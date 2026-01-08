हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology 2026: 4, 7, 8 मूलांक वालों के लिए जनवरी का महीना भारी! इन खास उपायों से करें बचाव?

Numerology 2026: 4, 7, 8 मूलांक वालों के लिए जनवरी का महीना भारी! इन खास उपायों से करें बचाव?

Numerology: अंक शास्त्र के अनुसार साल 2026 सूर्य का वर्ष है, जिसका कुछ मूलांक को लाभ होगा तो वहीं कुछ मूलांक के लिए सतर्कता और आत्म निरीक्षण का मौका है. जानिए जनवरी माह किन मूलांक के लिए भारी है?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 08 Jan 2026 02:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Numerology: साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है. कई लोगों के लिए ये वर्ष नई शुरुआत और साहसिक भावनात्मक संचार से भरा रहने वाला है. लेकिन अंकशास्त्र में कुछ ऐसे भी नंबर हैं, जिनके लिए कहीं न कहीं जनवरी 2026 का महीना गंभीर माहौल लेकर आ सकता है.

4, 7, 8 अंक शास्त्र में इन अंकों को भारी-भरकम माना जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इनका संबंध राहु, केतु और शनि ग्रहों से होता है. ब्रह्मांड इन लोगों को धीरे चलने की अनुमति देता है.

जनवरी 2026 का महीने सतर्कता भरा

जनवरी 2026 इन जन्म अंकों के लिए कर्मिक विकास का वर्ष है, न कि रिस्क उठाने और आक्रामक विस्तार करने का. ब्रह्मांडीय संकेत बताते हैं कि, यह समय वित्तीय, व्यापारिक या व्यक्तिगत क्षेत्रों में उठाए जाने वाले जोखिम अधिक हो सकते हैं, इसलिए अंक 4, 7 और 8 को सतर्कता बरतने की जरूरत है.

इस अंक से जुड़े लोगों को जनवरी के महीने में व्यावहारिक और व्यवस्थित तरीके से काम करने की जरूरत है. जल्दबाजी में उठाए गए कदम मुश्किल में डाल सकते हैं. आपके लिए बेहतर यही होगा कि, अब तक किए गए कामों को बेहतर करने पर ध्यान दें,

चाहे वो धन हो, कॉन्टैक्ट हो या भविष्य से जुड़ी योजनाएं. ये समय अपनी गलतियों को सुधारने, अधूरे लक्ष्यों को पूरा करने और अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने का है.

मूलांक 4 स्थिरता की जरूरत

जिन भी लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, तो उनका राहु ग्रह स्वामी है. सूर्य का वर्ष होने के कारण चीजों में बदलाव की प्रबल इच्छा महसूस करेंगे. जनवरी 2026 का महीना आपके लिए अंधकारमय साबित हो सकता है. अचानक से किसी सुरक्षित नौकरी को छोड़ने, वित्तीय से जुड़े जोखिम भरे निवेश करने या किसी वरिष्ठ अधिकारी से बहस कर सकते हैं.

जनवरी महीने में आपके लिए यही सलाह है कि, जीवन में धैर्य के साथ काम लें. जिस जोखिम को आप सफलता समझ रहे हैं, हो सकता है वह महज एक भ्रम हो सकता है. जनवरी माह में किसी भी तरह का वित्तीय निवेश करने से बचें, इसका असर आपको मार्च महीने में देखने को मिल सकता है.

मूलांक 7 आत्मचिंतन का आह्वान

जिन भी लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उन पर केतु ग्रह का अधिक प्रभाव होता है. जनवरी का महीना नंबर 7 के लिए अलगाव का महीना है. इस महीने आपको अपने साथी, रहने की जगह या काम से बोरियत की फीलिंग आ सकती है. ऐसी स्थिति के पीछे भावनात्मक आवेग कारण है. अग्नि अश्व राशि का यह साल इतनी तेजी से गुजरता है कि, आप ऐसा कुछ कर बैठते हैं, जिसका आपको बाद में पछतावा हो.

यदि आप समाज के कायदे कानून को सहन नहीं कर सकते और फिर भी अपने नजरिए को जिंदा रखने चाहते हैं, तो फरवरी का महीना आपको ऐसा नजरिया प्रदान करेगा जो न केवल साफ होगा बल्कि व्यावहारिक भी होगा.

नंबर 8 शनि का भार

जिन भी लोगों का जन्मदिन 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उन पर शनि का प्रभाव रहता है. आप कड़ी परिश्रम करते हैं, लेकिन नया साल 2026 के पहले महीने जनवरी में आपको ऐसा लग सकता है कि, चीजें धीमी गति से चल रही है, जबकि बाकी दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है. इसके परिणामस्वरूप आप आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट अपनाने का मन बना सकते हैं.

आपके लिए ईमानदारी ही सबक है. शनि आपके 2026 की योजनाओं पर नजर बनाए हुए है. जनवरी महीने में नियमों का उल्लंघन करके किसी भी तरह के कार्यों को करने से चीजें बिगड़ सकती है. इसलिए अपने पुराने हिसाब किताब को निपटाएं, प्रतिबद्धताओं को पूरा करें और धैर्य पूर्वक सूर्य का वर्ष 2026 के धुंध के दूर होने का इंतजार करें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 08 Jan 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
Ank Shastra NUMEROLOGY Predictions 2026 New Year 2026 Numerology 2026

Frequently Asked Questions

नंबर 8 वालों पर शनि का प्रभाव जनवरी 2026 में कैसा रहेगा?

नंबर 8 वालों पर शनि का प्रभाव रहेगा, जिससे उन्हें लग सकता है कि चीजें धीमी गति से चल रही हैं। उन्हें ईमानदारी से काम करने और शॉर्टकट से बचने की सलाह दी गई है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Stray Dogs: 'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
विश्व
US Military Budget: ट्रंप बना रहे ड्रीम मिलिट्री, रक्षा बजट बढ़ाकर कर दिया 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जानें क्यों लिया बड़ा फैसला
ट्रंप बना रहे ड्रीम मिलिट्री, रक्षा बजट बढ़ाकर कर दिया 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जानें क्यों लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
Advertisement

वीडियोज

Greater Noida के Delta 1 में सीवर का गंदा पानी मिलने से कई बीमार, प्रशासन पर लगा नजरअंदाजी का आरोप
Sansani:दिल्ली में 'पत्थरबाज' गुंडों का कोहराम! | Crime
Delhi Bulldozer Action: Delhi Police को Youtuber Salman की पुलिस को तलाश ! | Turkman Gate
Delhi Bulldozer Action: Youtuber Salman की पुलिस को तलाश ! | Turkman Gate
Turkman Gate Row: तुर्कमान गेट में गली-गली दिखे पत्थर के निशान! । Faiz-E-Ilahi । Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Stray Dogs: 'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
विश्व
US Military Budget: ट्रंप बना रहे ड्रीम मिलिट्री, रक्षा बजट बढ़ाकर कर दिया 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जानें क्यों लिया बड़ा फैसला
ट्रंप बना रहे ड्रीम मिलिट्री, रक्षा बजट बढ़ाकर कर दिया 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जानें क्यों लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
Celebrities
'यह असहनीय वेदना...' अनिल अग्रवाल के बेटे के निधन पर छलका मनोज मुंतशिर का दर्द
अनिल अग्रवाल के बेटे के निधन पर छलका मनोज मुंतशिर का दर्द
रिलेशनशिप
Modern Dating Culture: आपके पार्टनर का भी है बैकअप पार्टनर? 6 में से 1 इंसान की जिंदगी में होता है कोई न कोई और
आपके पार्टनर का भी है बैकअप पार्टनर? 6 में से 1 इंसान की जिंदगी में होता है कोई न कोई और
यूटिलिटी
ट्रैक्टर खरीदने वालों को कैसे मिलेंगे 3 लाख रुपये, जानें कैसे मदद कर रही हरियाणा सरकार?
ट्रैक्टर खरीदने वालों को कैसे मिलेंगे 3 लाख रुपये, जानें कैसे मदद कर रही हरियाणा सरकार?
Home Tips
Cabbage Cleaning Tips: पत्ता गोभी काटते समय क्या सावधानी बरतें, जिससे गलती से भी न रहे कीड़ा? जानें आसान ट्रिक
पत्ता गोभी काटते समय क्या सावधानी बरतें, जिससे गलती से भी न रहे कीड़ा? जानें आसान ट्रिक
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget