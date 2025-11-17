Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Numerology Prediction: बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा में इक बार फिर एनडीए ने 202 सीटों पर अपनी जीत हासिल कर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है. इस चुनाव में बीजेपी को 89 सीटें, जेडीयू को 85 सीटें और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की एलजेपी को 19 सीटें मिलीं.

जिसके बाद अब बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारीयां शुरू हो गई है. सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि 20 नवंबर 2025 के दिन नीतीश कुमार एक बार फिर शपथ ग्रहण करेंगे. यह भव्य शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा.

मगर 20 नवंबर का दिन अंकज्योतिष की दृष्टि से क्या संकेत देता है और यह नीतीश कुमार तथा बिहार की राजनीति को किस तरह प्रभावित कर सकता है, आइए जानते हैं.

20 नवंबर का क्या है अंकज्योतिषीय महत्व ?

20 नवंबर की तारीख को जोड़ने पर संख्या 2 + 0 + 1 + 1 = 4 का अंक बनता है, जिसे अंकशास्त्र में राहु का अंक माना गया है. राहु का प्रभाव राजनीति में रणनीति, अचानक होने वाले फैसले, विपक्ष के आरोपों और सरकार की योजनाओं की गति और स्थिरता की परीक्षा के लिए प्रसिद्ध माना गया है.

यह अंक अक्सर विरोधाभासों को भी जन्म देता है, जहां एक ओर नई दिशा मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर चुनौतियों का भा सामना करना पड़ सकता है.

नीतीश कुमार के भाग्यांक और तारीख का संबंध

नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को हुआ है, और अंक 1 सूर्य का असर रखती है. वहीं सूर्य अपने नेतृत्व से दृढ़ता और निर्णयों पर टिके रहने की ऊर्जा भी देता है. राजनीतिक जमीन पर देखा जाए तो राहु और सूर्य का यह संयोजन कई बार दिलचस्प स्थितियां भी पैदा कर देती हैं. जैसे नीतीश कुमार के लिए 20 नवंबर का दिन कुछ ऐसा रह सकता है.

नीतिगत फैसलों पर सवाल उठ सकते हैं

विपक्ष कुछ मुद्दों को तेज़ी से उछालने की कोशिश कर सकता है.

सरकार को अपने किए गए वादों पर अमल करना होगा.

राहु सक्रिय रहने से राजनीति में कुछ संभावित संकेत

बिहार की राजनीति हमेशा गठबंधन, समीकरण और जातीय मुद्दों के इर्द-गिर्द ही घूमती रही है. 20 नवंबर के दिन राहु का अंक सक्रिय रहने से कुछ ऐसे संकेत मिलते सकते हैं-

राजनीतिक बयानबाज़ी तेज़ हो सकती है. कई मुद्दों पर विरोध-पक्ष की गर्माहट तेज हो सकती है. कुछ नेताओं के अप्रत्याशित कदम चर्चा में आ सकते हैं.