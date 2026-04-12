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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रवरुथिनी एकादशी 2026 पर मूलांक अनुसार करें खास उपाय, श्रीविष्णु-लक्ष्मी कृपा से मिलेगा दुगना लाभ?

वरुथिनी एकादशी 2026 पर मूलांक अनुसार करें खास उपाय, श्रीविष्णु-लक्ष्मी कृपा से मिलेगा दुगना लाभ?

Varuthini Ekadashi 2026: 13 अप्रैल 2026 को वरुथिनी एकादशी का व्रत जो पापों का नाश कर जीवन में सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करता है. मूलांक अनुसार जानें जरूरी उपाय जो असरदार हैं!

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 12 Apr 2026 08:20 AM (IST)
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  • उपायों से जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा।

Varuthini Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में वरुथिनी एकादशी व्रत का विशेष महत्व है. यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है और इस दिन किए गए व्रत व उपाय व्यक्ति के पापों का नाश कर जीवन में सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं. 

ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली के अनुसार, इस साल वरुथिनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल 2026, सोमवार को रखा जाएगा. अंकशास्त्र के अनुसार, अगर इस दिन मूलांक (Birth Number) के मुताबिक उपाय किए जाएं, तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़कर मिलता है. आइए जानत हैं 1 से 9 तक सभी मूलांकों के लिए खास उपायों के बारे में. 

अपना मूलांक कैसे निकालें?

आप जिस भी तारीख को जन्में हैं, वही आपका मूलांक होता है. उदाहरण के लिए- 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग का मूलांक 5 ही होगा.

मूलांक 1 (सूर्य का अंक)

मूलांक 1 वाले लोगों को वरुथिनी एकादशी के मौके पर भगवान विष्णु को लाल फूल अर्पित करना चाहिए. गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए. आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर में तरक्की मिलेगी.

मूलांक 2 (चंद्रमा का अंक)

मूलांक 2 वाले लोगों वरुथिनी एकादशी के मौके पर चावल और दूध का दान करना चाहिए और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का विशेष जाप करना चाहिए. ऐसा करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है. ऐसा करने से तनाव कम होने मके साथ रिश्तों में मधुरता आएगी. 

मूलांक 3 (गुरु का अंक)

मूलांक 3 के स्वामी गुरु हैं, जो ज्ञान और भाग्य से संबंध रखते हैं. वरुथिनी एकादशी के दिन मूलांक 3 वाले जातकों को पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और हल्दी का दान करना शुभ माना जाता है. ऐसा करने से भाग्य का साथ मिलने के साथ शिक्षा-करियर में सफलता मिलेगी. 

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मूलांक 4 (राहु का अंक)

मूलांक 4 वाले जातकों को वरुथिनी एकादशी के मौके पर सरसों के तेल का दीपक जलाने के साथ काले तिल का दान करना चाहिए. इस उपाय को करने से बाधाएं दूर होने के साथ स्थिरता आएगी. 

मूलांक 5 (बुध का अंक)

मूलांक 5 वालों को वरुथिनी एकादशी के दिन हरे फल और हरी सब्जियों का दान करना चाहिए. ऐसा करने से निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है. साथ ही मानसिक अस्थिरता दूर होती है. 

मूलांक 6 (शुक्र का अंक)

मूलांक 6 वालों को वरुथिनी एकादशी के दिन सफेद मिठाई का दान करना चाहिए. इसके अलावा लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से भी लाभ मिलता है. ऐसा करने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और रिश्तों में सुधार आएगा. 

मूलांक 7 (केतु का अंक)

मूलांक 7 वाले जातकों को वरुथिनी एकादशी के दिन गरीबों का कंबल या कपड़े का दान करना चाहिए. ऐसा करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है. 

मूलांक 8 (शनि का अंक)

मूलांक 8 वाले जातकों को वरुथिनी एकादशी के दिन काले कपड़े या उड़द की दाल का दान करना चाहिए. इसके अलावा शनि से जुड़े मंत्रों का जाप करना भी सही माना जाता है. ऐसा करने से जीवन में बाधाएं कम होने के साथ मेहनत का फल मिलता है. 

मूलांक 9 (मंगल का अंक)

मूलांक 9 के जातकों को वरुथिनी एकादशी के मौके पर लाल मसूर दाल का दान करना चाहिए. इसके अलावा हनुमान जी की पूजा करने से भी लाभ मिलता है. इस उपाय को करने से साहस बढ़ने के साथ कार्यों में सफलता मिलेगी. 

वरुथिनी एकादशी का महत्व

मान्यता है कि, इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होने के साथ जीवन में सुख-समृद्धि आती है. यह एकादशी खासतौर पर दुर्भाग्य दूर करने और सौभाग्य बढ़ाने वाला माना जाती है. 

अगर आप भी वरुथिनी एकादशी के मौके पर अपने मूलांक के हिसाब से उपाय करते हैं, तो इसका प्रभाव ज्यादा गहरा और जल्दी दिखाई देने वाला हो सकता है. यह न केवल धार्मिक नजरिए से बल्कि मानसिक और जीवन संतुलन के लिए लाभदायक साबित हो सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 12 Apr 2026 08:20 AM (IST)
Tags :
Lord Vishnu Goddess Laxmi Ank Shastra NUMEROLOGY Ekadashi 2026 Varuthini Ekadashi 2026

Frequently Asked Questions

वरुथिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा?

इस साल वरुथिनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल 2026, सोमवार को रखा जाएगा।

अपना मूलांक कैसे निकालें?

आप जिस भी तारीख को जन्में हैं, वही आपका मूलांक होता है। उदाहरण के लिए, 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होगा।

मूलांक 2 वालों के लिए वरुथिनी एकादशी पर क्या उपाय हैं?

मूलांक 2 वाले जातकों को चावल और दूध का दान करना चाहिए और

वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने का क्या महत्व है?

मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा से पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। यह एकादशी दुर्भाग्य दूर कर सौभाग्य बढ़ाती है।

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