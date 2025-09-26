Numerology: इस मूलांक के लोग स्वभाव से शांत और इमोशनल! जानिए कौन-सा अंक भाग्यशाली?

Numerology: मूलांक किसी भी व्यक्ति के जन्म तिथि के योग से निकाला जाता है. जिससे हम किसी के भी स्वभाव और सोच को जान सकते है. हिंदू शास्त्र में ऐसे मूलांक हैं, जो सेम नहीं है, जिनमें कुछ न कुछ चीजें अलग ही है.

ऐसे में एक मूलांक ऐसा भी है, जो हर जगह अपना बैलेंस बना कर ही चलता है. बुरे से बुरे हालात में भी इस मूलांक के लोग अपने पर काबू रखते हैं और शांत दिमाग से फैसले लेते हैं. चलिए जानते है कि न्यूमेरेलॉजी में कौन से मूलांक इतने बैलेंस्ड है.

इस दिन जन्में लोग होते हैं इमोशनल

अंकशास्त्र में हर मूलांक की अपने में ही खास है, मगर कुछ मूलांक की तो बात ही अलग है. मूलांक 2, 6 और 7 ये तीनों मूलांक शास्त्र के मुताबिक शांति को चुनना पसंद करते हैं. वहीं मूलांक 2 के लोगों का जन्म 2, 11, 20 और 29 को होता है.

इस मूलांक के लोग का ग्रह स्वामी चंद्रमा होता है. इनका मूड चंद्रमा की तरह बार-बार बदलता रहता है. ये लोग स्वभाव के शांत और बहुत ही इमोशनल होते है. मगर हर स्थिति में अपने आप को शांत ही रखते हैं.

इस मूलांक के लोग हैं बेहद खास

मूलांक 6 वालों का जन्म 6,15,और 24 तारीख को होता है. इनका स्वामी शुक्र होता है, जिसकी वजह से इनको सौंदर्य और प्रेम का साथ मिलता है. इनको अपने आस-पास का माहौल खुशहाली भरा चाहिए होता है.

वहीं मूलांक 7 के साधक बहुत ही खास होते है. जिसकी वजह से यह लड़ाई और झगड़े जैसे हालातों को भी आसानी से संभाल लेते हैं और यह बहुत ही धैर्यवान भी होते है. इस मूलांक के लोगों का जन्म 7,16 और 25 को होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.