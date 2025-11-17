हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology Prediction: नीतीश कुमार के नए कार्यकाल और बिहार की राजनीति पर क्या होगा 20 नवंबर का अंकज्योतिष!

Numerology Prediction: नीतीश कुमार के नए कार्यकाल और बिहार की राजनीति पर क्या होगा 20 नवंबर का अंकज्योतिष!

Numerology Prediction: बिहार चानाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद, सूत्रों से पता चला है कि 20 नवंबर को नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कर सकते हैं. मगर क्या आप 20 नवंबर का अंकज्योतिषीय महत्व जानते हैं.

By : गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 17 Nov 2025 02:41 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Numerology Prediction: बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा में इक बार फिर एनडीए ने 202 सीटों पर अपनी जीत हासिल कर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है. इस चुनाव में बीजेपी को 89 सीटें, जेडीयू को 85 सीटें और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की एलजेपी को 19 सीटें मिलीं.

जिसके बाद अब बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारीयां शुरू हो गई है. सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि 20 नवंबर 2025 के दिन नीतीश कुमार एक बार फिर शपथ ग्रहण करेंगे. यह भव्य शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा.

मगर 20 नवंबर का दिन अंकज्योतिष की दृष्टि से क्या संकेत देता है और यह नीतीश कुमार तथा बिहार की राजनीति को किस तरह प्रभावित कर सकता है, आइए जानते हैं.

20 नवंबर का क्या है अंकज्योतिषीय महत्व?

20 नवंबर की तारीख को जोड़ने पर संख्या 2 + 0 + 1 + 1 = 4 का अंक बनता है, जिसे अंकशास्त्र में राहु का अंक माना गया है. राहु का प्रभाव राजनीति में रणनीति, अचानक होने वाले फैसले, विपक्ष के आरोपों और सरकार की योजनाओं की गति और स्थिरता की परीक्षा के लिए प्रसिद्ध माना गया है.

यह अंक अक्सर विरोधाभासों को भी जन्म देता है, जहां एक ओर नई दिशा मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर चुनौतियों का भा सामना करना पड़ सकता है.

नीतीश कुमार के भाग्यांक और तारीख का संबंध

नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को हुआ है, और अंक 1 सूर्य का असर रखती है. वहीं सूर्य अपने नेतृत्व से दृढ़ता और निर्णयों पर टिके रहने की ऊर्जा भी देता है. राजनीतिक जमीन पर देखा जाए तो राहु और सूर्य का यह संयोजन कई बार दिलचस्प स्थितियां भी पैदा कर देती हैं. जैसे नीतीश कुमार के लिए 20 नवंबर का दिन कुछ ऐसा रह सकता है.

  • नीतिगत फैसलों पर सवाल उठ सकते हैं
  • विपक्ष कुछ मुद्दों को तेज़ी से उछालने की कोशिश कर सकता है.
  • सरकार को अपने किए गए वादों पर अमल करना होगा.

राहु सक्रिय रहने से राजनीति में कुछ संभावित संकेत

बिहार की राजनीति हमेशा गठबंधन, समीकरण और जातीय मुद्दों के इर्द-गिर्द ही घूमती रही है. 20 नवंबर के दिन राहु का अंक सक्रिय रहने से कुछ ऐसे संकेत मिलते सकते हैं-

  1. राजनीतिक बयानबाज़ी तेज़ हो सकती है.
  2. कई मुद्दों पर विरोध-पक्ष की गर्माहट तेज हो सकती है.
  3. कुछ नेताओं के अप्रत्याशित कदम चर्चा में आ सकते हैं.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

और पढ़ें

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.
Read
Published at : 17 Nov 2025 02:41 PM (IST)
Tags :
Numerology Prediction NITISH KUMAR Bihar Election 2025

Frequently Asked Questions

20 नवंबर का अंकज्योतिषीय महत्व क्या है?

20 नवंबर की तारीख को जोड़ने पर 4 का अंक बनता है, जिसे अंकशास्त्र में राहु का अंक माना गया है. राहु का प्रभाव राजनीति में रणनीति और अचानक होने वाले फैसलों के लिए प्रसिद्ध है.

नीतीश कुमार के लिए 20 नवंबर का दिन कैसा रह सकता है?

नीतीश कुमार के भाग्यांक (सूर्य का अंक 1) और 20 नवंबर के राहु के अंक (4) का संयोजन कुछ दिलचस्प स्थितियां पैदा कर सकता है. नीतिगत फैसलों पर सवाल उठ सकते हैं और विपक्ष कुछ मुद्दों को तेज़ी से उछालने की कोशिश कर सकता है.

20 नवंबर को राहु के सक्रिय रहने से बिहार की राजनीति में क्या संभावित संकेत मिलते हैं?

राहु के सक्रिय रहने से राजनीतिक बयानबाजी तेज हो सकती है और कई मुद्दों पर विपक्ष की गर्माहट बढ़ सकती है. कुछ नेताओं के अप्रत्याशित कदम भी चर्चा में आ सकते हैं.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh फिर जल उठा... Sheikh Hasina पर फैसले के इंतजार में फूटे बम, भड़की हिंसा | ABPLIVE
हक, यामी गौतम, इमरान हाशमी, इनसाइड बीटीएस स्कूप, डायरेक्टर्स विजन और अधिक फीट सुपर्ण एस वर्मा
Saudi Arabia हादसे में सिर्फ एक SURVIVOR | ABPLIVE
लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेलीविजन
Bigg Boss 19: फैमिली वीक में गौरव खन्ना को सपोर्ट करने पहुंचेंगी पत्नी आकांक्षा, फरहाना भट्ट और अमाल को देंगी करारा जवाब
बिग बॉस 19 में गौरव को सपोर्ट करने पहुंचेंगी पत्नी आकांक्षा, फरहाना-अमाल को देंगी करारा जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
AFCAT 1 2026: इंडियन एयरफोर्स ने शुरू की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, युवाओं में दिखा जोश
इंडियन एयरफोर्स ने शुरू की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, युवाओं में दिखा जोश
यूटिलिटी
पैसा निकालते वक्त मशीन में ही फंस गया ATM कार्ड तो न हों परेशान, सबसे पहले करें ये काम
पैसा निकालते वक्त मशीन में ही फंस गया ATM कार्ड तो न हों परेशान, सबसे पहले करें ये काम
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
Embed widget