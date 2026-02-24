हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड में 1.58 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश, 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे, पढ़ें डिटेल

झारखंड में 1.58 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश, 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे, पढ़ें डिटेल

Jharkhand Budget 2026: झारखंड में पेश बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बुनियादी ढांचा और महिला सशक्तीकरण से जुड़ी कई घोषणाएं की हैं. शहीदों के आश्रितों के लिए एक आदर्श स्कूल की स्थापना की जाएगी.

By : आईएएनएस | Updated at : 24 Feb 2026 06:14 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने मंगलवार (24 फरवरी) को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,58,560 करोड़ रुपये का ‘अबुआ दिशोम बजट’ पेश किया. इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का समावेशी, सतत और जनकल्याणकारी विकास पर केंद्रित बजट बताया गया है. प्रदेश के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ये बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट राज्य के गरीबों के आंसू पोंछने और हर नागरिक के चेहरे पर मुस्कान लाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. 

शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और महिलाओं को लेकर कई घोषणाएं

  • बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बुनियादी ढांचा और महिला सशक्तीकरण से जुड़ी कई घोषणाएं की हैं.
  • राज्य में 100 नए ‘सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस’ शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, जहां 2027-28 से सीबीएसई तर्ज पर पढ़ाई होगी.
  • शहीदों के आश्रितों के लिए एक आदर्श स्कूल की स्थापना की भी घोषणा की गई है.
  • चतरा जिले में डॉ भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव भी बजट में शामिल किया गया है. 
  • राज्य में पांच नए बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे. ऐसे दो स्कूल धनबाद में खुलेंगे
  • पलामू, लातेहार और गढ़वा में एक-एक स्कूल स्थापित किए जाएंगे.
  • महिला सशक्तीकरण की दिशा में ‘महिला किसान खुशहाली योजना’ का ऐलान किया गया है, जिसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

केंद्र सरकार पर आर्थिक सहयोग में कमी का आरोप

पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने 1,45,400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. इस बार बजट का आकार लगभग नौ प्रतिशत बढ़ाया गया है. बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर आर्थिक सहयोग में कमी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कर हिस्सेदारी और अनुदान मद में करीब 16,000 करोड़ रुपये कम प्राप्त हुए हैं, जिसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपये टैक्स शेयर और 11,000 करोड़ रुपये अनुदान शामिल हैं. जीएसटी दर युक्तिकरण से राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 4,000 करोड़ रुपये की क्षति हो रही है. मनरेगा में 60:40 अनुपात लागू होने से राज्य पर 5,640 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है. कोल कंपनियों पर 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया होने का भी उन्होंने जिक्र किया.

मंईयां सम्मान योजना के लिए बजट में कितनी राशि?

  • महिला कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए बजट में सबसे अधिक प्रावधान किया गया है.
  • मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2,500 रुपये प्रतिमाह देने के लिए 14,065.57 करोड़ रुपये निर्धारित.
  • सर्वजन पेंशन योजना पर 3,517.23 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं पर 1,463.58 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
  • महिला एवं बाल विकास विभाग का कुल बजट 22,995.69 करोड़ रुपये रखा गया है.
  • स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 7,990.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
  • कैंसर उपचार के लिए 200 करोड़ रुपये की विशेष योजना शुरू करने और 750 “अबुआ दवाखाना” खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. 

कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने पर भी जोर

  • कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए बिरसा बीज उत्पादन योजना का आवंटन बढ़ाकर 145 करोड़ रुपये किया गया.
  • मृदा एवं जल संरक्षण योजनाओं पर 475.50 करोड़ रुपये आवंटित.
  • सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई के लिए 75 करोड़ रुपये तथा कृषि यंत्र वितरण के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
  • अबुआ आवास योजना” के तहत 4,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
  • सखी मंडलों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए “पलाश” ब्रांड पर 66 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
  • शिक्षा क्षेत्र में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 16,251.43 करोड़ रुपये तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2,564.45 करोड़ रुपये का प्रावधान.

बजट में विकास दर को लेकर क्या अनुमान?

वर्ष 2022-23 में विकास दर 7.2 प्रतिशत (स्थिर मूल्य) रही, जो 2023-24 में बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो गई. वर्ष 2024-25 में यह 7.02 प्रतिशत रही, जबकि 2025-26 में इसके 7.72 प्रतिशत रहने का अनुमान है. आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में विकास दर 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर 6.90 प्रतिशत और वर्तमान मूल्यों पर 10.03 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है.

साल 2021-22 में राज्य का ऋण-जीएसडीपी अनुपात 30.2 प्रतिशत था, जो 2022-23 में घटकर 28.4 प्रतिशत, 2023-24 में 27.7 प्रतिशत और 2024-25 में 25.3 प्रतिशत पर आ गया. वर्ष 2025-26 और 2026-27 में इसके लगभग 25 प्रतिशत के आसपास स्थिर रहने का अनुमान है

और पढ़ें
Published at : 24 Feb 2026 06:14 PM (IST)
Tags :
Jharkhand News HEMANT SOREN Jharkhand Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
झारखंड में 1.58 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश, 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे, पढ़ें डिटेल
झारखंड में 1.58 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश, 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे, पढ़ें डिटेल
झारखंड
झारखंड प्लेन क्रैश: 65% जल गए थे संजय, इलाज के लिए परिवार ने लिया था 7 लाख कर्ज, हादसे में मौत
झारखंड प्लेन क्रैश: 65% जल गए थे संजय, इलाज के लिए परिवार ने लिया था 7 लाख कर्ज, हादसे में मौत
झारखंड
गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला दुमका! बेखौफ अपराधियों ने DIG ऑफिस के बाहर शख्स को मारी गोली
गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला दुमका! बेखौफ अपराधियों ने DIG ऑफिस के बाहर शख्स को मारी गोली
झारखंड
एयर एंबुलेंस हादसे पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने उठाए सवाल, पूछा- कौन जिम्मेदार?
एयर एंबुलेंस हादसे पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने उठाए सवाल, पूछा- कौन जिम्मेदार?
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: PNGS Reva Diamond Jewellery IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band |Paisa Live
'The Art of Sarah': एक murder mystery जिसने खोले branded दुनिया का राज
Bollywood News: आदित्य धर की मल्टीस्टारर फिल्म का खुलासा—क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ही इसका सीक्रेट वेपन हैं?
Mannat: 🧐Mannat की वापसी, Dua को मिला पिता! क्या Aishwarya को मिलेगी सजा? #sbs
Lucknow Blue Drum Case:पिता की हत्या कर बेटे ने ड्रम में भरे शव के टुकड़े, वीडियो देख कांप उठेगी रूह
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
दिल्ली NCR
खुशखबरी! होली के मौके पर मुफ्त में मिलेगा LPG सिलेंडर, खाते में आएंगे 853 रुपये
खुशखबरी! होली के मौके पर मुफ्त में मिलेगा LPG सिलेंडर, खाते में आएंगे 853 रुपये
आईपीएल 2026
अब IPL 2026 में लखनऊ को कोई नहीं रोक पाएगा? LSG के साथ आए श्री गणेश; नया अपडेट शुभ भी और विजयी भी
अब IPL 2026 में लखनऊ को कोई नहीं रोक पाएगा? LSG के साथ आए श्री गणेश; नया अपडेट शुभ भी और विजयी भी
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
बॉलीवुड
Border 2: रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट, बनाया ये रिकॉर्ड
रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट
न्यूज़
इन 5 राज्यों की निकल पड़ी! एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक इन 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
लाइफस्टाइल
Most Consumed Meat In Israel: किस जानवर का मांस सबसे ज्यादा खाते हैं इजरायल के लोग, जानें कैसे रखते हैं खुद को इतना फिट?
किस जानवर का मांस सबसे ज्यादा खाते हैं इजरायल के लोग, जानें कैसे रखते हैं खुद को इतना फिट?
यूटिलिटी
कमरे के साइज के हिसाब से कैसे चुनें सही एसी? खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
कमरे के साइज के हिसाब से कैसे चुनें सही एसी? खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget