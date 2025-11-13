अंकशास्त्र बताएगा करियर की राह, मूलांक अनुसार जानिए कौन सा बिजनेस या नौकरी आपके लिए बेस्ट!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Numerology: अंक शास्त्र के मुताबिक, हर व्यक्ति का मूलांक खास होता है, जो उसकी सोचने समझने की क्षमता, स्वभाव और करियर पर विशेष प्रभाव डालता है. कई बार हम नौकरी और बिजनेस को लेकर असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर होगा?

ऐसे में मूलांक आपकी इस समस्या को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है.

आइए जानते हैं 1 से 9 मूलांक के लिए बिजनेस और नौकरी में कौन सा क्षेत्र बेहतर है?

मूलांक 1

जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है. मूलांक 1 वाले स्वभाव से नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और खुले विचार के होते हैं. इन्हें हमेशा आगे बढ़ने की चाह रहती है. ऐसे में इनके लिए बिजनेस और मैनेजमेंट से जुड़े क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए.

मूलांक 1 वाले लोग नौकरी में जल्दी बोर हो सकते हैं, खासकर तब जब कंट्रोल किसी और के हाथ में हो.

मूलांक 2

जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 होता है. मूलांक 2 वाले लोग संवेदनशील, सहयोगी और रचनात्मकता से भरे होते हैं. इन्हें टीमवर्क में काम करना पसंद है, लेकिन ये लोग जोखिम उठाने से कहीं न कहीं घबराते हैं.

ऐसे में मूलांक 2 वाले लोगों के लिए नौकरी या पार्टनरशिप में बिजनेस करना सही है है. इन्हें खुद का बिजनेस या हाई रिस्क वाली जॉब करने से बचना चाहिए.

मूलांक 3

ऐसे लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है. मूलांक 3 के लोग नियमों का पालन करना और करवाना पसंद करते हैं.

सरकारी या कॉर्पोरेट नौकरी इनके लिए बेहतर है. ऐसा बिजनेस जो काफी अस्थिरता भरा हो इन्हें करने से बचना चाहिए.

मूलांक 4

4,13, 22 और 21 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों को मूलांक 4 होता है. मूलांक 4 के लोग प्रैक्टिली और मेहनती किस्म के होते हैं. लेकिन ये लोग बदलाव को लेकर असहज रहते हैं, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर ये धीरे-धीरे सफलता प्राप्त कर लेते हैं.

इनके लिए नौकरी, इंजीनियरिंग और रिसर्च से जुड़े क्षेत्र में काम करना बेहतर माना जाता हैं. वही इन्हें ट्रेडिंग जैसे करियर में सावधानी बरतनी चाहिए.

मूलांक 5

ऐसे लोग जिनका जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 होता है. मूलांक 5 वाले लोग तेज दिमाग के साथ बातचीत में माहिर और बदलाव को अपनाने की क्षमता रखते हैं.

इन लोगों के लिए बिजनेस, मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्षेत्र काम करने के लिए बढ़िया माना जाता है.

वहीं, मूलांक 5 वाले लोगों को रूटीन नौकरी और जहां अपने मन मुताबिक काम करने की आजादी न हो वहां काम करने में दिक्कत हो सकती है.

मूलांक 6

ऐसे लोग जिनका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 होता है. ऐसे लोग क्रिएटिविटी, लग्जरी और मैनेजमेंट में काफी माहिर होते हैं. इनके लिए फैशन, ब्यूटी, होटल, आर्ट और एंटरटेनमेंट का बिजनेस बेहतर माना जाता है.

ये लोग सख्त अनुशासन वाली जॉब नहीं कर सकते हैं.

मूलांक 7

7, 16 या 25 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 7 होता है. यह अंक रहस्यमय और आध्यात्मिक प्रवृत्ति से जुड़े लोगों का होता है. इस मूलांक के जातक गहरी सोच और ज्ञान प्रिय होते हैं.

इनके लिए सबसे उपयुक्त काम रिसर्च, लेखन, शिक्षा और ज्योतिष या कंसल्टेंसी का होता है. इन्हें शोरगुल और प्रतिस्पर्धा वाले काम में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

मूलांक 8

मूलांक 8 वाले लोग जिनका जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 होता है. इन लोगों को मेहनत करना पसंद है. ये लंबे समय में सफलता प्राप्त करते हैं. इनके लिए सरकारी नौकरी, प्रशासन, फाइनेंस या रियल एस्टेट का बिजनेस उपयुक्त है.

मूलांक 9

मूलांक 9 वाले लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 होता है. ऐसे लोग जोश, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता से भरे होते हैं. इन्हें जोखिम उठाने से डर नहीं लगता. इनके लिए बिजनेस, डिफेंस, पॉलिटिक्स या लीडरशिप में काम करना पसंद है.

