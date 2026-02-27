Tarot Card Reading 28 February 2026: टैरो कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि 28 फरवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है. कहीं अधूरे काम पूरे होंगे तो कहीं मानसिक असमंजस और पारिवारिक तनाव परेशान कर सकता है.

कुछ राशियों को आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे, तो कुछ को खर्च और स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. आइए जानते हैं टैरो कार्ड्स के अनुसार मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन?

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन संपत्ति के मामले में काफी अच्छा रहने वाला है. इस दौरान भवन या भूमि की खरीददारी के लिए भी समय अच्छा है. हालांकि, आज दोपहर बाद आपके खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. विरोधी पक्ष आपको परेशान कर सकता है.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशिवालों के लिए आज परिस्थितियों के तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा. आज आपको ऐसा महसूस होगा कि मानों सब कुछ आपके विरूद्ध हों. मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशिवालों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है. लेकिन, आपको सलाह है कि आज दूसरों के मामले में में ज्यादा दखल न दें अन्यथा मान हानि तथा अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज कर्क राशिवालों के लिए आज के दिन जीवन को लेकर मन के भीतर उथल पुथल रह सकती है. जीवन को लेकर मन के भीतर उथल पुथल रह सकती है.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशिवालों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है.आपके खर्चों में कमी देखने को मिलेगी. साथ ही आज आपका मन शांति का अनुभव करेगा. लेकिन, संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं अभी भी रहने वाली हैं.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को आज माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. आपको सलाह है कि फिलहाल स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी होगा. हां अगर आपने प्रयास किया तो धन संचय के मामले में जरूर सफलता मिलेगी.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशिवालों आज अपने खान पान और अपनी दिनचर्या का अधिक ख्याल रखने की जरूरत है. दरअसल, आज आपकी दिनचर्या का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. काम करने में सुख व सफलता प्राप्ति के योग हैं.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशिवालों को कम समय में अधिक काम करने में कामयाब हो सकते हैं क्योंकि इस समय आपकी हिम्मत और शक्ति बढ़ी हुई रहेगी. इसलिए आप अपनी पुरानी योजनाओं पर काम फिर से शुरु कर सकते हैं.

धनु टैरो राशिफल

धनु राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा. साथ ही आज आपको माता पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा केवल संतान पक्ष से असंतोष मिल सकता है.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशिवाले फिलहाल, नए कार्यों में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं. किसी संबंधी या खुद की अस्वस्थता के कारण आपको परेशानी हो सकती है. राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के अच्छा समय है.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशिवालों को भवन या भूमि की खरीददारी के लिए भी समय अच्छा है. उत्तरार्ध में खर्चे बढ़ेंगे और विरोधी पक्ष आपको परेशान कर सकता है.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशिवालों को आपकी परिस्थितियों में तेजी से बदलना शुरू होंगा. ऐसा लगेगा मानों सब कुछ आपके विरूद्ध हों. मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.