Numerology: क्या आपका मूलांक है भाग्यशाली? अंक ज्योतिष से जानिए आपका अंक क्या कहता है?

Numerology: अंक ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी, एक प्राचीन विज्ञान हैं, जो अंकों के माध्यम से किसी व्यक्ति के भविष्य, व्यक्तित्व और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है. इसमें किसी व्यक्ति की जन्मतिथि और नाम से संबंधित अंकों का विश्लेषण किया जाता है.

जैसे मूलांक, भाग्यांक और नामांक उनके माध्यम से जीवन की चुनौतियों और अवसरों को समझा जाता है. यह गणितीय नियमों का उपयोग करके व्यक्ति के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है.

किस मूलांक के लोग भाग्यशाली?

अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ मूलांक के लोग विशेष गुणों और ग्रहों के प्रभाव के कारण भाग्यशाली माने जाते हैं. ये मूलांक नेतृत्व क्षमता, बुद्धिमत्ता, समर्पण और सकारात्मक ऊर्जा जैसी विशेषताओं के कारण जीवन में सफलता, समृद्धि और सुख-शांति प्राप्त करते हैं.

उदाहरण के लिए, मूलांक 1 नेतृत्व और सूर्य के प्रभाव से शक्तिशाली होता है, मूलांक 5 अपनी बुद्धिमत्ता और ऊर्जा के लिए जाना जाता है और मूलांक 6 समृद्धि और प्रेम के गुणों से युक्त होता है.

विभिन्न भाग्यशाली मूलांक और उनकी खासियत

मूलांक 1 (जन्म 1, 10, 19, 28 तारीख)

सूर्य से प्रभावित, ये लोग निडर, आत्मनिर्भर और नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं. इनमें नेतृत्व के गुण कूट-कूट कर भरे होते हैं और ये किसी भी कार्य को समय से पहले पूरा कर सकते हैं, जिससे इन्हें उच्च पद प्राप्त होता है.

मूलांक 5 (जन्म 5, 14, 23 तारीख)

बुध से प्रभावित ये लोग बुद्धिमान, संतुलित और मिलनसार होते हैं. इन्हें जीवन के उतार-चढ़ावों का सामना करने में आसानी होती है और इनकी बुद्धिमत्ता इन्हें हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है.

मूलांक 6 (जन्म 6, 15, 24 तारीख)

शुक्र से प्रभावित, ये धन और समृद्धि के देवता माने जाते हैं. इस मूलांक के जातक कला-प्रेमी, आकर्षक और जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है.

मूलांक 7 (जन्म 7, 16, 25 तारीख)

इस मूलांक को पूर्णता और भाग्य का प्रतीक माना जाता है, जो व्यक्ति को जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कराता है. ये आत्मविश्वासी और निडर होते हैं और कड़ी मेहनत के बल पर अपनी किस्मत बदलने में सक्षम होते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.