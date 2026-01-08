Numerology 2026: 4, 7, 8 मूलांक वालों के लिए जनवरी का महीना भारी! इन खास उपायों से करें बचाव?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Numerology: साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है. कई लोगों के लिए ये वर्ष नई शुरुआत और साहसिक भावनात्मक संचार से भरा रहने वाला है. लेकिन अंकशास्त्र में कुछ ऐसे भी नंबर हैं, जिनके लिए कहीं न कहीं जनवरी 2026 का महीना गंभीर माहौल लेकर आ सकता है.

4, 7, 8 अंक शास्त्र में इन अंकों को भारी-भरकम माना जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इनका संबंध राहु, केतु और शनि ग्रहों से होता है. ब्रह्मांड इन लोगों को धीरे चलने की अनुमति देता है.

जनवरी 2026 का महीने सतर्कता भरा

जनवरी 2026 इन जन्म अंकों के लिए कर्मिक विकास का वर्ष है, न कि रिस्क उठाने और आक्रामक विस्तार करने का. ब्रह्मांडीय संकेत बताते हैं कि, यह समय वित्तीय, व्यापारिक या व्यक्तिगत क्षेत्रों में उठाए जाने वाले जोखिम अधिक हो सकते हैं, इसलिए अंक 4, 7 और 8 को सतर्कता बरतने की जरूरत है.

इस अंक से जुड़े लोगों को जनवरी के महीने में व्यावहारिक और व्यवस्थित तरीके से काम करने की जरूरत है. जल्दबाजी में उठाए गए कदम मुश्किल में डाल सकते हैं. आपके लिए बेहतर यही होगा कि, अब तक किए गए कामों को बेहतर करने पर ध्यान दें,

चाहे वो धन हो, कॉन्टैक्ट हो या भविष्य से जुड़ी योजनाएं. ये समय अपनी गलतियों को सुधारने, अधूरे लक्ष्यों को पूरा करने और अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने का है.

मूलांक 4 स्थिरता की जरूरत

जिन भी लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, तो उनका राहु ग्रह स्वामी है. सूर्य का वर्ष होने के कारण चीजों में बदलाव की प्रबल इच्छा महसूस करेंगे. जनवरी 2026 का महीना आपके लिए अंधकारमय साबित हो सकता है. अचानक से किसी सुरक्षित नौकरी को छोड़ने, वित्तीय से जुड़े जोखिम भरे निवेश करने या किसी वरिष्ठ अधिकारी से बहस कर सकते हैं.

जनवरी महीने में आपके लिए यही सलाह है कि, जीवन में धैर्य के साथ काम लें. जिस जोखिम को आप सफलता समझ रहे हैं, हो सकता है वह महज एक भ्रम हो सकता है. जनवरी माह में किसी भी तरह का वित्तीय निवेश करने से बचें, इसका असर आपको मार्च महीने में देखने को मिल सकता है.

मूलांक 7 आत्मचिंतन का आह्वान

जिन भी लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उन पर केतु ग्रह का अधिक प्रभाव होता है. जनवरी का महीना नंबर 7 के लिए अलगाव का महीना है. इस महीने आपको अपने साथी, रहने की जगह या काम से बोरियत की फीलिंग आ सकती है. ऐसी स्थिति के पीछे भावनात्मक आवेग कारण है. अग्नि अश्व राशि का यह साल इतनी तेजी से गुजरता है कि, आप ऐसा कुछ कर बैठते हैं, जिसका आपको बाद में पछतावा हो.

यदि आप समाज के कायदे कानून को सहन नहीं कर सकते और फिर भी अपने नजरिए को जिंदा रखने चाहते हैं, तो फरवरी का महीना आपको ऐसा नजरिया प्रदान करेगा जो न केवल साफ होगा बल्कि व्यावहारिक भी होगा.

नंबर 8 शनि का भार

जिन भी लोगों का जन्मदिन 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उन पर शनि का प्रभाव रहता है. आप कड़ी परिश्रम करते हैं, लेकिन नया साल 2026 के पहले महीने जनवरी में आपको ऐसा लग सकता है कि, चीजें धीमी गति से चल रही है, जबकि बाकी दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है. इसके परिणामस्वरूप आप आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट अपनाने का मन बना सकते हैं.

आपके लिए ईमानदारी ही सबक है. शनि आपके 2026 की योजनाओं पर नजर बनाए हुए है. जनवरी महीने में नियमों का उल्लंघन करके किसी भी तरह के कार्यों को करने से चीजें बिगड़ सकती है. इसलिए अपने पुराने हिसाब किताब को निपटाएं, प्रतिबद्धताओं को पूरा करें और धैर्य पूर्वक सूर्य का वर्ष 2026 के धुंध के दूर होने का इंतजार करें.