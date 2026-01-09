Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Peruvian shamans 2026 prediction: दक्षिण अमेरिका का पेरू क्षेत्र में रहने वाले लोग अभी भी अपने जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए ब्रुजोस (जादूगर), शमनों (तांत्रिकों) और कुरंडेरोस (चिकित्सकों) की शक्ति पर अटूट विश्वास करते हैं.

बीते वर्ष 29 दिसंबर 2025 को पेरू की राजधानी लीमा के मिराफ्लोरेस जिले में समुद्र के किनारे शमनों का एक समूह अपने वार्षिक अनुष्ठानों को करने के लिए जमा हुए थे. शमनों ने वैश्विक स्तर पर चल रहे संघर्ष और अंतराराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में आने वाले सालों में दुनिया में क्या होने वाला है? इसकी भविष्यवाणी की थी.

शमनों के समूह ने की राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से जुड़ी भविष्यवाणी

शमनों का ये दल पौधों से बने मतिभ्रम पैदा करने वाले पेय पदार्थों का सेवन करने के लिए एकत्र होते हैं, जिनमें अयाहुआस्का और सेन पेड्रो कैक्टस शामि हैं. जिनके बारे में कहा जाता है कि, वे उन्हें भविष्य से जुड़ी भविष्यवाणी करने की शक्ति देते हैं.

आपको जानकार हैरानी होगी कि, उनकी वार्षिक भविष्यवाणियों के मिले-जुले रिकॉर्ड के बावजूद उनकी साल 2026 की एक भविष्यवाणी पहले ही सच हो चुकी है, क्योंकि अपनी भविष्यवाणी में उन्होंने दावा किया था कि, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता हटा देंगे.

उन्होंने मादुरो से पद छोड़ने के साथ सेवानिवृत्त होने का अनुरोध किया, ताकि यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्हें पद से हटा सकें, जो कि अगले साल हो के रहेगा. यह भविष्यवाणी उन्होंने मादुरो के सैन्य अभियान में पकड़े जाने से पांच दिन पहले ही की थी, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि, इससे अमेरिका का दक्षिण अमेरिका पर प्रभुत्व और उसके विशाल तेल भंडार को नियंत्रण करने का अधिकार मिल जाएगा.

हालांकि उनकी ये भविष्यवाणी आंशिक रूप से ही सही साबित हुई है. शमनों के दल ने 63 वर्षीय वेनेजुएला के नेता की पतन की भविष्यवाणी तो की थी, लेकिन उनका मानना था कि, वह भाग जाएंगे और पकड़े नहीं जाएंगे.

वही, एक अन्य तांत्रिक ने यह भविष्यवाणी की थी कि, हम निकोलस मादुरो को सत्ता से नियंत्रण खोते देख रहे हैं. निकोलस मादुरो वेनेजुएला से भाग जाएगा लेकिन किसी के हाथ नहीं आएगा.

A group of Peruvian shamans gathered on a beach in southern Lima to perform their annual New Year ritual, delivering predictions for 2026 that included the fall of Venezuelan President Nicolas Maduro and a serious illness for US President Donald Trump pic.twitter.com/hFnOs24Sc2 — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) December 30, 2025

पेरू तांत्रिकों ने ट्रंप के लिए क्या कहा?

पेरू के इन शमनों के समूह ने साल 2026 की एक और भविष्यवाणी ट्रंप को लेकर की है, अमेरिका को अपनी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं.

भले ही पेरू के तांत्रिकों ने विश्व स्तर पर शांति और खुशहाली की बात कही है, लेकिन साल 2026 कुछ खास उज्जवल नहीं दिखता है. उन्होंने भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाी की है. हालांकि वे यूक्रेन-रूस के युद्ध के अंत की भविष्यवाणी भी करते हैं.

बीते वर्ष उन्होंने यह चेतावनी दी थी कि, इजरायल और गाजा के बीच परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा, जहां फिलहाल अभी युद्ध विराम लागू है.

हालांकि साल 2026 में इस समूह के लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि, मानवाधिकार हनन के आरोप में जेल में बंद पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमामोरी की बारह महीने के अंदर मौत हो जाएगी. ठीक बारह महीने के बाद सिंतबर 2024 फुजिमारो 86 वर्ष की उम्र में कैंसर से मर गए थे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.