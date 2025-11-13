हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Numerology: जब घड़ी में दिखे 11:11, तब क्या होता है? जानें इसका आपकी राशि पर क्या पड़ेगा प्रभाव!

Numerology: जब घड़ी में दिखे 11:11, तब क्या होता है? जानें इसका आपकी राशि पर क्या पड़ेगा प्रभाव!

Numerology: 11:11 का समय आत्म-जागरण और नए आरंभ का संकेत है. यह ब्रह्मांड का संदेश है कि डर छोड़कर आत्मविश्वास से आगे बढ़ें, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और नई ऊर्जा का स्वागत करें.

By : कहकशां परवीन | Updated at : 13 Nov 2025 10:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Angel Number 11:11: क्या आपने कभी घड़ी में 11:11 का समय देखा है. उस पल कुछ खास महसूस किया है. ज्योतिषियों के अनुसार यह महज संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांड का संदेश होता है.

यह समय हमें याद दिलाता है कि अब पुराने डर, नकारात्मक सोच और उलझनों को छोड़कर खुद के सच्चे और बेहतर रूप की ओर बढ़ने का समय आ गया है.

11:11 एक शक्तिशाली एंजल नंबर

अंकशास्त्र के अनुसार 11:11 एक शक्तिशाली एंजल नंबर है. यह संवेदनशीलता, जागरूकता, आत्म-विश्वास और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है. कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति बार-बार यह अंक देखता है, तो यह इस बात का संकेत होता है कि उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला है. 11:11 का संकेत आत्म-जागरण और मन के परिवर्तन का प्रतीक है.

यह समय आपको भीतर की शक्ति पहचानने, पुराने बोझ छोड़ने और जीवन के नए रास्ते को अपनाने के लिए प्रेरित करता है.

मेष राशि: अब आपका नया रूप दिखेगा. पुरानी आदतें और प्रतिक्रियाएं पीछे छूट रही हैं. अब आप अधिक शांत और आत्मविश्वासी बन रहे हैं. खुद पर भरोसा रखें, यही आपकी असली ताकत है.

वृषभ राशि: आपके भीतर गहराई से बदलाव हो रहा है. पुरानी तकलीफें धीरे-धीरे खत्म होंगी. ध्यान और संयम से मन को संतुलित रखें. ब्रह्मांड आपकी हीलिंग में मदद कर रहा है.

मिथुन राशि: आपके रिश्तों का नया अध्याय शुरू हो रहा है. सच्चे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपकी सोच को समझेंगे. अब बिना झिझक अपनी बात कहने का समय है.

कर्क राशि: परिवार और काम दोनों में सकारात्मक बदलाव आएंगे. आत्म-संदेह छोड़ें. आपकी नरमी ही आपकी असली शक्ति है.

सिंह राशि: अब आपकी दिशा साफ हो रही है. दूसरों से तुलना बंद करें. जब आप सच्चाई और विनम्रता से काम करेंगे, तो अवसर खुद चलकर आपके पास आएंगे.

कन्या राशि: भावनात्मक और मानसिक सफाई का समय है. खुद पर ज्यादा सख्त न बनें. हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना ही सफलता है. संतुलन और सादगी अपनाएं.

तुला राशि: कुछ पुराने रिश्ते खत्म होंगे, लेकिन उनकी जगह नए और सच्चे रिश्ते आएंगे. खुले दिल से संवाद करें, यही आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा.

वृश्चिक राशि: पुराने डर छोड़ने का वक्त है. अब वही चीजें छोड़ें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं. कठिन समय असली आत्म-शक्ति को उजागर करता है.

धनु राशि: आपकी रचनात्मकता और जुनून फिर जाग रहे हैं. अब वही करें जो आपको भीतर से सुकून देता है. आपकी दिल की आवाज अब आपका सही रास्ता दिखा रही है.

मकर राशि: घर और जिम्मेदारियों से जुड़ी उलझनें सुलझेंगी. जो बोझ आपका नहीं है, उसे छोड़ दें. जब मन हल्का होगा, सफलता अपने आप आएगी.

कुंभ राशि: आपकी सोच और संवाद का तरीका बदल रहा है. नई सीख और यात्राएं आपके लिए नए रास्ते खोलेंगी. यह समय मानसिक और आध्यात्मिक विकास का है.

मीन राशि: अब आप खुद की कीमत पहचान रहे हैं. अपराध-बोध और डर छोड़िए. आत्म-सम्मान के साथ लिए गए निर्णय आपकी आर्थिक और भावनात्मक मजबूती का कारण बनेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Published at : 13 Nov 2025 10:00 AM (IST)
Zodiac Signs NUMEROLOGY Angel Number 11:11
