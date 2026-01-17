मूलांक 3 वालों को गलतफहमी हो सकती है, मूलांक 7 वालों के घर या काम में विवाद हो सकता है, और मूलांक 9 वाले गलत फैसले ले सकते हैं.
मौनी अमावस्या के दिन इन मूलांक वालों को रहना होगा सावधान! कहीं बढ़ न जाए नुकसान?
Mauni Amavasya 2026: माघ मास में आने वाला मौनी अमावस्या का पर्व धार्मिक रूप से बेहद खास माना जाता है. अंकशास्त्र के अनुसार, इस दिन कुछ विशेष मूलांक के जातकों को मौन रहने की सलाह है.
Mauni Amavasya 2026: माघ मास में मौनी अमावस्या का खास महत्व होता है. इस साल मौनी अमावस्या पर्व 18 जनवरी 2026 रविवार के दिन है. इस खास तिथि पर मौन रहने से लाभ मिलने के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है.
लेकिन अंकशास्त्र के अनुसार, प्रत्येक मूलांक के व्यक्ति की ऊर्जा अलग होती है. खासकर कुछ विशेष नंबर वाले लोगों की, ऐसे में कुछ खास अंक के लोगों को इस दिन ज्यादा बोलने से बचने चाहिए, नहीं तो उनका नुकसान बढ़ सकता है.
किस मूलांक को अधिक बोलने से बचना चाहिए?
मौनी अमावस्या के दिन मूलांक 3, 7 और 9 वाले जातकों को अधिक बोलने से बचना चाहिए.
- मूलांक 3- अधिक बोलने से चीजों में गलतफहमी का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा नकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं.
- मूलांक 7- चीजों पर ध्यान न देने पर घर या काम में विवाद की स्थिति बन सकती है.
- मूलांक 9- भावनाओं में बदलाव के कारण गलत फैसले ले सकते हैं.
मौनी अमावस्या का दिन आत्मिक शांति, मौन और आत्मनिरीक्षण का होता है. अगर किसी भी मूलांक का जातक इस दिन अधिक बोलता है, तो उसकी ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती है. इसका प्रभाव न केवल व्यक्ति पर, बल्कि परिवार और कामकाज पर भी पड़ सकता है.
मौनी अमावस्या 2026 पर क्या करें?
- इस खास दिन जरूरत से ज्यादा बातचीत करने से बचें.
- घर में शांति और सादगी का माहौल बना कर रखें.
- बात करनी जरूरी हो तो, शांतिपूर्ण और संयम के साथ बात करें.
- पवित्र स्नान और दान से नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है.
मौनी अमावस्या का दिन चुप रहने की सजा नहीं है, बल्कि आध्यात्म के गहन अनुभवों को समझने की है. इसलिए इस खास दिन कम बोलने की सलाह दी जाती है. मूलांक 3, 7 और 9 के लिए इस दिन अधिक बोलने से बचना चाहिए.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
