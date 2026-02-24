झारखंड में 1.58 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश, 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे, पढ़ें डिटेल

झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने मंगलवार (24 फरवरी) को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,58,560 करोड़ रुपये का ‘अबुआ दिशोम बजट’ पेश किया. इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का समावेशी, सतत और जनकल्याणकारी विकास पर केंद्रित बजट बताया गया है. प्रदेश के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ये बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट राज्य के गरीबों के आंसू पोंछने और हर नागरिक के चेहरे पर मुस्कान लाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और महिलाओं को लेकर कई घोषणाएं

बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बुनियादी ढांचा और महिला सशक्तीकरण से जुड़ी कई घोषणाएं की हैं.

राज्य में 100 नए ‘सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस’ शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, जहां 2027-28 से सीबीएसई तर्ज पर पढ़ाई होगी.

शहीदों के आश्रितों के लिए एक आदर्श स्कूल की स्थापना की भी घोषणा की गई है.

चतरा जिले में डॉ भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव भी बजट में शामिल किया गया है.

राज्य में पांच नए बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे. ऐसे दो स्कूल धनबाद में खुलेंगे

पलामू, लातेहार और गढ़वा में एक-एक स्कूल स्थापित किए जाएंगे.

महिला सशक्तीकरण की दिशा में ‘महिला किसान खुशहाली योजना’ का ऐलान किया गया है, जिसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

केंद्र सरकार पर आर्थिक सहयोग में कमी का आरोप

पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने 1,45,400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. इस बार बजट का आकार लगभग नौ प्रतिशत बढ़ाया गया है. बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर आर्थिक सहयोग में कमी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कर हिस्सेदारी और अनुदान मद में करीब 16,000 करोड़ रुपये कम प्राप्त हुए हैं, जिसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपये टैक्स शेयर और 11,000 करोड़ रुपये अनुदान शामिल हैं. जीएसटी दर युक्तिकरण से राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 4,000 करोड़ रुपये की क्षति हो रही है. मनरेगा में 60:40 अनुपात लागू होने से राज्य पर 5,640 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है. कोल कंपनियों पर 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया होने का भी उन्होंने जिक्र किया.

मंईयां सम्मान योजना के लिए बजट में कितनी राशि?

महिला कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए बजट में सबसे अधिक प्रावधान किया गया है.

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2,500 रुपये प्रतिमाह देने के लिए 14,065.57 करोड़ रुपये निर्धारित.

सर्वजन पेंशन योजना पर 3,517.23 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं पर 1,463.58 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

महिला एवं बाल विकास विभाग का कुल बजट 22,995.69 करोड़ रुपये रखा गया है.

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 7,990.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

कैंसर उपचार के लिए 200 करोड़ रुपये की विशेष योजना शुरू करने और 750 “अबुआ दवाखाना” खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने पर भी जोर

कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए बिरसा बीज उत्पादन योजना का आवंटन बढ़ाकर 145 करोड़ रुपये किया गया.

मृदा एवं जल संरक्षण योजनाओं पर 475.50 करोड़ रुपये आवंटित.

सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई के लिए 75 करोड़ रुपये तथा कृषि यंत्र वितरण के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान है.

अबुआ आवास योजना” के तहत 4,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

सखी मंडलों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए “पलाश” ब्रांड पर 66 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

शिक्षा क्षेत्र में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 16,251.43 करोड़ रुपये तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2,564.45 करोड़ रुपये का प्रावधान.

बजट में विकास दर को लेकर क्या अनुमान?

वर्ष 2022-23 में विकास दर 7.2 प्रतिशत (स्थिर मूल्य) रही, जो 2023-24 में बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो गई. वर्ष 2024-25 में यह 7.02 प्रतिशत रही, जबकि 2025-26 में इसके 7.72 प्रतिशत रहने का अनुमान है. आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में विकास दर 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर 6.90 प्रतिशत और वर्तमान मूल्यों पर 10.03 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है.

साल 2021-22 में राज्य का ऋण-जीएसडीपी अनुपात 30.2 प्रतिशत था, जो 2022-23 में घटकर 28.4 प्रतिशत, 2023-24 में 27.7 प्रतिशत और 2024-25 में 25.3 प्रतिशत पर आ गया. वर्ष 2025-26 और 2026-27 में इसके लगभग 25 प्रतिशत के आसपास स्थिर रहने का अनुमान है