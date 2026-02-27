हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Capricorn March Horoscope 2026: मकर मार्च मासिक राशिफल, ऑफिस में अपने ही दे सकते हैं धोखा, बचकर रहें

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए मार्च 2026 का महीना मकर राशि (Makar Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 27 Feb 2026 05:55 PM (IST)
Makar March horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,मार्च (March 2026) का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Makar Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि मार्च का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

मकर राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना मध्यम फलदप्रद रहने वाला है. इस माह आपको अपने सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता बनी रहेगी. साथ ही साथ किसी भी कार्य को कल पर टालने की आदत से बचना होगा. माह के पूर्वार्ध से ही आप पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ बना रहेगा. पूरे माह आप पर कामकाज का तनाव बना रहेगा.

कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों और अधीनस्थों से मनचाहा सहयोग और समर्थन न मिल पाने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा. माह के मध्य में अनचाही जगह पर तबादले की आशंका बनी रहेगी. नौकरीपेशा जातकों को मार्च महीने में नियमों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन से बचते हुए अपना कार्य समय से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए.

कार्यक्षेत्र अथवा व्यवसाय किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास करने से बचें अन्यथा धोखा होने की आशंका है. व्यवसाय से जुड़े लोगों को टैक्स संबंधी कार्य समय पर निबटाने का प्रयास करना चाहिए. माह के उत्तरार्ध में बाजार में आई मंदी आपकी चिंता का कारण बन सकती है. इस दौरान आपको मार्केट में अपनी साख को बनाए रखने के लिए अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है.

रिश्ते-नाते की दृष्टि से भी मार्च का महीना काफी उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है. माह की शुरुआत में लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. इस दौरान वैवाहिक जीवन से जुड़ी खुशियों में भी कमी आ सकती है. सेहत और संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए विशेष सावधानी बरतनी होगी. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 27 Feb 2026 05:24 PM (IST)
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026 Capricorn March Horoscope 2026
