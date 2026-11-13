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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रChhath Puja 2026: सूर्य के वर्ष में मनाई जा रही है छठ, किस मूलांक को बरतनी होगी सावधानी?

Chhath Puja 2026: सूर्य के वर्ष में मनाई जा रही है छठ, किस मूलांक को बरतनी होगी सावधानी?

Chhath Puja 2026: छठ पूजा 2026 (13-16 नवंबर) सूर्य देव के साल में मनाई जा रही है. अंक ज्योतिष के अनुसार जानें मूलांक 1 से 9 तक के लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 13 Nov 2026 03:14 PM (IST)
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Chhath Puja 2026: छठ पूजा सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि प्रकृति, अनुशासन और अटूट आस्था से जुड़ने का महापर्व है. इस साल 13 से 16 नवंबर 2026 के बीच मनाई जा रही छठ पूजा अपने आप में एक अद्भुत संयोग लेकर आई है.

अंक ज्योतिष की गणना देखें तो साल 2026 का (2+0+2+6 = 10= 1) मूलांक 1 बन रहा है, और इस अंक के अधिपति खुद सूर्य देव हैं. सूर्य के ही साल में सूर्य उपासना का यह सबसे बड़ा पर्व पड़ने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है. ऐसे में हर व्यक्ति को अपनी जन्म तारीख यानी मूलांक के स्वभाव के अनुसार पूजा के दौरान कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए.

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आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 9 तक के लोगों को इस छठ पर किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा.

मूलांक 1 (जन्म तारीख: 1, 10, 19, 28)
आपके स्वामी सूर्य हैं और यह साल भी सूर्य का ही है, इसलिए यह छठ पर्व आपके लिए सबसे अधिक प्रभावशाली रहेगा. बस ध्यान रखें कि अपने स्वभाव में अहंकार या क्रोध को जगह न दें, अन्यथा रिश्तों में तनाव आ सकता है. सूर्य देव को अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे का ही उपयोग करें और जल में थोड़ा लाल सिंदूर या लाल फूल जरूर डालें.

मूलांक 2 (जन्म तारीख: 2, 11, 20, 29)
चंद्रमा के प्रभाव के कारण इस दौरान आपके मन में चंचलता या भावुकता बढ़ सकती है. छठ के चारों दिन मन को शांत रखने का प्रयास करें. पूजा और व्रत के नियमों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें तथा डूबते व उगते सूर्य को अर्घ्य देते समय पूरी मानसिक एकाग्रता बनाए रखें.

मूलांक 3 (जन्म तारीख: 3, 12, 21, 30)
देवगुरु बृहस्पति के इस अंक वालों के लिए यह समय ज्ञान, प्रगति और नए अवसर लेकर आया है. छठ पूजा की सामग्री और प्रसाद में पीली वस्तुओं जैसे केला, हल्दी और पीले फलों का अधिक से अधिक उपयोग करें. विनम्र बने रहें और घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें.

मूलांक 4 (जन्म तारीख: 4, 13, 22, 31)
राहु से प्रभावित मूलांक 4 के लोगों को इस पर्व पर थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए. किसी भी काम में शॉर्टकट अपनाने, भ्रम पालने या व्यर्थ के वाद-विवाद से दूर रहें. छठ महापर्व में पवित्रता सर्वोपरि होती है, इसलिए साफ-सफाई और अनुशासन का कड़ाई से पालन करें.

मूलांक 5 (जन्म तारीख: 5, 14, 23)
बुध के इस अंक वालों को सूर्य की कृपा से करियर, व्यापार और संवाद के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिल सकता है. पर्व के दौरान अपनी वाणी पर संयम रखें और गुस्से में किसी को अपशब्द न कहें. अर्घ्य देते समय मन ही मन 'ॐ सूर्याय नम:' मंत्र का निरंतर जाप करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा.

मूलांक 6 (जन्म तारीख: 6, 15, 24)
शुक्र के प्रभाव से आपके पारिवारिक सुख और सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी. छठ पूजा के दौरान परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर घर में सात्विक और पॉजिटिव माहौल बनाए रखें. इस पवित्र अवधि में किसी भी तरह के बाहरी या तामसिक भोजन से पूरी तरह परहेज करें.

मूलांक 7 (जन्म तारीख: 7, 16, 25)
केतु का यह अंक आत्ममंथन और आध्यात्मिक ऊर्जा(Spiritual Energy) को बढ़ाने का संकेत दे रहा है. घाट पर अनावश्यक भीड़भाड़ या शोर-शराबे से बचते हुए शांत चित्त होकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. अपना अधिक से अधिक समय ध्यान, साधना और पूजा-पाठ में लगाएं.

मूलांक 8 (जन्म तारीख: 8, 17, 26)
शनि के इस अंक वालों को सूर्य और शनि के परस्पर संबंधों के कारण पारिवारिक या मानसिक मतभेदों से सतर्क रहना होगा. हर स्थिति में धैर्य और संयम से काम लें. सूर्य देव की सच्ची उपासना करने से शनि के प्रतिकूल प्रभाव भी शांत होते हैं. साथ ही, घाट पर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा का खास ख्याल रखें.

मूलांक 9 (जन्म तारीख: 9, 18, 27)
मंगल के प्रभाव से आपके भीतर ऊर्जा और उत्साह भरपूर रहेगा, लेकिन जोश में आकर या जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें. अर्घ्य देते समय या महाप्रसाद तैयार करते समय आवेश में न आएं और पर्व के सभी नियमों का पूरी निष्ठा व अनुशासन के साथ पालन करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 13 Nov 2026 03:05 PM (IST)
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Lucky Number NUMEROLOGY Chhath Puja 2026
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