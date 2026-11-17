Panchak November 2026: 17 नवंबर को धनिष्ठा नक्षत्र तड़के 2:16 बजे शुरू हुआ, लेकिन पंचक दोपहर 3:30 बजे से लगा है. इसकी वजह धनिष्ठा के चरण और चंद्रमा का राशि परिवर्तन है.

नवंबर का पंचक आज मंगलवार 17 नवंबर 2026 को दोपहर 3:30 बजे से शुरू हो चुका है. हालांकि धनिष्ठा नक्षत्र तड़के से ही चल रहा है. ऐसे में पंचांग देखने वालों के मन में सवाल उठ सकता है कि जब धनिष्ठा सुबह से था, तो पंचक शुरू होने में करीब 13 घंटे का अंतर क्यों आया? इसका जवाब नक्षत्र के चार चरणों में है. धनिष्ठा का पूरा समय पंचक में शामिल नहीं होता.

धनिष्ठा शुरू होते ही पंचक क्यों नहीं लगा?

धनिष्ठा नक्षत्र दो राशियों में फैला है. इसके पहले दो चरण मकर राशि में और अंतिम दो चरण कुंभ राशि में आते हैं. प्रचलित धनिष्ठा-पंचक गणना के अनुसार, पंचक धनिष्ठा के तीसरे चरण से शुरू होता है. इसी बिंदु पर चंद्रमा मकर से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करता है.

यही कारण है कि सुबह धनिष्ठा नक्षत्र होने के बावजूद पंचक नहीं लगा था. उस समय चंद्रमा धनिष्ठा के मकर राशि वाले हिस्से में था. केवल नक्षत्र का नाम देखकर पंचक का आरंभ तय करना सही नहीं है.

दोपहर 3:30 बजे कौन-सा बदलाव हुआ?

पंचांग के नई दिल्ली के लिए प्रकाशित समय के अनुसार, आज चंद्रमा दोपहर 3:30 बजे मकर से कुंभ राशि में आ गया. इसके साथ धनिष्ठा का तीसरा चरण और पंचक शुरू हो गया. धनिष्ठा नक्षत्र अभी समाप्त नहीं हुआ है; यह 18 नवंबर की सुबह 4:34 बजे तक रहेगा. यानी पंचक के आरंभ पर नक्षत्र नहीं, उसके भीतर चरण और राशि बदले हैं.

गणना को सरल भाषा में समझें तो प्रत्येक नक्षत्र का विस्तार 13 अंश 20 कला होता है. इसके चार बराबर चरण होते हैं. धनिष्ठा मकर राशि के 23 अंश 20 कला से शुरू होता है. दो चरण पूरे होने पर मकर की सीमा समाप्त होती है और कुंभ राशि शुरू हो जाती है.

नवंबर का पंचक कब खत्म होगा?

यह पंचक 22 नवंबर 2026, रविवार सुबह 5:54 बजे समाप्त होगा. सभी समय भारतीय मानक समय के अनुसार दिए गए हैं. पंचक की अवधि चंद्रमा की गति से तय होती है, इसलिए इसे हर बार ठीक पांच दिन का मानकर समय नहीं निकालना चाहिए.

किसी काम का मुहूर्त देखते समय पंचक के साथ तिथि, वार, नक्षत्र और भद्रा जैसी स्थितियां भी देखी जाती हैं. इसलिए दोपहर 3:30 बजे से पहले का पूरा समय अपने आप हर कार्य के लिए शुभ मान लेना भी सही निष्कर्ष नहीं होगा.

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