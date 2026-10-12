kanya Rashifal: 12 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि (शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी पूजा) रात्रि 10:14 तक रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 11:52 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और विष्कुम्भ योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन तुला राशि में, यानी आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, वाणी, कुटुंब, सरकारी समाधान, व्यापारिक विस्तार, अनुशासन व सौहार्द स्थान) में संचरण करेंगे. दूसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपकी वाणी में अनचाहा रूखापन या कड़वाहट आ सकती है; कठोर वाणी के प्रयोग से बनते हुए काम में गड़बड़ी या संबंधों में खटास आने की आशंका बन सकती है, इसलिए बातचीत में अत्यधिक मधुरता और संयम बरतें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए टैक्स विवाद के शांतिपूर्ण हल, त्योहारी सीजन में बंपर कमाई और लंबित विस्तार योजनाओं के साकार होने का रहेगा.

टैक्स व सरकारी नोटिस का शांतिपूर्ण समाधान: यदि आपका पुराना कोई टैक्स संबंधी विवाद, स्क्रूटनी या सरकारी नोटिस काफी समय से अटका हुआ था, तो आज संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ औपचारिक मीटिंग में उसका बेहद शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण समाधान निकल जाएगा; राहत की बात यह रहेगी कि आप पर किसी भी प्रकार की पेनाल्टी या जुर्माना नहीं लगेगा.

फेस्टिवल सीजन में होगी शानदार कमाई: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) की भारी ग्राहक मांग को देखते हुए कारोबारी आज बाजार से बहुत अच्छी कमाई करेंगे; दैनिक बिक्री में उछाल आने से संचित धनकोष में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

पूरी होगी व्यापार विस्तार की लंबित योजना: बिजनेस को नए आयाम देने या नई शाखा खोलने से जुड़ी जो योजना पिछले काफी समय से लंबित पड़ी थी, आज उसके पूरा होने का सही समय आ गया है; कार्यक्षेत्र की व्यवस्था अनुशासित रहेगी और कारोबार में कोई नई उपलब्धि हासिल होगी.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सहकर्मियों के पूर्ण सहयोग, कार्यक्षेत्र में अनुशासित व्यवस्था और मार्केटिंग में संपर्क दायरा बढ़ाने का रहेगा.

वर्कप्लेस पर सहकर्मियों का मिलेगा पूरा सहयोग: एंप्लॉयड पर्सन को आज कार्यक्षेत्र में अपने को-वर्कर्स (सहकर्मियों) और टीम मेंबर्स का भरपूर सकारात्मक सहयोग मिलेगा; सबकी एकजुटता से जटिल प्रोजेक्ट्स भी तय समय पर आसानी से पूरे हो जाएंगे.

मार्केटिंग वाले उपस्थिति रखें अनिवार्य: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोग बाजार में अपने आसपास की गतिविधियों, ट्रेड एसोसिएशन या मीटिंग्स में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य रखें; सक्रिय रहने से आपकी जान-पहचान और व्यावसायिक संपर्कों का दायरा तेजी से बढ़ेगा.

अनुशासित माहौल देगा नई पहचान: ऑफिस का माहौल और आंतरिक कार्यप्रणाली पूरी तरह अनुशासित बनी रहेगी; आपकी कार्यनिष्ठा अधिकारियों को प्रभावित करेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वितीय चंद्रमा घरेलू सौहार्द और प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के स्वर्णिम अवसर लेकर आया है.

प्रेम संबंधों को मिलेगी पारिवारिक स्वीकृति: प्रेम प्रसंगों (Love Relations) में चल रहे रिश्ते को आज दोनों परिवारों की तरफ से सहर्ष स्वीकृति मिल जाएगी; इसके चलते आपके प्रेम संबंध बहुत जल्द विवाह के पावन बंधन में परिणित होने के प्रबल अवसर प्राप्त करेंगे.

घर-परिवार में प्रेमपूर्ण वातावरण व धार्मिक आयोजन: परिवार में सभी सदस्यों के बीच आपसी तालमेल, सौहार्द और गहरा प्रेम बना रहेगा; शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर घर में कोई मांगलिक व धार्मिक आयोजन विधि-विधान से संपन्न हो सकता है.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन करियर को प्राथमिकता देने और भटकाव से बचने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वे इस समय प्रेम प्रसंगों या व्यर्थ के आकर्षणों में उलझकर अपने करियर और मुख्य लक्ष्यों के साथ कोई समझौता बिल्कुल न करें; अपनी कला और पढ़ाई पर ही पूरी ऊर्जा लगाएं. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दूसरे भाव के चंद्रमा के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन या गले में हल्का खिंचाव/संक्रमण महसूस हो सकता है. कटु वाणी से बचें क्योंकि तनाव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है. संतुलित व सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां ब्रह्मचारिणी के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट (हल्का सफेद)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: सोमवार और शारदीय नवरात्र के द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी की विधिवत उपासना करें. घट के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को सफेद पुष्प, शक्कर, मिश्री अथवा सफेद मिठाई का भोग लगाएं और 'ॐ ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिण्यै नमः' अथवा 'दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलू. देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, अक्षत और बेलपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. किसी छोटी कन्या को मिश्री या फल भेंट करें; इससे दूसरे भाव के चंद्रमा से वाणी का दोष दूर होगा, विष्कुम्भ योग से टैक्स व सरकारी नोटिस के मामले बिना जुर्माने के सुलझेंगे, व्यापार में कमाई बढ़ेगी और प्रेम संबंधों में विवाह के योग प्रशस्त होंगे.