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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: क्या आपकी जन्मतिथि में भी छिपा है धनवान बनने का राज? जानिए किस उम्र में मिल सकता है बड़ा धन लाभ

Numerology: क्या आपकी जन्मतिथि में भी छिपा है धनवान बनने का राज? जानिए किस उम्र में मिल सकता है बड़ा धन लाभ

Numerology: क्या आपकी जन्मतिथि बता सकती है कि किस उम्र में मिल सकता है बड़ा धन लाभ? जानिए अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक का महत्व और आर्थिक सफलता से जुड़ी पारंपरिक मान्यताएं.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 24 Jul 2026 08:12 PM (IST)
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Numerology: क्या आपकी जन्मतिथि यह बता सकती है कि जीवन में किस उम्र के आसपास आपको बड़ा आर्थिक अवसर या धन लाभ मिल सकता है? अंक ज्योतिष में जन्म की तारीख यानी मूलांक को व्यक्ति के स्वभाव, करियर, रिश्तों और आर्थिक संभावनाओं से जोड़कर देखा जाता है.

कई लोगों का मानना है कि जन्मतिथि केवल आपकी पहचान नहीं बताती, बल्कि जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों का भी संकेत देती है.

हालांकि, इसे किसी निश्चित भविष्यवाणी के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि यह अंक ज्योतिष की पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित एक दृष्टिकोण है. जीवन में सफलता मेहनत, सही फैसलों और अवसरों का लाभ उठाने से ही मिलती है.

सबसे पहले जानें अपना मूलांक

अंक ज्योतिष में मूलांक जन्म की तारीख से निकाला जाता है. यदि आपका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 1 होगा.

इसी तरह 2, 11, 20 और 29 का मूलांक 2, 3, 12, 21 और 30 का मूलांक 3 माना जाता है. 4, 13, 22 और 31 का मूलांक 4, 5, 14 और 23 का मूलांक 5, 6, 15 और 24 का मूलांक 6, 7, 16 और 25 का मूलांक 7, 8, 17 और 26 का मूलांक 8 तथा 9, 18 और 27 का मूलांक 9 माना जाता है.

किस उम्र में मिल सकते हैं बड़े आर्थिक अवसर?

अंक ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार हर मूलांक वाले व्यक्ति के जीवन में आर्थिक उन्नति का समय अलग-अलग हो सकता है. मूलांक 1 वालों के लिए 28 से 35 वर्ष की आयु करियर और धन लाभ के लिहाज से अच्छी मानी जाती है. मूलांक 2 वालों को 30 वर्ष के बाद आर्थिक स्थिरता मिलने की संभावना बताई जाती है.

मूलांक 3 वालों के लिए 32 से 40 वर्ष के बीच आय में वृद्धि और सफलता के अवसर मिल सकते हैं. मूलांक 4 के लोगों को अक्सर 35 वर्ष के बाद मेहनत का बड़ा फल मिलने की मान्यता है. मूलांक 5 वालों के लिए 27 से 36 वर्ष का समय व्यापार और करियर में नए अवसर लेकर आ सकता है.

मूलांक 6 के लोगों को 30 वर्ष के बाद सुख-सुविधाओं और आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी के योग बताए जाते हैं. मूलांक 7 वालों के लिए 35 वर्ष के बाद आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना मानी जाती है.

वहीं मूलांक 8 वालों को देर से सफलता मिलने की मान्यता है और 36 से 45 वर्ष का समय महत्वपूर्ण माना जाता है. मूलांक 9 वाले लोगों को 30 से 40 वर्ष के बीच मेहनत का अच्छा परिणाम और आर्थिक उन्नति के अवसर मिल सकते हैं.

हालांकि, ये सभी बातें अंक ज्योतिष की पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं. हर व्यक्ति की कुंडली, दशा, कर्म और परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए परिणाम भी अलग हो सकते हैं.

क्या केवल जन्मतिथि से भविष्य जाना जा सकता है?

केवल जन्मतिथि के आधार पर किसी व्यक्ति का भविष्य तय नहीं किया जा सकता. अंक ज्योतिष संभावनाओं की ओर संकेत करता है, लेकिन जीवन में धन और सफलता मेहनत, शिक्षा, अनुभव, सही समय पर लिए गए फैसलों और परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है. इसलिए किसी भी भविष्यवाणी को अंतिम सत्य मानने के बजाय उसे एक मार्गदर्शन के रूप में देखना चाहिए.

एस्ट्रोलॉजर संजीत कुमार मिश्रा का कहना है कि अंक ज्योतिष व्यक्ति के जीवन की संभावनाओं को समझने का एक माध्यम है. जन्मतिथि कुछ विशेष समय की ओर संकेत कर सकती है, लेकिन सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती.

यदि व्यक्ति मेहनत, अनुशासन और सही दिशा में प्रयास करता है, तो अच्छे योगों का लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

FAQ

क्या जन्मतिथि से धन लाभ की उम्र पता चल सकती है?

अंक ज्योतिष की कुछ मान्यताओं के अनुसार संभावित समय का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन यह निश्चित भविष्यवाणी नहीं होती.

मूलांक कैसे निकाला जाता है?

जन्म की तारीख  के आधार पर मूलांक निकाला जाता है. जैसे 19 तारीख को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1 होता है.

क्या केवल मूलांक से भविष्य जाना जा सकता है?

नहीं. इसके साथ कुंडली, दशा, ग्रहों की स्थिति और व्यक्ति के कर्म भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं.

क्या सभी लोगों को एक ही उम्र में धन लाभ मिलता है?

नहीं. हर व्यक्ति की परिस्थितियां, कुंडली और जीवन का मार्ग अलग होता है.

क्या अंक ज्योतिष वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है?

अंक ज्योतिष पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित एक विद्या है. इसके दावों की सार्वभौमिक वैज्ञानिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है.

यह भी पढ़े- Kanwar Yatra 2026: क्या है जल चढ़ाने की सही धार्मिक विधि? एक छोटी सी भूल से भी अधूरी मानी जा सकती है यात्रा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 24 Jul 2026 08:12 PM (IST)
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