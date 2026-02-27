हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफल28 फरवरी 2026 टैरो कार्ड भविष्यवाणी: इन राशियों के लिए शनिवार का दिन निर्णायक रहने वाला है! जानें अपनी राशि का हाल?

28 फरवरी 2026 टैरो कार्ड भविष्यवाणी: इन राशियों के लिए शनिवार का दिन निर्णायक रहने वाला है! जानें अपनी राशि का हाल?

Tarot Card Reading 28 February 2026: मेष से मीन राशि के लिए टैरो संकेत देते हैं कि मानसिक असमंजस और पारिवारिक तनाव के साथ आर्थिक योजना और खर्चों पर नियंत्रण रखें. पढ़ें शनिवार का टैरो रशिफल?

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Feb 2026 05:58 PM (IST)
Preferred Sources

Tarot Card Reading 28 February 2026: टैरो कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि 28 फरवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है. कहीं अधूरे काम पूरे होंगे तो कहीं मानसिक असमंजस और पारिवारिक तनाव परेशान कर सकता है.

कुछ राशियों को आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे, तो कुछ को खर्च और स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. आइए जानते हैं टैरो कार्ड्स के अनुसार मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन?

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन संपत्ति के मामले में काफी अच्छा रहने वाला है. इस दौरान भवन या भूमि की खरीददारी के लिए भी समय अच्छा है. हालांकि, आज दोपहर बाद आपके खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. विरोधी पक्ष आपको परेशान कर सकता है.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशिवालों के लिए आज परिस्थितियों के तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा. आज आपको ऐसा महसूस होगा कि मानों सब कुछ आपके विरूद्ध हों. मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशिवालों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है. लेकिन, आपको सलाह है कि आज दूसरों के मामले में में ज्यादा दखल न दें अन्यथा मान हानि तथा अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज कर्क राशिवालों के लिए आज के दिन जीवन को लेकर मन के भीतर उथल पुथल रह सकती है. जीवन को लेकर मन के भीतर उथल पुथल रह सकती है.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशिवालों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है.आपके खर्चों में कमी देखने को मिलेगी. साथ ही आज आपका मन शांति का अनुभव करेगा. लेकिन, संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं अभी भी रहने वाली हैं.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को आज माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. आपको सलाह है कि फिलहाल स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी होगा. हां अगर आपने प्रयास किया तो धन संचय के मामले में जरूर सफलता मिलेगी.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशिवालों आज अपने खान पान और अपनी दिनचर्या का अधिक ख्याल रखने की जरूरत है. दरअसल, आज आपकी दिनचर्या का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. काम करने में सुख व सफलता प्राप्ति के योग हैं.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशिवालों को कम समय में अधिक काम करने में कामयाब हो सकते हैं क्योंकि इस समय आपकी हिम्मत और शक्ति बढ़ी हुई रहेगी. इसलिए आप अपनी पुरानी योजनाओं पर काम फिर से शुरु कर सकते हैं.

धनु टैरो राशिफल 
धनु राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा. साथ ही आज आपको माता पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा केवल संतान पक्ष से असंतोष मिल सकता है.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशिवाले फिलहाल, नए कार्यों में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं. किसी संबंधी या खुद की अस्वस्थता के कारण आपको परेशानी हो सकती है. राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के अच्छा समय है.

कुंभ टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशिवालों को भवन या भूमि की खरीददारी के लिए भी समय अच्छा है. उत्तरार्ध में खर्चे बढ़ेंगे और विरोधी पक्ष आपको परेशान कर सकता है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशिवालों को आपकी परिस्थितियों में तेजी से बदलना शुरू होंगा. ऐसा लगेगा मानों सब कुछ आपके विरूद्ध हों. मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 27 Feb 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
28 फरवरी 2026 टैरो कार्ड भविष्यवाणी: इन राशियों के लिए शनिवार का दिन निर्णायक रहने वाला है! जानें अपनी राशि का हाल?
28 फरवरी 2026 टैरो कार्ड भविष्यवाणी: इन राशियों के लिए शनिवार का दिन निर्णायक रहने वाला है! जानें अपनी राशि का हाल?
राशिफल
Capricorn March Horoscope 2026: मकर मार्च मासिक राशिफल, ऑफिस में अपने ही दे सकते हैं धोखा, बचकर रहें
मकर मार्च मासिक राशिफल, ऑफिस में अपने ही दे सकते हैं धोखा, बचकर रहें
राशिफल
Meen March Horoscope 2026: मीन मार्च मासिक राशिफल, लव लाइफ में आएगा चुनौतिपूर्ण मोड़, जॉब में भी देनी होगी परीक्षा
मीन मार्च मासिक राशिफल, लव लाइफ में आएगा चुनौतिपूर्ण मोड़, जॉब में भी देनी होगी परीक्षा
राशिफल
Aquarius March Horoscope 2026: कुंभ मार्च मासिक राशिफल, पूरे होंगे टारगेट या बढ़ेगी और जिम्मेदारी
कुंभ मार्च मासिक राशिफल, पूरे होंगे टारगेट या बढ़ेगी और जिम्मेदारी
Advertisement

वीडियोज

John Mearsheimer Full Interview : 'AI लीडर बनने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी' । Shashi Tharoor
Monica Duffy Toft Full Interview :टैरिफ से लेकर युद्ध तक आखिर Trump को लेकर क्या सोचते हैं अमेरिकी ? | ABP NEWS
Monica Duffy Toft Full Interview :टैरिफ से लेकर युद्ध तक आखिर Trump को लेकर क्या सोचते हैं अमेरिकी ?
Vayu Shakti 2026: सुखोई, राफेल फाइटर जेट के बाद अब LCH प्रचंड में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति Murmu
AIMIM विधायक Akbaruddin Owaisi का हमला, 'तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत भी यूपी जैसी' | UP Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Afghanistan War: पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान, क्या इस जंग की असल वजह अंग्रेज हैं?
पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान, क्या इस जंग की असल वजह अंग्रेज हैं?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को 3 हफ्ते की मोहलत, गिरफ्तारी पर रोक, पूछताछ कर सकती है पुलिस
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को 3 हफ्ते की मोहलत, गिरफ्तारी पर रोक, पूछताछ कर सकती है पुलिस
इंडिया
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
केरल हाई कोर्ट ने हटाया 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज से बैन, एक्ट्रेस बोलीं- सच को देखा जाना चाहिए
केरल हाई कोर्ट ने हटाया 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज से बैन, एक्ट्रेस बोलीं- सच को देखा जाना चाहिए
क्रिकेट
'युवराज सिंह से भी बढ़िया खेलता है अभिषेक...', टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय दिग्गज का दावा, जानें क्या कहा
'युवराज सिंह से भी बढ़िया खेलता है अभिषेक...', टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय दिग्गज का दावा
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
शिक्षा
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस में बनाना है करियर, ये रहे कोर्स और जानें कितनी मिलती है सैलरी
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस में बनाना है करियर, ये रहे कोर्स और जानें कितनी मिलती है सैलरी
ट्रेंडिंग
केजरीवाल के आंसुओं को देख इमोशनल हो गए सोशल मीडिया यूजर्स, बोले- पूरा देश जानता है...
केजरीवाल के आंसुओं को देख इमोशनल हो गए सोशल मीडिया यूजर्स, बोले- पूरा देश जानता है...
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget