, 3 - लकी कलर: हल्का पीला, सफेद

अचूक उपाय: सोमवार को सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें. बृहस्पति देव को पीले पुष्प और केला अर्पित करें. सौभाग्य योग में , दोपहर 1 से 3:40 के बीच , किसी जरूरतमंद ब्राह्मण, गुरु या विद्यार्थी को पीले वस्त्र, केले या चने की दाल का दान करें. महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने और शाम को शिव मंदिर में दीपक जलाने से आज आपके जीवन में भगवान शिव और लग्नेश बृहस्पति की असीम कृपा और अपार सौभाग्य का वरदान मिलेगा.

FAQ , 6 जुलाई 2026 राशिफल

Q: 6 जुलाई 2026 को कौन सी तिथि है?

आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की छठेी तिथि दोपहर 13:49:52 तक है, उसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी.

Q: आज कौन सा नक्षत्र है?

आज दोपहर 16:08:27 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र है और उसके बाद उत्तराभाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा.

Q: सौभाग्य योग क्या है और यह आज कब तक है?

सौभाग्य योग 27 योगों में से तीसरा और अत्यंत शुभ योग है जो सुख, समृद्धि, वैवाहिक सुख और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए विशेष फलदायी माना जाता है. आज यह दोपहर 15:50:24 तक रहेगा.

Q: आज चंद्रमा किस राशि में है?

आज चंद्रमा सुबह 09:58:11 तक कुंभ राशि में और उसके बाद मीन राशि में गोचर करेंगे , यह एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है.

Q: आज राहु काल कितने बजे से है?

आज राहु काल सुबह 07:12:46 से 08:57:04 तक रहेगा , दिन की शुरुआत में ही.

Q: आज किन राशियों के लिए शुभ दिन है?

आज मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है. सोमवार होने से वृषभ (शिव भक्त) और मीन (बृहस्पति की राशि, सोमवार को शिव कृपा) के जातकों पर विशेष आशीर्वाद रहेगा.

Q: सौभाग्य योग में कौन से कार्य करना विशेष शुभ है?

सौभाग्य योग में विवाह संबंधी निर्णय, नई व्यावसायिक शुरुआत, गृह प्रवेश, नई दिनचर्या का संकल्प और धार्मिक अनुष्ठान विशेष फलदायी रहते हैं. आज सोमवार को शिव अभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप इस योग में करना जीवन में दीर्घायु और अपार सौभाग्य लाता है.

Q: 6 जुलाई 2026 को दिशाशूल किस दिशा में है?

आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

Q: आज अभिजीत मुहूर्त का उपयोग कर सकते हैं?

आज अभिजीत मुहूर्त (11:57:51 से 12:53:29) और यमघण्ट एक ही समय पर हैं , इसलिए इस window में सावधानी बरतें. बड़े शुभ कार्यों के लिए दोपहर 1 बजे से 3:40 बजे तक (सौभाग्य योग में) का समय आज का सर्वश्रेष्ठ window है.

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