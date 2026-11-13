Kal Ka Rashifal, 14 November 2026: शनिवार, 14 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए कार्तिक शुक्ल पंचमी (लाभ पंचमी / ज्ञान पंचमी) और ग्रह-गोचर के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल रात्रि 11:24 बजे तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रभावी रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि (सूर्य षष्ठी / छठ पर्व का आरंभ) लगेगी. वहीं रात्रि 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा.

चंद्रमा पूरे दिन और रात धनु राशि में संचरण करेंगे और मध्य रात्रि 03:11 बजे के बाद शनि के स्वामित्व वाली मकर राशि में प्रवेश करेंगे. ग्रहों के शुभ संयोगों की बात करें तो कल शूल योग, परिजात योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग का विशेष साथ मिलेगा.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर-जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 14 नवंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का भविष्यफल.

कल का पंचांग (14 नवंबर 2026, शनिवार, लाभ पंचमी)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी (रात्रि 11:24 बजे तक), तत्पश्चात षष्ठी

कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी (रात्रि 11:24 बजे तक), तत्पश्चात षष्ठी नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र (रात्रि 08:24 बजे तक), तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र (रात्रि 08:24 बजे तक), तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा चन्द्र राशि: धनु राशि (मध्य रात्रि 03:11 बजे तक), तत्पश्चात मकर राशि

धनु राशि (मध्य रात्रि 03:11 बजे तक), तत्पश्चात मकर राशि शुभ योग: शूल योग, परिजात योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग

शूल योग, परिजात योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग शुभ समय (चौघड़िया व मुहूर्त):

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त)

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक दिशाशूल: पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

मेष कल का राशिफल 14 नवंबर 2026



मेष राशि वालों का दिन कल अनुकूल रहने वाला है. आपके खर्चों में कमी आएगी और अटका धन प्राप्त होगा, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा. लव लाइफ में सुखद समय रहेगा, पार्टनर के लिए कुछ दिखावा कर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ किसी बात पर तनाव बढ़ सकता है, लेकिन कामकाज में सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी कोशिश रंग लाएगी और अच्छे काम का कोई बड़ा फल मिल सकता है.

वृषभ कल का राशिफल 14 नवंबर 2026



वृषभ राशि का दिन कल अच्छा हो सकता है. धन का निवेश करने से बचें क्योंकि आपके खर्चे बढ़ेंगे तो स्थिति से तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. परिवार का सहयोग मिलता रहेगा, जिससे काम भी आसानी से बन जाएंगे. भाग्य का सितारा बुलंद होने से कार्यों में सफलता मिलेगी. सर्द मौसम में सेहत का ध्यान रखें. परिवार में किसी व्यक्ति की खास देखभाल पर ध्यान देंगे. लव लाइफ के लिए दिन अच्छा रहेगा. गृहस्थ जीवन खुशियों से भरा रहेगा, जीवनसाथी के साथ रोमांस के योग बनेंगे.

मिथुन कल का राशिफल 14 नवंबर 2026



मिथुन राशि वालों का दिन कल अनुकूल रहने वाला है. काम पर पूरा ध्यान देंगे, जिससे अच्छे नतीजे भी मिलेंगे. आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं और किसी बड़े व्यक्ति के सहयोग से आपके काम भी पूरे होंगे. सामाजिक कार्यों को करने से सम्मान के रूप में कोई पुरस्कार भी मिल सकता है. मित्रों के साथ मौज-मस्ती पर खुलकर पैसा खर्च करेंगे. लव लाइफ में किसी बात पर कुछ तनाव हो सकता है. दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. ठंड में अपनी सेहत का ध्यान रखें.

कर्क कल का राशिफल 14 नवंबर 2026



कर्क राशि वालों का दिन कल अनुकूल साबित होगा, भाग्य का साथ मिलेगा. किसी सरकारी अधिकारी की मदद से महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा जातकों के प्रोजेक्ट्स से अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी. आपका कारोबार आगे बढ़ सकता है और नए ऑर्डर भी मिल सकते हैं. पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा. किसी पुराने वाहन को बेचकर धन कमाने के बारे में सोच सकते हैं. बेवजह के घरेलू खर्चे बढ़ेंगे. घर का जरूरी काम बन जाने से मानसिक तनाव में कमी आएगी. गृहस्थ जीवन में तनाव की लकीर देखने को मिल सकती है.

सिंह कल का राशिफल 14 नवंबर 2026



सिंह राशि वालों का दिन कल मध्यम फलदायी रहने वाला है. आपके कुछ कार्य अटक सकते हैं तो कुछ काम बन भी जाएंगे. व्यापार के सिलसिले में आपकी योजनाओं से अच्छे परिणाम मिलेंगे. विदेश में रहने वालों को अच्छा लाभ मिलेगा. घरेलू जीवन में तनावपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं, रिश्तों को ध्यान में रखते हुए समझदारी से काम लें. जीवनसाथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और लव लाइफ में भी दिक्कत बढ़ सकती है, सोच-समझकर कोई निर्णय लें. पारिवारिक वातावरण शांति भरा रहेगा और उनके सहयोग से विरोधियों पर हावी रहेंगे.

कन्या कल का राशिफल 14 नवंबर 2026



कन्या राशि वालों का दिन कल महत्वपूर्ण रहेगा. ठंडे मौसम की वजह से आपका मन किसी भी काम में नहीं लगेगा. इनकम में कमी आएगी और कुछ जरूरी खर्चे भी बढ़ सकते हैं. व्यापारियों को कल बड़ी सफलता मिल सकती है और कोई बड़ा ऑर्डर भी मिलेगा. लव लाइफ में तनाव बढ़ने की आशंका है, पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बड़ा झगड़ा हो सकता है. शादीशुदा जातकों का दांपत्य जीवन प्यार भरा रहेगा, एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे.

तुला कल का राशिफल 14 नवंबर 2026



तुला राशि वालों का दिन कल अनुकूल रहने वाला है. कार्यक्षेत्र के कुछ जरूरी काम बन जाने से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी. व्यापार में अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं. किसी अच्छे फायदे के सौदे से अच्छा मुनाफा भी मिलेगा. परिवार में क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखने का प्रयास करें. लव लाइफ खुशियों से भरी रहेगी. पारिवारिक वजहों से गृहस्थ जीवन में कुछ तनाव हो सकता है. चिंताएं बढ़ सकती हैं, जिससे बीपी भी बढ़ सकता है, इसलिए खुद को अकेला न रखें.

वृश्चिक कल का राशिफल 14 नवंबर 2026



वृश्चिक राशि वालों का दिन कल अनुकूल रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में अपने काम पर पूरा ध्यान देंगे और कोई नया काम भी हाथ में ले सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों पर काम का दबाव रहेगा. आप कोई ऐसी चीज खरीद सकते हैं, जिससे आपकी सुख-सुविधाएं बढ़ें. गृहस्थ जीवन में रोमांस और प्यार बढ़ेगा. लव लाइफ वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा, जिस वजह से फोन पर काफी व्यस्त रहने वाले हैं. काम के सिलसिले में दिन अनुकूल है, लेकिन यात्रा टालना ही बेहतर होगा. मित्रों से किसी भी प्रकार के झगड़े से बचें और बातचीत से मामले को सुलझाएं.

धनु कल का राशिफल 14 नवंबर 2026



धनु राशि वालों का दिन कल अनुकूल रहने का संकेत मिल रहा है. लव लाइफ को खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे और पार्टनर के लिए कोई अच्छी ड्रेस ला सकते हैं, जिससे रिश्ता मजबूत होगा. गृहस्थ जीवन में गलतफहमियां दूर होंगी और नजदीकियां बढ़ेंगी. पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा. अपनी तेज बुद्धि की वजह से कारोबार में चमक लाने वाला कोई सौदा पकड़ सकते हैं, जिसमें भाइयों का भी सहयोग मिलेगा. खानपान पर ध्यान देंगे तो सेहत में सुधार देखने को मिलेगा.

मकर कल का राशिफल 14 नवंबर 2026



मकर राशि वालों का दिन कल अच्छा रहने वाला है. मित्रों से अनबन की स्थिति बन सकती है, इसलिए क्रोध और स्वयं पर नियंत्रण रखें, मामले को आगे बढ़ाने से नुकसान होगा. किसी बात को लेकर मन में दुविधा रहेगी, उसके समाधान के लिए किसी करीबी से चर्चा कर सकते हैं. आपके सामाजिक कार्यों से परिवार का सम्मान बढ़ेगा. लव लाइफ में खुशियों का मौसम रहेगा. शादीशुदा जातक कल कहीं बाहर खाना खाने जा सकते हैं. खर्चों पर भी ध्यान देना होगा अन्यथा आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है.

कुंभ कल का राशिफल 14 नवंबर 2026



कुंभ राशि वालों का दिन कल अच्छा रहेगा, लेकिन सर्द मौसम की वजह से स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे. पेट दर्द, एसिडिटी और ऐंठन भी परेशान कर सकते हैं, सेहत का ध्यान रखें और पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें. पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा. व्यापार में अधिक प्रयास से सफलता मिलेगी. गृहस्थ जीवन प्यार भरा रहेगा और जीवनसाथी भी आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे. लव लाइफ वाले अपने पार्टनर के साथ खुशी-खुशी कहीं घूमने जाने का प्लान बनाएंगे.

मीन कल का राशिफल 14 नवंबर 2026



मीन राशि वालों का दिन कल बेहद अनुकूल रहने वाला है और आपको चिंताओं से मुक्ति मिलेगी. आप में जबरदस्त आत्मविश्वास रहेगा, जो कुछ नया करने की प्रेरणा देगा. नौकरीपेशा जातकों के प्रभाव में वृद्धि होगी. कल आप भविष्य के लिए किसी नई योजना में निवेश कर सकते हैं. लव लाइफ वालों को पार्टनर से झगड़ने से बचना होगा क्योंकि ऐसा करने से रिश्ते में दरार आ सकती है. काम के सिलसिले में दिन अनुकूल रहेगा, लेकिन सहयोगियों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है, इसलिए सावधान रहें.

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