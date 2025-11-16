Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

मूलांक 1 वालों का स्वभाव, व्यक्तित्व और लव लाइफ: अंक ज्योतिष के अनुसार जन्म की तारीख हमारे स्वभाव, सोच और जीवन की दिशा को प्रभावित करती है. कुछ लोग ऐसे गुण लेकर जन्म लेते हैं, जो उन्हें एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर बनाते हैं. इसी श्रेणी में आते हैं मूलांक 1 वाले लोग.

राजयोग और सूर्य का प्रभाव:

मूलांक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य है. सूर्य आत्मविश्वास, साहस, नेतृत्व क्षमता, सफलता और ऊर्जा का प्रतीक है. इसलिए जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 माना जाता है. यह लोग जन्म से ही राजयोग और नेतृत्व गुण लेकर आते हैं और जीवन में सम्मान तथा सफलता प्राप्त करते हैं.

मूलांक 1 वालों की मुख्य खूबियां:

1. आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास: मूलांक 1 वाले लोग अपने बलबूते आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं. इनका भरोसा हमेशा खुद पर होता है. ये सिफारिश या दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते.

2. हर काम में परफेक्शन: ये लोग जो भी काम करते हैं, पूरी तैयारी और बारीकी के साथ करते हैं. चाहे पहनावा हो, खाना बनाना हो या कोई बड़ा पेशेवर काम—इन्हें हर चीज में परफेक्शन और उच्च गुणवत्ता पसंद होती है.

3. मुश्किल समय में शांत रहना: इनकी विशेषता होती है कि समस्या आने पर भी घबराते नहीं. ये शांत दिमाग से समाधान खोजते हैं. जीवन की शुरुआत में संघर्ष भले रहे, लेकिन समय के साथ सफलता इनकी मेहनत का फल बनती है.

मूलांक 1 वाले लड़के प्यार करते हैं, तो पूरे दिल से और वफादारी के साथ रिश्ता निभाते हैं.

ये अपने साथी पर किसी भी तरह का दबाव या बंधन नहीं डालते

अपने साथी के स्पेस और निजी जीवन का सम्मान करते हैं

बदले में विश्वास और ईमानदारी की उम्मीद रखते हैं

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.