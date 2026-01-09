Predictions 2026 Donald Trump: ट्रंप पर ही भारी पड़ेंगे उनके फैसले! US के भविष्य पर ज्योतिषाचार्य की चेतावनी
Predictions 2026 Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ABP के विशेष कार्यक्रम में ज्योतिषाचार्य Y Rakhi ने कहा कि, साल 2026 में ट्रंप के फैसले उन्हीं पर भारी पड़ सकते हैं.
Astrology Predictions 2026 Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और उनके फैसलों की चर्चा विश्वभर में रहती है. हाल ही में ट्रंप के द्वारा ऐसे कई फैसले लिए गए जिनकी आलोचना भी हुई, जिसमें भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाना भी एक है. साथ ही वीजा पर भी तमाम तरह की कॉन्ट्रोवर्सी रखी गई. अब जाहिर है कि, नए साल 2026 में भी ट्रंप की नीतियों पर दुनियाभर की नजर रहेगी.
साल 2026 में ट्रंप क्या फैसले लेंगे, ट्रंप के फैलसों का देश-दुनिया और खासकर भारत पर कैसा प्रभाव रहेगा, इस विषय पर ABP में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान ज्योतिषाचार्य Y Rakhi ने विस्तार से बताया कि नया साल 2026 ट्रंप के लिए कैसा रहने वाला है. इस कार्यक्रम में देश के जाने-माने ज्योतिषाचार्य भी शामिल रहे. आइए जानते हैं साल 2026 के लिए ट्रंप पर भविष्यवाणी.
ट्रंप पर ही भारी पड़ेंगे उनके फैसले
इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली 14 जून 1946 है. इनकी राशि सिंह लग्न और राशि वृषभ है. वृषभ जोकि मंगल की राशि है, जिसके दूसरे घर में केतु बैठा है. यही कारण है कि ट्रंप बोलने से पहले ये कभी नहीं सोचते कि वो क्या बोल रहे हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा.
ट्रंप के फैसले भारत के लिए खतरनाक
ज्योतिषाचार्य ने बताया कि साल 2026 में केवल 26 को जोड़े तो इसका मूलांक 8 आता है. अंक ज्योतिष की दृष्टि से ट्रंप फिलहाल यू टर्न लेने के मूड में नहीं दिखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वे पूरे साल यू टर्न नहीं लेंगे. साल 2026 में ट्रंप ऐसे कई फैसले ले सकते हैं जो भारत और दुनिया के लिए अधिक खतरनाक साबित हो सकते हैं.
साल 2026 बढ़ाएगा ट्रंप की टेंशन
ज्योतिषाचार्य ने बताया कि, साल 2026 ट्रंप के लिए बहुत अच्छा नहीं है. इसका कारण यह है कि, अमेरिका की जलवायु, शेयर मार्केट, मौसम का विवाद, नौकरियों को लेकर रिसेशन (Recession), सड़कों पर लोगों का उतरना और ट्रंप के खिलाफ विरोध करना जैसी स्थितियां दिखती हैं. ट्रंप की कुंडली के अनुसार, ये फिलहाल गुरु की दशा से गुजर रहे हैं और गुरु अभी अतिचारी चाल चल रहे हैं. ऐसे में ट्रंप को गुस्सा बहुत जल्दी आएगा और वे ऐसे कई फैसले ले सकते हैं जोकि उनपर ही भारी पड़ सकते हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
