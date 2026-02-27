कुंभ मार्च मासिक राशिफल, पूरे होंगे टारगेट या बढ़ेगी और जिम्मेदारी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए मार्च 2026 का महीना कुंभ राशि (Kumbh Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 27 Feb 2026 05:39 PM (IST)
Kumbh March horoscope 2026: मार्च महीने के उत्तरार्ध का कुछ समय यदि छोड़ दें तो पूरा महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है. इस माह आप जितनी ईमानदारी से परिश्रम और प्रयास करेंगे आपको उतना ही फल प्राप्त होगा. यदि आप विदेश में करियर अथवा कारोबार के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं तो इस माह आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है.

बेरोजगार लोगों को किसी मित्र अथवा प्रभावी व्यक्ति की मदद से मनचाहा रोजगार मिल सकता है. पहले से कार्यरत लोगों का कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा. उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा तथा समय पर लक्ष्यों की पूर्ति और कार्य संपन्न होंगे. इस माह के मध्य तक आपको कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में बड़ी राहत मिल सकती है.

विरोधी खुद समझौते की पहल कर सकते हैं अथवा अदालती फैसला आपके हक में आ सकता है. व्यावसायिक दृष्टि से भी यह माह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है. माह के पूर्वार्ध में आप कोई बड़ी व्यावसायिक डील कर सकते हैं. कारोबार में लाभ और प्रगति होने पर आप हर्ष का अनुभव करेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए समय अनुकूल है, वे अपना बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब होंगे.

माह के अंतिम सप्ताह में अचानक से आई कुछेक अड़चनों के कारण आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा. मार्च महीने में रिश्ते-नाते अनुकूल बने रहेंगे. सिंगल लोगों के जीवन में किसी प्रिय व्यक्ति की इंट्री हो सकती है.

पहले से प्रेम संबंध में बने हुए लोगों का आपसी विश्वास और आत्मीयता बढ़ेगी. वैवाहिक जीवन सुखयम बना रहेगा। संतान की उपलब्धि से मान-सम्मान बढ़ेगा.

उपाय: प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 27 Feb 2026 05:39 PM (IST)
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
