हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रमौनी अमावस्या के दिन इन मूलांक वालों को रहना होगा सावधान! कहीं बढ़ न जाए नुकसान?

मौनी अमावस्या के दिन इन मूलांक वालों को रहना होगा सावधान! कहीं बढ़ न जाए नुकसान?

Mauni Amavasya 2026: माघ मास में आने वाला मौनी अमावस्या का पर्व धार्मिक रूप से बेहद खास माना जाता है. अंकशास्त्र के अनुसार, इस दिन कुछ विशेष मूलांक के जातकों को मौन रहने की सलाह है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 17 Jan 2026 02:31 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mauni Amavasya 2026: माघ मास में मौनी अमावस्या का खास महत्व होता है. इस साल मौनी अमावस्या पर्व 18 जनवरी 2026 रविवार के दिन है. इस खास तिथि पर मौन रहने से लाभ मिलने के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है.

लेकिन अंकशास्त्र के अनुसार, प्रत्येक मूलांक के व्यक्ति की ऊर्जा अलग होती है. खासकर कुछ विशेष नंबर वाले लोगों की, ऐसे में कुछ खास अंक के लोगों को इस दिन ज्यादा बोलने से बचने चाहिए, नहीं तो उनका नुकसान बढ़ सकता है.

किस मूलांक को अधिक बोलने से बचना चाहिए?

मौनी अमावस्या के दिन मूलांक 3, 7 और 9 वाले जातकों को अधिक बोलने से बचना चाहिए. 

  • मूलांक 3- अधिक बोलने से चीजों में गलतफहमी का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा नकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं.
  • मूलांक 7- चीजों पर ध्यान न देने पर घर या काम में विवाद की स्थिति बन सकती है.
  • मूलांक 9- भावनाओं में बदलाव के कारण गलत फैसले ले सकते हैं. 

मौनी अमावस्या का दिन आत्मिक शांति, मौन और आत्मनिरीक्षण का होता है. अगर किसी भी मूलांक का जातक इस दिन अधिक बोलता है, तो उसकी ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती है. इसका प्रभाव न केवल व्यक्ति पर, बल्कि परिवार और कामकाज पर भी पड़ सकता है. 

मौनी अमावस्या 2026 पर क्या करें?

  • इस खास दिन जरूरत से ज्यादा बातचीत करने से बचें. 
  • घर में शांति और सादगी का माहौल बना कर रखें. 
  • बात करनी जरूरी हो तो, शांतिपूर्ण और संयम के साथ बात करें. 
  • पवित्र स्नान और दान से नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है. 

मौनी अमावस्या का दिन चुप रहने की सजा नहीं है, बल्कि आध्यात्म के गहन अनुभवों को समझने की है. इसलिए इस खास दिन कम बोलने की सलाह दी जाती है. मूलांक 3, 7 और 9 के लिए  इस दिन अधिक बोलने से बचना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 17 Jan 2026 02:31 PM (IST)
Frequently Asked Questions

मूलांक 3, 7 और 9 वालों के लिए अधिक बोलने से क्या नुकसान हो सकता है?

मूलांक 3 वालों को गलतफहमी हो सकती है, मूलांक 7 वालों के घर या काम में विवाद हो सकता है, और मूलांक 9 वाले गलत फैसले ले सकते हैं.

Embed widget