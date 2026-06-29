Mulank: इन मूलांक वालों के पास नहीं होती धन की कमी, लेकिन खर्च करने में कर देते हैं बड़ी गलती

Mulank: अंक ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक 6 माना जाता है. इस मूलांक का स्वामी शुक्र ग्रह होता है, जिसे प्रेम, सुंदरता, कला और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है.

मूलांक 6 वाले लोग आकर्षक व्यक्तित्व, शांत स्वभाव और मिलनसार व्यवहार के लिए जाने जाते हैं. ये अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तों को सबसे अधिक महत्व देते हैं तथा हर परिस्थिति में अपने प्रियजनों का साथ निभाने का प्रयास करते हैं. इनके भीतर रचनात्मकता और सौंदर्यबोध की अच्छी समझ होती है, जिससे ये लोगों के बीच आसानी से अपनी पहचान बना लेते हैं.

मूलांक 6 का करियर और आर्थिक जीवन

करियर के मामले में मूलांक 6 वाले लोग मेहनती, जिम्मेदार और रचनात्मक होते हैं. इन्हें फैशन, कला, संगीत, फिल्म, होटल, शिक्षा, इंटीरियर डिजाइन, बिजनेस और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलने की अच्छी संभावना रहती है.

ये धन कमाने की अच्छी क्षमता रखते हैं और जीवन में सुख-सुविधाओं का आनंद लेना पसंद करते हैं. हालांकि कई बार विलासिता की चीजों पर अधिक खर्च करने के कारण इन्हें अपने बजट और बचत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है.

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मूलांक 6 का प्रेम जीवन और भविष्य

प्रेम और वैवाहिक जीवन में मूलांक 6 वाले लोग बेहद ईमानदार, समर्पित और भावुक होते हैं. ये अपने रिश्तों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं और जीवनसाथी की खुशियों का विशेष ध्यान रखते हैं.

भविष्य की बात करें तो यदि ये अपने निर्णय सोच-समझकर लें, अनुशासन बनाए रखें और अनावश्यक खर्च से बचें, तो जीवन में आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं. इनके सकारात्मक स्वभाव, आकर्षक व्यक्तित्व और मेहनत के कारण इन्हें समाज में सम्मान और अच्छी पहचान मिलने की संभावना रहती है.

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