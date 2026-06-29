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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMulank: इन मूलांक वालों के पास नहीं होती धन की कमी, लेकिन खर्च करने में कर देते हैं बड़ी गलती numerology-number-9-personality-emotional

Mulank: इन मूलांक वालों के पास नहीं होती धन की कमी, लेकिन खर्च करने में कर देते हैं बड़ी गलती numerology-number-9-personality-emotional

Mulank: मूलांक 6 वाले लोगों का स्वभाव, व्यक्तित्व, करियर, प्रेम जीवन, धन, स्वास्थ्य और सफलता के बारे में विस्तार से जानें. अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 6 की खास बातें पढ़ें.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 29 Jun 2026 03:17 PM (IST)
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Mulank: अंक ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक 6 माना जाता है. इस मूलांक का स्वामी शुक्र ग्रह होता है, जिसे प्रेम, सुंदरता, कला और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है.

मूलांक 6 वाले लोग आकर्षक व्यक्तित्व, शांत स्वभाव और मिलनसार व्यवहार के लिए जाने जाते हैं. ये अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तों को सबसे अधिक महत्व देते हैं तथा हर परिस्थिति में अपने प्रियजनों का साथ निभाने का प्रयास करते हैं. इनके भीतर रचनात्मकता और सौंदर्यबोध की अच्छी समझ होती है, जिससे ये लोगों के बीच आसानी से अपनी पहचान बना लेते हैं.

मूलांक 6 का करियर और आर्थिक जीवन

करियर के मामले में मूलांक 6 वाले लोग मेहनती, जिम्मेदार और रचनात्मक होते हैं. इन्हें फैशन, कला, संगीत, फिल्म, होटल, शिक्षा, इंटीरियर डिजाइन, बिजनेस और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलने की अच्छी संभावना रहती है.

ये धन कमाने की अच्छी क्षमता रखते हैं और जीवन में सुख-सुविधाओं का आनंद लेना पसंद करते हैं. हालांकि कई बार विलासिता की चीजों पर अधिक खर्च करने के कारण इन्हें अपने बजट और बचत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है.

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मूलांक 6 का प्रेम जीवन और भविष्य

प्रेम और वैवाहिक जीवन में मूलांक 6 वाले लोग बेहद ईमानदार, समर्पित और भावुक होते हैं. ये अपने रिश्तों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं और जीवनसाथी की खुशियों का विशेष ध्यान रखते हैं.

भविष्य की बात करें तो यदि ये अपने निर्णय सोच-समझकर लें, अनुशासन बनाए रखें और अनावश्यक खर्च से बचें, तो जीवन में आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं. इनके सकारात्मक स्वभाव, आकर्षक व्यक्तित्व और मेहनत के कारण इन्हें समाज में सम्मान और अच्छी पहचान मिलने की संभावना रहती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 29 Jun 2026 03:17 PM (IST)
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