हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोWolf Moon Paush Purnima 2026: साल की पहली पौष पूर्णिमा पर आसमान में दिखेगा वुल्फ मून, जानिए समय

Wolf Moon Paush Purnima 2026: साल की पहली पौष पूर्णिमा पर आसमान में दिखेगा वुल्फ मून, जानिए समय

Wolf Moon Paush Purnima 2026: 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा पर आसमान में वुल्फ मून देखा जाएगा. जानिए कितने बजे देख सकेंगे यह दुर्लभ नजारा, क्यों कहते हैं इसे वुल्फ मून (Full Moon) और क्या है खासियत.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 03 Jan 2026 08:15 AM (IST)
Preferred Sources

Wolf Moon Paush Purnima 2026: समय-समय पर आकाश में अद्भुत आकाशीय घटना देखने को मिलती है, जिसमें पूर्णिमा का दिन भी एक है. हर महीने पूर्णिमा तिथि को आकाश में चंद्रमा का अद्भुत दृश्य देखा जाता है. लेकिन साल की पहली पूर्णिमा कई मायनों में खास रहने वाली है.

शनिवार, 3 जनवरी 2026 को साल की पहली पूर्णिमा है, जिसे वुल्फ मून (Wolf Moon 2026) कहा जा रहा है. इस दिन आसमान में आप बेहद सुंदर नजारा देख जाएंगे. रात में चंद्रमा की रोशनी आपको आकर्षित करेगी. आइए जानते हैं कितने बजे होगी यह घटना.

भारत में कब दिखेगा वुल्फ मून (January 2026  Wolf Moon Time in India)

पौष पूर्णिमा पर महत्वपूर्ण खगोलीय घटना घटेगी, जिसे वुल्फ मून के नाम से जाना जाता है. भारतीय समयानुसार 3 जनवरी 2026 को रात करीब 10 बजकर 45 मिनट पर पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के सबसे नजदीक बिंदु पर होगा. ऐसी स्थिति को उपसौर के नाम से भी जाना जाता है. इस समय पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी करीब 14 करोड़ 70 लाख 99 हजार894 किलोमीट होगी. उपसौर यानी Perihelion के समय पृथ्वी अपनी कक्षा में सबसे तीव्र गति (लगभग 30.27 कि.मी.) से घूमती है.

क्यों कहते हैं वुल्फ मून (Wolf Moon History)

साल के सभी 12 माह की पूर्णिमा को अलग-अलग नामों से जाना जाता है. जनवरी महीने की पूर्णिमा को वुल्फ मून कहा जाता है, जोकि साल की पहली पूर्णिमा होती है. खगोलविदों के अनुसार, इस महीने की पूर्णिमा का नाम वुल्फ मून होने का ऐतिहासिक कारण यह है कि, प्राचीन समय में जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती थी और उत्तरी गोलार्ध में भेडियों के झुंड की आवाज सुनाई देती थी. इसलिए इस पूर्णिमा का नाम भेड़िये यानी वुल्फ के नाम पर रखा गया.

धार्मिक दृष्टि से भी जनवरी की पूर्णिमा खास

हिंदू धर्म में पूर्णिमा की तिथि को धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है. आमतौर पर जनवरी के महीने में पौष या माघ महीना होता है. हिंदू कैलेंडर के अनुसार, इस साल 2026 में 3 जनवरी को पौष या पूस पूर्णिमा है. इस तिथि पर लोग स्नान, दान, व्रत, पूजा आदि जैसे धार्मिक कार्य करते हैं. साथ ही पौष पूर्णिमा माघ मेला (Magh Mela 2026) का पहला स्नान भी किया जाता है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 03 Jan 2026 08:15 AM (IST)
Tags :
Full Moon Purnima 2026 Paush Purnima 2026 Wolf Moon 2026 Wolf Moon
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Saudi-UAE Tension: सऊदी अरब और यूएई के बीच भयानक जंग! अब तक 20 की मौत, यमन की धरती पर क्यों बह रहा खून?
सऊदी-यूएई के बीच भयानक जंग! अब तक 20 की मौत, यमन की धरती पर क्यों बह रहा खून?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले का शुभारंभ, पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी
माघ मेले का शुभारंभ, पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 29: पहली बार 'धुरंधर' ने किया सिंगल डिजिट में कलेक्शन, 5वें शुक्रवार घटी कमाई, क्या बन पाएगी 800 करोड़ी?
पहली बार 'धुरंधर' ने किया सिंगल डिजिट में कलेक्शन, 5वें फ्राइडे घटी कमाई
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
Advertisement

वीडियोज

आज से Prayagraj में Magh Mela का हुआ शुभारंभ, संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी।Magh Mela
Sirsa में जेल वॉर्डन ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में DSP पर लगाया प्रताड़ना का आरोप । Haryana News
UP में ऑपरेशन लंगड़ा जारी, आंखों में मिर्ची डालकर लूट करने वाले बदमाश का एनकाउंटर । Breaking News
Prayagraj: आज से प्रयागराज में माघ मेले का शुभारंभ, त्रिवेणी संगम पर लोग लगा रहे आस्था की डुबकी
Delhi Firing: Rohini के सेक्टर-24 के Begampur में फायरिंग से दहशत, बदमाश मौके में हुए फरार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Saudi-UAE Tension: सऊदी अरब और यूएई के बीच भयानक जंग! अब तक 20 की मौत, यमन की धरती पर क्यों बह रहा खून?
सऊदी-यूएई के बीच भयानक जंग! अब तक 20 की मौत, यमन की धरती पर क्यों बह रहा खून?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले का शुभारंभ, पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी
माघ मेले का शुभारंभ, पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 29: पहली बार 'धुरंधर' ने किया सिंगल डिजिट में कलेक्शन, 5वें शुक्रवार घटी कमाई, क्या बन पाएगी 800 करोड़ी?
पहली बार 'धुरंधर' ने किया सिंगल डिजिट में कलेक्शन, 5वें फ्राइडे घटी कमाई
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
फ़ुटबॉल
बचा लो..., भारत के दिग्गज खिलाड़ियों को मदद के लिए फैलाने पड़े हाथ; जानें पूरा मामला
बचा लो, भारत के दिग्गज खिलाड़ियों को मदद के लिए फैलाने पड़े हाथ; जानें पूरा मामला
बिजनेस
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
शिक्षा
मुंबई नगर निगम के पार्षदों को कितनी मिलती है सैलरी? जानें सुविधाओं की पूरी डिटेल
मुंबई नगर निगम के पार्षदों को कितनी मिलती है सैलरी? जानें सुविधाओं की पूरी डिटेल
फूड
What Indians Ate On New Year: नए साल पर हर सेकेंड बिकी 1300 किलो बिरयानी, जानें स्वाद के दीवानों ने क्या-क्या मंगाया?
नए साल पर हर सेकेंड बिकी 1300 किलो बिरयानी, जानें स्वाद के दीवानों ने क्या-क्या मंगाया?
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget