Chhath Puja 2026: सूर्य के वर्ष में मनाई जा रही है छठ, किस मूलांक को बरतनी होगी सावधानी?

Chhath Puja 2026: छठ पूजा सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि प्रकृति, अनुशासन और अटूट आस्था से जुड़ने का महापर्व है. इस साल 13 से 16 नवंबर 2026 के बीच मनाई जा रही छठ पूजा अपने आप में एक अद्भुत संयोग लेकर आई है.

अंक ज्योतिष की गणना देखें तो साल 2026 का (2+0+2+6 = 10= 1) मूलांक 1 बन रहा है, और इस अंक के अधिपति खुद सूर्य देव हैं. सूर्य के ही साल में सूर्य उपासना का यह सबसे बड़ा पर्व पड़ने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है. ऐसे में हर व्यक्ति को अपनी जन्म तारीख यानी मूलांक के स्वभाव के अनुसार पूजा के दौरान कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए.

आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 9 तक के लोगों को इस छठ पर किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा.

मूलांक 1 (जन्म तारीख: 1, 10, 19, 28)

आपके स्वामी सूर्य हैं और यह साल भी सूर्य का ही है, इसलिए यह छठ पर्व आपके लिए सबसे अधिक प्रभावशाली रहेगा. बस ध्यान रखें कि अपने स्वभाव में अहंकार या क्रोध को जगह न दें, अन्यथा रिश्तों में तनाव आ सकता है. सूर्य देव को अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे का ही उपयोग करें और जल में थोड़ा लाल सिंदूर या लाल फूल जरूर डालें.

मूलांक 2 (जन्म तारीख: 2, 11, 20, 29)

चंद्रमा के प्रभाव के कारण इस दौरान आपके मन में चंचलता या भावुकता बढ़ सकती है. छठ के चारों दिन मन को शांत रखने का प्रयास करें. पूजा और व्रत के नियमों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें तथा डूबते व उगते सूर्य को अर्घ्य देते समय पूरी मानसिक एकाग्रता बनाए रखें.

मूलांक 3 (जन्म तारीख: 3, 12, 21, 30)

देवगुरु बृहस्पति के इस अंक वालों के लिए यह समय ज्ञान, प्रगति और नए अवसर लेकर आया है. छठ पूजा की सामग्री और प्रसाद में पीली वस्तुओं जैसे केला, हल्दी और पीले फलों का अधिक से अधिक उपयोग करें. विनम्र बने रहें और घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें.

मूलांक 4 (जन्म तारीख: 4, 13, 22, 31)

राहु से प्रभावित मूलांक 4 के लोगों को इस पर्व पर थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए. किसी भी काम में शॉर्टकट अपनाने, भ्रम पालने या व्यर्थ के वाद-विवाद से दूर रहें. छठ महापर्व में पवित्रता सर्वोपरि होती है, इसलिए साफ-सफाई और अनुशासन का कड़ाई से पालन करें.

मूलांक 5 (जन्म तारीख: 5, 14, 23)

बुध के इस अंक वालों को सूर्य की कृपा से करियर, व्यापार और संवाद के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिल सकता है. पर्व के दौरान अपनी वाणी पर संयम रखें और गुस्से में किसी को अपशब्द न कहें. अर्घ्य देते समय मन ही मन 'ॐ सूर्याय नम:' मंत्र का निरंतर जाप करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा.

मूलांक 6 (जन्म तारीख: 6, 15, 24)

शुक्र के प्रभाव से आपके पारिवारिक सुख और सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी. छठ पूजा के दौरान परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर घर में सात्विक और पॉजिटिव माहौल बनाए रखें. इस पवित्र अवधि में किसी भी तरह के बाहरी या तामसिक भोजन से पूरी तरह परहेज करें.

मूलांक 7 (जन्म तारीख: 7, 16, 25)

केतु का यह अंक आत्ममंथन और आध्यात्मिक ऊर्जा(Spiritual Energy) को बढ़ाने का संकेत दे रहा है. घाट पर अनावश्यक भीड़भाड़ या शोर-शराबे से बचते हुए शांत चित्त होकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. अपना अधिक से अधिक समय ध्यान, साधना और पूजा-पाठ में लगाएं.

मूलांक 8 (जन्म तारीख: 8, 17, 26)

शनि के इस अंक वालों को सूर्य और शनि के परस्पर संबंधों के कारण पारिवारिक या मानसिक मतभेदों से सतर्क रहना होगा. हर स्थिति में धैर्य और संयम से काम लें. सूर्य देव की सच्ची उपासना करने से शनि के प्रतिकूल प्रभाव भी शांत होते हैं. साथ ही, घाट पर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा का खास ख्याल रखें.

मूलांक 9 (जन्म तारीख: 9, 18, 27)

मंगल के प्रभाव से आपके भीतर ऊर्जा और उत्साह भरपूर रहेगा, लेकिन जोश में आकर या जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें. अर्घ्य देते समय या महाप्रसाद तैयार करते समय आवेश में न आएं और पर्व के सभी नियमों का पूरी निष्ठा व अनुशासन के साथ पालन करें.

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