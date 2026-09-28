नवरात्रि और दुर्गा पूजा एक ही हैं या अलग? 9 दिन और 5 दिन का फर्क समझें

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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोNavratri vs Durga Puja: नवरात्रि 9 दिन और दुर्गा पूजा 5 दिन की क्यों? जानें दोनों में अंतर

Navratri vs Durga Puja: नवरात्रि 9 दिन और दुर्गा पूजा 5 दिन की क्यों? जानें दोनों में अंतर

Navratri vs Durga Puja: नवरात्रि 9 दिन और बंगाल में दुर्गा पूजा के 5 दिन प्रमुख क्यों होते हैं? जानें दोनों में अंतर, शास्त्रीय आधार और इतिहास.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 28 Sep 2026 02:57 PM (IST)
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Navratri: शारदीय नवरात्रि आते ही देशभर में मां दुर्गा की पूजा शुरू हो जाती है. उत्तर भारत में नौ दिनों तक नवरात्रि, व्रत और कन्या पूजन की चर्चा होती है, जबकि पश्चिम बंगाल में षष्ठी से दशमी तक दुर्गा पूजा की सबसे ज्यादा धूम दिखाई देती है. ऐसे में सवाल उठता है कि नवरात्रि और दुर्गा पूजा क्या एक ही पर्व हैं या दोनों अलग हैं?

सीधी बात यह है कि दोनों का धार्मिक आधार देवी की उपासना है, लेकिन पूजा-पद्धति और सांस्कृतिक परंपरा अलग है. शारदीय नवरात्रि नौ रातों तक चलने वाली देवी आराधना की परंपरा है, जबकि बंगाल की दुर्गा पूजा इसी शारदीय देवी उपासना का एक विशिष्ट क्षेत्रीय और सांस्कृतिक स्वरूप है.

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शास्त्रों में नवरात्रि का क्या आधार है?

देवी भागवत पुराण के सप्तम स्कंध में देवी उपासना से जुड़े व्रतों का वर्णन मिलता है. इसमें वर्ष में दो प्रमुख नवरात्र, एक शरद ऋतु और दूसरा वसंत ऋतु में, करने का उल्लेख है. इससे शारदीय और चैत्र नवरात्र की प्राचीन धार्मिक परंपरा का आधार मिलता है.

नवरात्रि में प्रतिपदा से नवमी तक देवी के अलग-अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है. उत्तर भारत में शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक नवदुर्गा की पूजा का प्रचलन है. इस दौरान घटस्थापना, व्रत, दुर्गा सप्तशती का पाठ और अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन जैसी परंपराएं निभाई जाती हैं.

दुर्गा पूजा में पांच दिन ही प्रमुख क्यों?

बंगाल में देवी दुर्गा की पूजा का सबसे प्रमुख दौर षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी माना जाता है. षष्ठी को देवी के आगमन और बोधन से मुख्य पूजा आरंभ होती है. सप्तमी में नवपत्रिका पूजा, अष्टमी में महाअष्टमी और संधि पूजा, नवमी में महानवमी तथा दशमी को विजयादशमी और प्रतिमा विसर्जन होता है.

यही वजह है कि आम बोलचाल में दुर्गा पूजा को पांच दिनों का त्योहार कहा जाता है. हालांकि इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक तैयारी इससे पहले शुरू हो जाती है. UNESCO भी दुर्गा पूजा को देवी दुर्गा की व्यापक दस-दिवसीय उपासना परंपरा के रूप में दर्ज करता है, जिसकी शुरुआत महालया से जुड़ी मानी जाती है और समापन दशमी पर विसर्जन के साथ होता है. 2021 में Durga Puja in Kolkata को UNESCO की Intangible Cultural Heritage सूची में शामिल किया गया था.

दुर्गा सप्तशती से क्या संबंध है?

मार्कण्डेय पुराण का प्रसिद्ध हिस्सा देवी माहात्म्य, जिसे दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ भी कहा जाता है, देवी दुर्गा की उपासना का महत्वपूर्ण ग्रंथ है. इसमें महिषासुर पर देवी की विजय सहित देवी के विभिन्न युद्धों और स्वरूपों का वर्णन मिलता है. दुर्गा पूजा और नवरात्रि दोनों में इसके पाठ की परंपरा है.

बंगाल में दुर्गा पूजा का इतिहास

बंगाल में देवी पूजा की परंपरा काफी पुरानी है, लेकिन आज दिखने वाले भव्य दुर्गा पूजा उत्सव का स्वरूप समय के साथ विकसित हुआ. इतिहासकारों के अनुसार 18वीं शताब्दी में बंगाल के जमींदार और संपन्न परिवारों में भव्य दुर्गा पूजा प्रतिष्ठा और सामाजिक आयोजन का बड़ा माध्यम बनी. बाद में सामुदायिक पूजा और सार्वजनिक पंडालों की परंपरा मजबूत हुई.

इसलिए नवरात्रि और दुर्गा पूजा को दो बिल्कुल असंबंधित त्योहार कहना भी सही नहीं है और दोनों को पूरी तरह एक जैसा मानना भी ठीक नहीं. नवरात्रि नौ रातों की व्यापक शक्ति-उपासना है, जबकि दुर्गा पूजा उसी शारदीय देवी आराधना की बंगाल और पूर्वी भारत में विकसित विशिष्ट पूजा परंपरा है, जिसके पांच दिन सबसे प्रमुख माने जाते हैं.

FAQ

1. नवरात्रि और दुर्गा पूजा में क्या अंतर है?
नवरात्रि नौ दिनों की देवी उपासना है, जबकि दुर्गा पूजा खासकर बंगाल और पूर्वी भारत में प्रचलित मां दुर्गा की विशिष्ट पूजा परंपरा है.

2. दुर्गा पूजा केवल 5 दिन की क्यों मानी जाती है?
दुर्गा पूजा का मुख्य उत्सव षष्ठी से दशमी तक चलता है. इन पांच दिनों में प्रमुख पूजा, अनुष्ठान और विसर्जन होते हैं.

3. नवरात्रि में 9 दिन किसकी पूजा होती है?
नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है, की प्रतिपदा से नवमी तक पूजा की जाती है.

4. दुर्गा पूजा की शुरुआत षष्ठी से क्यों होती है?
बंगाल की परंपरा में षष्ठी के दिन देवी का बोधन और आमंत्रण किया जाता है. इसी दिन से दुर्गा पूजा का मुख्य चरण शुरू माना जाता है.

5. क्या नवरात्रि और दुर्गा पूजा एक ही पर्व हैं?
दोनों का आधार देवी शक्ति की उपासना है, लेकिन पूजा-पद्धति और परंपराएं अलग हैं. दुर्गा पूजा शारदीय देवी उपासना का विशिष्ट क्षेत्रीय स्वरूप है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 28 Sep 2026 02:57 PM (IST)
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