हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: अंकों का रहस्यमयी खेल, क्या मूलांक 6 और भाग्यांक 9 बचा पाएंगे रणवीर सिंह का करियर?

Numerology: अंकों का रहस्यमयी खेल, क्या मूलांक 6 और भाग्यांक 9 बचा पाएंगे रणवीर सिंह का करियर?

Numerology: क्या रणवीर सिंह पर लगा FWICE बैन अस्थायी है? अंक ज्योतिष (मूलांक 6) के अनुसार जानिए 45 करोड़ के इस विवाद का समाधान और 'प्रलय' के साथ उनकी वापसी के कॉस्मिक संकेत.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 29 May 2026 12:58 AM (IST)
Preferred Sources

Numerology: बॉलीवुड के सबसे ऊर्जावान अभिनेताओं में शुमार रणवीर सिंह इस समय एक अप्रत्याशित संकट का सामना कर रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर' की बड़ी सफलता के बाद, 'डॉन 3' से उनके पीछे हटने और निर्माता फरहान अख्तर की शिकायत के बाद FWICE द्वारा जारी 'असहयोग निर्देश' (बैन) ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया है. जहां ट्रेड एनालिस्ट इसे 45 करोड़ के प्री-production नुकसान और कानूनी दांवपेंच से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं अंक ज्योतिष (Numerology) के नजरिए से यह विवाद महज एक कॉरपोरेट संकट नहीं, बल्कि रणवीर के जीवन में ग्रहों और अंकों के एक बड़े फेरबदल (Cosmic Shift) का संकेत है.

आइए समझते हैं कि रणवीर के मूलांक, भाग्यांक और नामांक की तिकड़ी इस समय उनके व्यवहार और करियर को किस तरह प्रभावित कर रही है, और क्या यह ठहराव उनके करियर में किसी बड़ी छलांग की तैयारी है.

1. मूलांक 6 (शुक्र): आकर्षण और व्यावसायिक साझेदारी की परीक्षा

6 जुलाई 1985 को जन्मे रणवीर सिंह का मूलांक 6 है, जिसका स्वामी शुक्र (Venus) है. अंक ज्योतिष में शुक्र को कला, ग्लैमर, लोकप्रियता और मानवीय संबंधों का कारक माना जाता है. मूलांक 6 के जातक स्वाभाविक रूप से स्क्रीन पर बेहद आकर्षक होते हैं और भीड़ को अपनी ओर खींचते हैं.

जब मूलांक 6 के जातकों के जीवन में अंकों का गोचर प्रतिकूल होता है, तो इसका सीधा असर उनकी 'पब्लिक इमेज' और व्यावसायिक साझेदारियों (Professional Partnerships) पर पड़ता है. 'डॉन 3' जैसी मेगा-बजट फिल्म से जुड़ा यह विवाद इसी शुक्रीय चक्र का परिणाम है, जहाँ रचनात्मक मतभेद अचानक एक बड़े कॉरपोरेट गतिरोध में बदल गए.

2. भाग्यांक 9 (मंगल): राख से उठ खड़े होने की 'फीनिक्स' जैसी ऊर्जा

रणवीर का भाग्यांक 9 है ($6+7+1+9+8+5 = 36 = 3+6 = 9$), जिसका प्रतिनिधित्व मंगल (Mars) करता है. मंगल साहस, दृढ़ संकल्प और अदम्य ऊर्जा का देवता है. रणवीर के भीतर की जो असीमित ऊर्जा हम स्क्रीन पर देखते हैं, वह इसी भाग्यांक 9 की देन है.

अंक ज्योतिष के अनुसार, भाग्यांक 9 वाले लोग किसी भी दबाव के आगे आसानी से नहीं झुकते. 'डॉन 3' जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी से अचानक बाहर होना उनके आक्रामक या जल्दबाजी में लिए गए फैसले (जो कि मंगल का स्वाभाविक गुण है) को दर्शा सकता है. लेकिन यही अंक उन्हें संकट के समय फ्रंट फुट पर आकर लड़ने और हर विपरीत परिस्थिति से दोबारा मजबूती से खड़े होने की 'फीनिक्स' जैसी आंतरिक शक्ति भी देता है.

3. नामांक 7 और गोचर का प्रभाव: अप्रत्याशित बदलावों का सस्पेंस

रणवीर सिंह के नाम का अंक योग (Namaank) 7 पर आता है, जो केतु और नेप्च्यून से प्रभावित है. चूंकि उनकी राशि कर्क है (जिसका अंक 2 और 7 से गहरा जुड़ाव है), इसलिए उनके जीवन में समय-समय पर अचानक और अप्रत्याशित बदलाव आना स्वाभाविक है.

वर्तमान समय में अंकों की यह विशिष्ट तिकड़ी (6, 7 और 9) एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है, जहाँ विचारों का टकराव और विवाद होना लगभग तय था. चूँकि यह बैन कोई कानूनी अदालत का आदेश नहीं बल्कि एक ट्रेड यूनियन का गतिरोध है, इसलिए न्यूमरोलॉजी के अनुसार यह केवल एक 'अस्थायी ठहराव' को दर्शाता है.

क्या होगी रणवीर की वापसी?

अंक ज्योतिष के समीकरण साफ इशारा करते हैं कि रणवीर सिंह पर आया यह संकट पूरी तरह अस्थायी है. उनके प्रवक्ता द्वारा जारी गरिमापूर्ण और संतुलित बयान इस बात का प्रमाण है कि वे अपने अंकों के नकारात्मक प्रभाव को समझदारी से संभाल रहे हैं.

आने वाले कुछ महीनों में, वित्तीय समझौते या मध्यस्थता के जरिए यह गतिरोध सुलझने की पूरी संभावना है. इस अल्पविराम (Cosmic Break) के बाद, रणवीर सिंह अपनी आगामी फिल्म 'प्रलय' और अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ और अधिक परिपक्व, आक्रामक और शक्तिशाली रूप में बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे. यह उनके स्टारडम का अंत नहीं, बल्कि उनके करियर के एक नए और गंभीर अध्याय की शुरुआत है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
Read More
Published at : 29 May 2026 12:58 AM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh DON 3 Numerology Prediction Mulaank 6 Bhagyank 9
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

अंक शास्त्र
Numerology: अंकों का रहस्यमयी खेल, क्या मूलांक 6 और भाग्यांक 9 बचा पाएंगे रणवीर सिंह का करियर?
क्यों अचानक विवादों से घिरे रणवीर सिंह? अंक ज्योतिष के इस दुर्लभ 'कॉस्मिक फेरबदल' से समझें
अंक शास्त्र
Numerology Mulank 9: हर मुश्किल से लड़ना जानते हैं मूलांक 9 वाले, जानिए उनकी खासियत और कमजोरियां
हर मुश्किल से लड़ना जानते हैं मूलांक 9 वाले, जानिए उनकी खासियत और कमजोरियां
अंक शास्त्र
Numerology Mulank 8: बाहर से सख्त लेकिन अंदर से बेहद भावुक होते हैं मूलांक 8 वाले लोग
बाहर से सख्त लेकिन अंदर से बेहद भावुक होते हैं मूलांक 8 वाले लोग
अंक शास्त्र
Numerology: मूलांक 6 वाले लोग होते हैं प्यार, लग्जरी और आकर्षण के बादशाह! जानिए क्यों ये लोग बनते हैं हर महफिल की जान
मूलांक 6 वाले लोग होते हैं प्यार, लग्जरी और आकर्षण के बादशाह! जानिए क्यों ये लोग बनते हैं हर महफिल की जान
Advertisement

वीडियोज

NEET Paper | Janhit with Chitra Tripathi: आर्मी करेगी अब NEET पेपर की रक्षा | Dharmendra Pradhan
Assam Accident News: हाइवे पर गलत चाल...बन गई काल! | Himanta Biswa Sarma | Highway Accident
Sandeep Chaudhary | Iran Us War: ट्रंप की सनक करेगा अर्थव्यवस्था बर्बाद? | Donald Trump | Inflation
Bakrid Clash | Maharashtra: ईद की नमाज के बीच गूंजी हनुमान चालीसा!
Mahadangal: 40 लाख बच्चों का भविष्य..सरकार कितनी गंभीर? | NEET Paper | CBSE | Dharmendra Pradhan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ट्विशा शर्मा डेथ केस में CBI का बड़ा एक्शन, घंटों की पूछताछ के बाद सास गिरिबाला सिंह गिरफ्तार
ट्विशा शर्मा केस में CBI का बड़ा एक्शन, घंटों की पूछताछ के बाद सास गिरिबाला सिंह गिरफ्तार
मध्य प्रदेश
मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया शोक, बोले- 'शायरी से जिंदगी को आसान...'
मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया शोक, बोले- 'शायरी से जिंदगी को आसान...'
बॉलीवुड
सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' का टीजर इसी महीने होगा रिलीज, आमिर खान ने दिया वॉइस ओवर!
सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' का टीजर इसी महीने होगा रिलीज, आमिर खान ने दिया वॉइस ओवर!
इंडिया
Exclusive: 'नीट परीक्षा में एयर फोर्स की मदद, माफियाओं पर एक्शन और सीबीएसई OSM... एबीपी न्यूज़ से क्या-क्या बोले धर्मेन्द्र प्रधान
Exclusive: 'नीट एग्जाम में एयर फोर्स, माफियाओं पर एक्शन और CBSE ... क्या बोले धर्मेन्द्र प्रधान?
आईपीएल 2026
सचिन तेंदुलकर के ट्वीट पर वैभव सूर्यवंशी का रिएक्शन हुआ वायरल, कहा- क्रिकेट का भगवान...
सचिन तेंदुलकर के ट्वीट पर वैभव सूर्यवंशी का रिएक्शन हुआ वायरल, कहा- क्रिकेट का भगवान...
इंडिया
आंधी-तूफान का फ्लाइट पर असर, दिल्ली एयरपोर्ट की सलाह- एयरलाइन से करें संपर्क, मेट्रो का करें इस्तेमाल
आंधी-तूफान का फ्लाइट पर असर, दिल्ली एयरपोर्ट की सलाह- एयरलाइन से करें संपर्क, मेट्रो का करें इस्तेमाल
इंडिया
CBSE ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद, राहुल गांधी और शिक्षामंत्री प्रधान आमने-सामने; तेज हुई जुबानी जंग
CBSE ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद, राहुल गांधी और शिक्षामंत्री प्रधान आमने-सामने; जुबानी जंग तेज
बिजनेस
Gold Loan: बैंकों में लगा गोल्ड लोन लेने वालों का तांता, महंगा होने से कैसे पाएं डबल फायदा?
बैंकों में लगा गोल्ड लोन लेने वालों का तांता, महंगा होने से कैसे पाएं डबल फायदा?
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget