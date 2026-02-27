मकर मार्च मासिक राशिफल, ऑफिस में अपने ही दे सकते हैं धोखा, बचकर रहें

Makar March horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,मार्च (March 2026) का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Makar Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि मार्च का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

मकर राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना मध्यम फलदप्रद रहने वाला है. इस माह आपको अपने सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता बनी रहेगी. साथ ही साथ किसी भी कार्य को कल पर टालने की आदत से बचना होगा. माह के पूर्वार्ध से ही आप पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ बना रहेगा. पूरे माह आप पर कामकाज का तनाव बना रहेगा.

कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों और अधीनस्थों से मनचाहा सहयोग और समर्थन न मिल पाने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा. माह के मध्य में अनचाही जगह पर तबादले की आशंका बनी रहेगी. नौकरीपेशा जातकों को मार्च महीने में नियमों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन से बचते हुए अपना कार्य समय से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए.

कार्यक्षेत्र अथवा व्यवसाय किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास करने से बचें अन्यथा धोखा होने की आशंका है. व्यवसाय से जुड़े लोगों को टैक्स संबंधी कार्य समय पर निबटाने का प्रयास करना चाहिए. माह के उत्तरार्ध में बाजार में आई मंदी आपकी चिंता का कारण बन सकती है. इस दौरान आपको मार्केट में अपनी साख को बनाए रखने के लिए अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है.

रिश्ते-नाते की दृष्टि से भी मार्च का महीना काफी उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है. माह की शुरुआत में लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. इस दौरान वैवाहिक जीवन से जुड़ी खुशियों में भी कमी आ सकती है. सेहत और संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए विशेष सावधानी बरतनी होगी.

