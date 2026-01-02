हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राहु-शुक्र का षडाष्टक योग: क्या यह सचमुच 'लिव-इन रिलेशनशिप' के लिए प्रेरित करता है

Live-In Relationships: राहु-शुक्र का षडाष्टक योग क्या सच में लिव-इन रिलेशनशिप या बदनामी की वजह बनता है? जानिए इस प्रचलित ज्योतिषीय मिथक के पीछे का असली शास्त्रीय सच और क्या कहते हैं प्राचीन ग्रंथ.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 02 Jan 2026 02:57 PM (IST)
Preferred Sources

Live-In: सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों से ज्योतिष के नाम पर एक फेक्ट बिना किसी रोक-टोक के वायरल हो रहा है कि अगर राहु का षडाष्टक योग मीन, तुला या वृष राशि के शुक्र से चतुर्थ या पंचम भाव में हो, तो जातक शत-प्रतिशत लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है.

सोशल मीडिया के माध्यम से जब कुछ ऐसा दिखाई या सुनाई देता है तो माता-पिता घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि संतान का विवाह और सामाजिक भविष्य अब ग्रहों के हाथ से निकल चुका है. जातक स्वयं अपराधबोध और भय में चला जाता है, मानो कुंडली ने पहले ही उसके चरित्र का निर्णय सुना दिया हो. और धीरे-धीरे ज्योतिष एक मार्गदर्शक शास्त्र नहीं, बल्कि अंतिम फैसला सुनाने वाला न्यायाधीश बना दिया जाता है. लेकिन मूल प्रश्न यही है क्या इस दावे का कोई वास्तविक शास्त्रीय आधार है?

पहला तथ्य, यह सूत्र किसी भी प्रामाणिक ज्योतिष ग्रंथ में मौजूद नहीं है. भारतीय वैदिक ज्योतिष सूत्रों और सिद्धांतों पर आधारित शास्त्र है. किसी भी योग या निष्कर्ष को तभी स्वीकार किया जाता है जब वह या तो स्पष्ट रूप से ग्रंथ में लिखा हो, या फिर शास्त्रीय नियमों से सीधे-सीधे निकाला गया हो.

राहु-शुक्र षडाष्टक योग को 'लिव-इन रिलेशनशिप' से जोड़ने वाला कोई सूत्र

  1. बृहत् पाराशर होरा शास्त्र
  2. फलदीपिका
  3. सरावली
  4. जातक पारिजात
  5. जैमिनी सूत्र

इनमें से किसी में भी मौजूद नहीं है. कहीं भी यह नहीं लिखा कि राहु और शुक्र का षडाष्टक संबंध जातक को विवाह से बाहर जीवन जीने के लिए बाध्य करता है. यह तथ्य अपने आप में इस पूरे दावे की नींव को कमजोर कर देता है.

अब प्रश्न उठता है कि फिर यह धारणा बनी कैसे? यह धारणा शास्त्र से नहीं, बल्कि आधुनिक व्याख्याओं और सामाजिक ट्रेंड्स को ग्रहों पर थोपने से बनी है. तीन अलग-अलग सिद्धांतों को जोड़कर एक सीधा, डरावना निष्कर्ष निकाल लिया गया.

राहु का स्वभाव (Shastra-Based)

शास्त्रों में राहु को परंपरा से हटकर चलने वाला, सामाजिक सीमाओं को चुनौती देने वाला और असामान्य मार्ग अपनाने वाला ग्रह माना गया है. राहु प्रयोग कराता है, विकल्प दिखाता है और व्यक्ति को स्थापित ढांचे पर प्रश्न उठाने की प्रवृत्ति देता है. लेकिन शास्त्र एक बात बहुत स्पष्ट कहता है कि राहु दिशा देता है, निर्णय नहीं. यदि सप्तम भाव, गुरु या नवांश मजबूत हो, तो यही राहु-

  • अंतरजातीय विवाह
  • विदेशी जीवनसाथी
  • देरी से विवाह

दे सकता है. लिव-इन रिलेशनशिप को अनिवार्य बनाना राहु का शास्त्रीय स्वभाव नहीं है.

शुक्र का स्वभाव

शुक्र प्रेम, आकर्षण, संबंध और सुख का कारक है. यह निर्विवाद सत्य है. लेकिन शास्त्र यह भी स्पष्ट करता है कि शुक्र संबंध की इच्छा दिखाता है,
संबंध का ढांचा नहीं तय करता. विवाह, अविवाह या किसी भी रिश्ते की सामाजिक संरचना-

  • सप्तम भाव
  • द्वितीय भाव (परिवार)
  • नवांश कुंडली

से तय होती है. केवल शुक्र के आधार पर संबंध का स्वरूप तय करना शास्त्रीय रूप से अधूरा निष्कर्ष है.

षडाष्टक (6/8) संबंध

षडाष्टक योग को लेकर सबसे अधिक गलतफहमी फैलाई गई है. शास्त्रों में षडाष्टक का अर्थ है-

  • ग्रहों के बीच स्वभाविक टकराव
  • मानसिक तनाव
  • तालमेल की कमी
  • भावनात्मक असंतुलन

लेकिन शास्त्र कहीं भी यह नहीं कहता कि षडाष्टक का अर्थ अवैध संबंध या सामाजिक नियमों का उल्लंघन है. षडाष्टक संघर्ष दिखाता है,
चरित्र का निर्णय नहीं करता. शास्त्र में विवाह और संबंध का निर्णय कभी भी-

  • एक ग्रह
  • एक योग
  • या एक भाव

से नहीं किया जाता. इसके लिए हमेशा देखा जाता है-

  1. सप्तम भाव और उसका स्वामी
  2. द्वितीय भाव (परिवार और कुल)
  3. नवांश कुंडली (D-9)
  4. दाराकारक
  5. दशा-अंतर्दशा

जब तक ये सभी तत्व एक साथ गंभीर रूप से प्रभावित न हों, '100%' जैसा निष्कर्ष निकालना शास्त्र सम्मत नहीं है. इसके लिए-

नवांश (D-9): सबसे ठोस आधार

नवांश को शास्त्रों में विवाह और धर्म का अंतिम निर्णयकर्ता माना गया है. यही कारण है कि अनुभवी ज्योतिषी किसी भी संबंध-संबंधी निष्कर्ष से पहले नवांश को देखते हैं. वास्तविक कुंडलियों में बार-बार यह देखा गया है कि राहु-शुक्र का षडाष्टक राशी कुंडली में मौजूद होता है लेकिन नवांश मजबूत होता है. परिणामस्वरूप जातक सामान्य, सामाजिक और वैधानिक विवाह करता है. नवांश मजबूत हो तो राहु जैसे ग्रह भी विवाह में परिणत हो जाते हैं.

ज्योतिष का मूल सूत्र है, देश-काल-पात्र. जब तक समाज की संरचना, समय की परिस्थितियां, व्यक्ति के संस्कार और पारिवारिक पृष्ठभूमि इन तीनों को न देखा जाए, तब तक कथन को सत्य नहीं माना जाना चाहिए.

तो यह योग वास्तव में क्या करता है? शास्त्र-सम्मत ढंग से देखें तो राहु-शुक्र का षडाष्टक योग व्यक्ति में आधुनिक और गैर-परंपरागत सोच, रिश्तों को अलग दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति, भावनात्मक उलझन और प्रेम में आकर्षण के साथ असंतुलन पैदा कर सकता है. लेकिन यह योग लिव-इन रिलेशनशिप को अनिवार्य नहीं बनाता. यह विवाह को स्वतः नष्ट नहीं करता.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 02 Jan 2026 02:57 PM (IST)
