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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPitru Dosh: जीवित माता-पिता के अपमान से बढ़ता है पितृ ऋण?

Pitru Dosh: जीवित माता-पिता के अपमान से बढ़ता है पितृ ऋण?

Pitru Dosh: क्या माता-पिता के जीवित रहते पितृ दोष लग सकता है? जानें शास्त्रीय प्रमाण, कुंडली में बनने वाले ज्योतिषीय योग और पितृ ऋण दूर करने के उपाय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 21 Aug 2026 11:26 AM (IST)
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पितृ दोष का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं. उन्हें लगता है कि पूर्वज नाराज हैं या श्राद्ध में कोई गलती हो गई है. लेकिन क्या माता-पिता जीवित हों, तब भी पितृ दोष हो सकता है? ज्योतिष के अनुसार इसका उत्तर हां हो सकता है, मगर हर परेशानी को पितृ दोष कहना सही नहीं है.

यहां तीन बातें अलग-अलग समझनी होंगी. जन्म कुंडली का पितृ संबंधी योग, पूर्वजों के प्रति धार्मिक कर्तव्य और जीवित माता-पिता के प्रति हमारा व्यवहार. इन तीनों को मिलाकर ही सही निष्कर्ष निकलता है.

शास्त्र जीवित माता-पिता के बारे में क्या कहते हैं?

तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में स्पष्ट निर्देश मिलता है-

'मातृदेवो भव. पितृदेवो भव.'

अर्थ है, माता को देवता के समान मानो और पिता को देवता के समान मानो. इसी अंश में 'देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्' भी कहा गया है. यानी देवताओं और पितरों से जुड़े कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए.

इसका सीधा संदेश है कि पितरों का सम्मान केवल मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्मकांड तक सीमित नहीं है. जब माता-पिता जीवित हों, तब उनका सम्मान, सेवा और सुरक्षा सबसे पहला कर्तव्य है.

श्रीमद्भगवद्गीता के पहले अध्याय के 42वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि कुल परंपराएं नष्ट होने पर पितरों को मिलने वाली पिंड और जल की क्रिया भी रुक जाती है. यह श्लोक परिवार, परंपरा और पूर्वजों के प्रति जिम्मेदारी का महत्व बताता है.

माता-पिता जीवित हों तो पितृ दोष कैसे?

जन्म कुंडली व्यक्ति के जन्म के समय बनती है. इसलिए माता-पिता के जीवित या मृत होने से कुंडली में बना कोई योग बदल नहीं जाता. कुंडली में दिखाई देने वाला पितृ संबंधी संकेत पूरे वंश, पारिवारिक संस्कार और पिछली पीढ़ियों से मिले कर्मों से जोड़ा जाता है.

लेकिन यहां एक जरूरी बात है. शास्त्रीय ज्योतिष में 'पितृ शाप' के कुछ विशेष योग बताए गए हैं. बृहत्पाराशर होराशास्त्र के संतान से जुड़े अध्याय में पंचम भाव, उसके स्वामी, सूर्य, मंगल और कुछ अन्य ग्रहों की खास स्थितियों के आधार पर पितृ शाप के कारण संतान बाधा का वर्णन मिलता है.

इसलिए केवल सूर्य के साथ राहु देखकर या नवम भाव में कोई अशुभ ग्रह देखकर पितृ दोष घोषित कर देना शास्त्रीय रूप से अधूरा तरीका है.

कुंडली में किन बातों की जांच होती है?

वैदिक ज्योतिष में सूर्य को पिता, वंश की प्रतिष्ठा और आत्मबल का कारक माना जाता है. नवम भाव पिता, गुरु, धर्म, भाग्य और कुल परंपराओं से जुड़ा है. पंचम भाव को पूर्व पुण्य, संतान और वंश की अगली कड़ी के रूप में देखा जाता है.

पितृ संबंधी बाधा की जांच करते समय ज्योतिषी को देखना चाहिए-

  • नवम भाव और नवम भाव के स्वामी की स्थिति.
  • सूर्य का बल और उस पर पड़ने वाली दृष्टियां.
  • पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति.
  • राहु, केतु, शनि और मंगल का वास्तविक प्रभाव.
  • गुरु की स्थिति, क्योंकि गुरु संरक्षण और धर्म का कारक है.
  • संबंधित ग्रहों की दशा-अंतर्दशा.
  • नवांश और आवश्यकता होने पर द्वादशांश कुंडली.

यदि शुभ ग्रहों का संरक्षण मौजूद हो तो कठिन दिखाई देने वाला योग भी बहुत हल्का हो सकता है. इसलिए एक ग्रह स्थिति देखकर व्यक्ति को डराना गलत है.

आपकी कौन सी आदत बन सकती है कारण?

कुंडली में पितृ दोष जन्म के बाद किसी आदत से अचानक नहीं बनता. लेकिन माता-पिता का अपमान, उनकी उपेक्षा और उनके प्रति कर्तव्य से मुंह मोड़ना 'पितृ ऋण' को बढ़ाने वाला कर्म माना जा सकता है.

मंदिर में दान करना, लेकिन पिता की दवा के पैसे देने में नाराज होना. श्राद्ध में भोजन कराना, लेकिन मां से सम्मान से बात न करना. माता-पिता की संपत्ति चाहिए, मगर उनकी जिम्मेदारी नहीं. यही वे आदतें हैं जिन पर सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है.

ऐसा व्यवहार किसी ग्रह को नहीं बदलता, लेकिन घर में तनाव, अपराधबोध, रिश्तों में दूरी और परिवार का सहयोग कमजोर कर सकता है. बाद में इन्हीं वास्तविक समस्याओं को लोग पितृ दोष का परिणाम मान लेते हैं.

क्या केवल पूजा से दोष दूर हो जाएगा?

यदि कुंडली के संपूर्ण अध्ययन में पितृ संबंधी बाधा की पुष्टि होती है, तो अमावस्या पर तर्पण, पितृपक्ष में श्राद्ध, अन्नदान और जरूरतमंद बुजुर्गों की सहायता की जा सकती है. ये उपाय श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार होने चाहिए.

लेकिन जीवित माता-पिता दुखी हैं तो केवल महंगी पूजा करा देना पर्याप्त नहीं है. सबसे प्रभावी शुरुआत है-उनसे सम्मान से बात करना, उनकी जरूरत पूछना, बीमारी में साथ देना और आर्थिक व भावनात्मक सुरक्षा देना.

माता-पिता से मतभेद हो सकते हैं. इसका अर्थ यह नहीं कि अपमान सहना जरूरी है. यदि संबंध विषाक्त हों तो उचित दूरी रखी जा सकती है, लेकिन बदला, अपमान और जानबूझकर उपेक्षा समाधान नहीं है.

पितृ दोष का सबसे सरल उपाय

सुबह उठकर माता-पिता का आशीर्वाद लेना, नियमित हालचाल पूछना और उनकी आवश्यक जिम्मेदारियां निभाना सबसे सहज उपाय है. अमावस्या पर पूर्वजों को याद करें. जल अर्पित करें. पक्षियों और जरूरतमंद लोगों को भोजन दें.

पितरों के नाम पर डरने से पहले अपने व्यवहार को देखें. संभव है, जिस दोष को आप पूजा से दूर करना चाहते हैं, उसकी सबसे बड़ी गांठ घर के किसी बुजुर्ग से प्रेमपूर्वक बात करने पर खुल जाए.

यह भी पढ़ें- 'रहमान डकैत' से शुक्राचार्य बने अक्षय खन्ना, असुरों के गुरु की कहानी कर देगी हैरान

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 21 Aug 2026 11:26 AM (IST)
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