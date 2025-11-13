अंकशास्त्र बताएगा करियर की राह, मूलांक अनुसार जानिए कौन सा बिजनेस या नौकरी आपके लिए बेस्ट!

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रअंकशास्त्र बताएगा करियर की राह, मूलांक अनुसार जानिए कौन सा बिजनेस या नौकरी आपके लिए बेस्ट!

Numerology: आज के समय में हर कोई करियर को लेकर थोड़ी बहुत चिंता करता है. अंकशास्त्र इस समस्या को दूर करने में सहायक है. आइए जानते हैं 1 से 9 मूलांक के लिए बिजनेस और नौकरी में कौन सा क्षेत्र बेहतर है?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 13 Nov 2025 01:29 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Numerology: अंक शास्त्र के मुताबिक, हर व्यक्ति का मूलांक खास होता है, जो उसकी सोचने समझने की क्षमता, स्वभाव और करियर पर विशेष प्रभाव डालता है. कई बार हम नौकरी और बिजनेस को लेकर असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर होगा?

ऐसे में मूलांक आपकी इस समस्या को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है. 

आइए जानते हैं 1 से 9 मूलांक के लिए बिजनेस और नौकरी में कौन सा क्षेत्र बेहतर है?

मूलांक 1

जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है. मूलांक 1 वाले स्वभाव से नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और खुले विचार के होते हैं. इन्हें हमेशा आगे बढ़ने की चाह रहती है. ऐसे में इनके लिए बिजनेस और मैनेजमेंट से जुड़े क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए.

मूलांक 1 वाले लोग नौकरी में जल्दी बोर हो सकते हैं, खासकर तब जब कंट्रोल किसी और के हाथ में हो. 

मूलांक 2

जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 होता है. मूलांक 2 वाले लोग संवेदनशील, सहयोगी और रचनात्मकता से भरे होते हैं. इन्हें टीमवर्क में काम करना पसंद है, लेकिन ये लोग जोखिम उठाने से कहीं न कहीं घबराते हैं. 

ऐसे में मूलांक 2 वाले लोगों के लिए नौकरी या पार्टनरशिप में बिजनेस करना सही है है. इन्हें खुद का बिजनेस या हाई रिस्क वाली जॉब करने से बचना चाहिए. 

मूलांक 3

ऐसे लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है. मूलांक 3 के लोग नियमों का पालन करना और करवाना पसंद करते हैं.

सरकारी या कॉर्पोरेट नौकरी इनके लिए बेहतर है. ऐसा बिजनेस जो काफी अस्थिरता भरा हो इन्हें करने से बचना चाहिए. 

मूलांक 4

4,13, 22 और 21 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों को मूलांक 4 होता है. मूलांक 4 के लोग प्रैक्टिली और मेहनती किस्म के होते हैं. लेकिन ये लोग बदलाव को लेकर असहज रहते हैं, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर ये धीरे-धीरे सफलता प्राप्त कर लेते हैं.

इनके लिए नौकरी, इंजीनियरिंग और रिसर्च से जुड़े क्षेत्र में काम करना बेहतर माना जाता हैं. वही इन्हें ट्रेडिंग जैसे करियर में सावधानी बरतनी चाहिए. 

मूलांक 5

ऐसे लोग जिनका जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 होता है. मूलांक 5 वाले लोग तेज दिमाग के साथ बातचीत में माहिर और बदलाव को अपनाने की क्षमता रखते हैं.

इन लोगों के लिए बिजनेस, मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्षेत्र काम करने के लिए बढ़िया माना जाता है. 

वहीं, मूलांक 5 वाले लोगों को रूटीन नौकरी और जहां अपने मन मुताबिक काम करने की आजादी न हो वहां काम करने में दिक्कत हो सकती है. 

मूलांक 6

ऐसे लोग जिनका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 होता है. ऐसे लोग क्रिएटिविटी, लग्जरी और मैनेजमेंट में काफी माहिर होते हैं. इनके लिए फैशन, ब्यूटी, होटल, आर्ट और एंटरटेनमेंट का बिजनेस बेहतर माना जाता है.

ये लोग सख्त अनुशासन वाली जॉब नहीं कर सकते हैं. 

मूलांक 7

7, 16 या 25 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 7 होता है. यह अंक रहस्यमय और आध्यात्मिक प्रवृत्ति से जुड़े लोगों का होता है. इस मूलांक के जातक गहरी सोच और ज्ञान प्रिय होते हैं.

इनके लिए सबसे उपयुक्त काम रिसर्च, लेखन, शिक्षा और ज्योतिष या कंसल्टेंसी का होता है. इन्हें शोरगुल और प्रतिस्पर्धा वाले काम में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

मूलांक 8

मूलांक 8 वाले लोग जिनका जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 होता है. इन लोगों को मेहनत करना पसंद है. ये लंबे समय में सफलता प्राप्त करते हैं. इनके लिए सरकारी नौकरी, प्रशासन, फाइनेंस या रियल एस्टेट का बिजनेस उपयुक्त है.

मूलांक 9

मूलांक 9 वाले लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 होता है. ऐसे लोग जोश, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता से भरे होते हैं. इन्हें जोखिम उठाने से डर नहीं लगता. इनके लिए बिजनेस, डिफेंस, पॉलिटिक्स या लीडरशिप में काम करना पसंद है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 13 Nov 2025 01:29 PM (IST)
Tags :
Ank Shastra NUMEROLOGY Moolank

Frequently Asked Questions

मूलांक क्या होता है और यह करियर में कैसे मदद करता है?

मूलांक आपके जन्म की तारीख से निकलता है और यह आपके स्वभाव, क्षमता और करियर पर प्रभाव डालता है। यह तय करने में मदद कर सकता है कि आपके लिए नौकरी या व्यवसाय में कौन सा क्षेत्र बेहतर होगा।

मूलांक 1 वाले लोगों के लिए करियर के कौन से क्षेत्र सबसे उपयुक्त हैं?

मूलांक 1 वाले नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। इनके लिए बिजनेस, मैनेजमेंट और ऐसे क्षेत्र जहां इन्हें नियंत्रण मिले, बेहतर माने जाते हैं।

मूलांक 2 के जातकों को किस तरह का काम करना चाहिए?

मूलांक 2 वाले लोग संवेदनशील और सहयोगी होते हैं। इनके लिए पार्टनरशिप में बिजनेस या टीम वर्क वाली नौकरी अच्छी रहती है, जबकि हाई-रिस्क वाले काम से बचना चाहिए।

मूलांक 5 के लिए कौन से करियर विकल्प अच्छे हैं?

मूलांक 5 वाले तेज दिमाग और बदलाव को अपनाने वाले होते हैं। इनके लिए बिजनेस, मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म बेहतर माने जाते हैं।

मूलांक 7 के जातकों के लिए सबसे उपयुक्त करियर कौन सा है?

मूलांक 7 के लोग रहस्यमय और ज्ञान-प्रिय होते हैं। इनके लिए रिसर्च, लेखन, शिक्षा, ज्योतिष या कंसल्टेंसी जैसे काम सबसे उपयुक्त होते हैं।

