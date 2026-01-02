Paush Purnima 2026 Daan: साल की पहली पूर्णिमा पर करें राशि अनुसार दान, पूरे साल रहेगा सौभाग्य

Paush Purnima 2026 Daan: पौष पूर्णिमा इस साल शनिवार, 3 जनवरी 2026 को पड़ रही है. स्नान, पूजा और व्रत-उपवास के साथ ही दान के लिए भी यह तिथि बहुत फलदायी मानी जाती है. इस तिथि पर किया गया दान ग्रह दोष शांति, पुण्य वृद्धि और भाग्य सुधार का माध्यम बनता है.

पौष पूर्णिमा 2026 तिथि Paush Purnima 2026 Date

पौष पूर्णिमा पर आप सुबह (Paush Purnima Snan Time) स्नान 05.25 से 6.20 तक स्नान का समय है. आप स्नान के बाद दान कर सकते हैं. इसके साथ ही दोपहर 12.05 से 12.46 तक अभिजीत मुहूर्त (Abhijit Muhurat) में भी स्नान-दान का शुभ समय रहेगा.

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार ज्योतिष शास्त्र में हर राशि का एक ग्रह स्वामी होता है, इसलिए उसी ग्रह के अनुसार दान करना अधिक फलदायी माना गया है. जानें पौष पूर्णिमा पर राशि अनुसार किन चीजों का दान करना शुभ रहेगा.

पौष पूर्णिमा 2026 राशि अनुसार दान (Paush Purnima 2026 Rashi Anusar Daan)

मेष और वृश्चिक राशि- इस ग्रह के स्वामी ग्रह मंगल है. पौष पूर्णिमा पर आप स्नान के बाद गरीब या जरूरतमंदों में लाल वस्त्र, मसूर की दाल, लाल रंग के फल-फूल आदि का दान कर सकते हैं.

कर्क राशि- इस राशि के स्वामी चंद्रमा है. पौष पूर्णिमा पर कर्क राशि वाले सफेद रंग की वस्तुओं का दान करेंगे तो अधिक शुभ रहेगा. आप दूध, दही, चावल, मिठाई आदि जैसी वस्तुओं का दान कर सकते हैं.

सिंह राशि- आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव हैं. पौष पूर्णिमा पर स्नान के बाद सूर्य देव को तांब के लोटे से जल अर्पित करें. इस दिन आप गुड़, तांबा, गेहूं आदि का दान कर सकते हैं.

मिथुन और कन्या राशि- आपकी राशि के स्वामी बुध देवता है. पौष पूर्णिमा पर आप हरी वस्तुओं, हरी सब्जियों, हरी मूंग या घी आदि से बनी चीजों का दान करें.

वृषभ और तुला राशि- आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं. पौष पूर्णिमा पर आप इत्र, वस्त्र, चावल आदि का दान कर सकते हैं.

धनु और मीन राशि- आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं. पौष पूर्णिमा पर यदि आप पीली वस्तुओं का दान करेंगे तो आपके लिए अधिक लाभकारी होगा. इस दिन आप केला, पीले फल, मिठाई, पीले वस्त्र आदि का दान करें.

मकर और कुंभ राशि- इस राशि के स्वामी शनि महाराज हैं, जिन्हें काला रंग अतिप्रिय है. पौष पूर्णिमा पर शनि देव की कृपा पाने के लिए आप काले कंबल, तिल या सरसों तेल का दान करें.