Numerology: क्या मोबाइल नंबर बदलने से बदल जाएगी किस्मत? जानें जन्मांक का रहस्य और असली सच!

Numerology: आज कल सोशल मीडिया और यूट्यूब पर एक बात तेजी से वायरल हो रही है कि, अगर मोबाइल नंबर आपके जन्मांक से मेल खा जाए तो, पैसा, नौकरी और रिश्ते बेहतर हो जाते हैं. लेकिन सवाल है कि, क्या ये असली ज्योतिष है या डिजिटल जमाने का भ्रम जाल?

अंकशास्त्र के अनुसार, प्रत्येक इंसान का एक जन्मांक होता है. मान्यताओं है कि, ये नंबर व्यक्ति की सोचने-समझने, निर्णय और रिस्क लेने की क्षमता को प्रभावित करता है. कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट मानते हैं कि, अगर मोबाइल नंबर का टोटल और जन्मांक सेम हों, तो व्यक्ति का आत्मविश्वास और फोकस बढ़ता है और भविष्य में उसकी लाइफ में बड़ा बदलाव आता है.

लोग फोन नंबर क्यों बदलते हैं?

कई लोग अपना फोन नंबर इसलिए बदलते हैं ताकि उनके जीवन में अटका हुआ काम पूरा हो सकें, उन्हें एक फ्रेश और नया स्टार्ट चाहिए या वो अपने मन से हार मान चुके होते हैं.

ऐसे में जब किसी व्यक्ति को लगता है कि, उसने अपने जीवन में कोई स्मार्ट मूव लिया है, तो वो अधिक मेहनत, रिस्क और ज्यादा एक्शन लेने लगता है और यही असली ट्रिगर का काम करता है.

इसके पीछे का ज्योतीषीय सच?

इंटरनेट पर इससे जुड़ी कई तरह की भ्रमक जानकारी उपलब्ध हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि, फोन नंबर बदलने से पैसा नहीं आता, नौकरी नही लगती या शादी के प्रस्ताव नहीं आते लेकिन ऐसा करने से अगर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो, तो जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं, जिससे चीजें बेहतर होते चली जाती हैं.

कोई व्यक्ति अपना फोन नंबर बदलकर अपने अंदर एक नई शुरुआत महसूस करने लगता है, तो वो कदम गलत नहीं है, बस इसे मानसिक रीसेट के रूप में समझना चाहिए.

जन्मांक को आसान भाषा में समझें?

मान लीजिए आपकी जन्म तारीख 5 हैं तो जन्मांक 5 होगा.

अगर आपकी जन्म तारीख 14 है तो जन्मांक 1+4= 5

जन्म तारीख अगर 29 है तो 2+9= 11- 1+1= 2 होगा.

कहने का मतलब अंक 1 से लेकर 9 के बीच में जो भी आए वही आपका जन्मांक होगा.

फ्रेंडली नंबर का क्या होता है?

अंकशास्त्र में कुछ नंबर ऐसे होते हैं, जो आपके स्वभाव से मेल खाते हैं और कुछ ऐसे जो टकराते हैं.

जन्मांक से जानें आपके लिए फ्रेंडली नंबर कौन से हैं?

मूलांक 1 का लकी नंबर 1, 2, 3, 9

मूलांक 2 का लकी नंबर 2, 7

मूलांक 3 का लकी नंबर 1, 3, 9

मूलांक 4 का लकी नंबर 1, 5, 6

मूलांक 5 का लकी नंबर 1, 5, 6

मूलांक 6 का लकी नंबर 5, 6

मूलांक 7 का लकी नंबर 2, 7

मूलांक 8 का लकी नंबर 8

मूलांक 9 का लकी नंबर 1, 3, 8

मान लीजिए आपका जन्मांक अगर 5 हैं तो लोग कोशिश करते हैं कि, मोबाइल नंबर में 5, 1 या 6 ज्यादा बार आए. गाड़ी नंबर भी सेम ऐसा हो. दुकान या ब्रांड नाम का टोटल भी इन्हीं संख्याओं से मेल खाए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.