Vrishabh Rashifal: 12 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि (शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी पूजा) रात्रि 10:14 तक रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 11:52 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और विष्कुम्भ योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन तुला राशि में, यानी आपकी राशि से 6वें भाव (षष्ठ भाव यानी ऋण मुक्ति, शत्रु दमन, नई तकनीक, कर्तव्यनिष्ठा, कार्यक्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी व बौद्धिक समाधान स्थान) में संचरण करेंगे. छठे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको पुराने कर्जों, वित्तीय देनदारियों और आर्थिक दबाव से मुक्ति पाने के बेहतरीन रास्ते मिलेंगे; बैंक लोन या उधारी चुकता करने की दिशा में ठोस प्रगति होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए नई मशीनरी के प्रयोग, महिला उद्यमियों के उत्थान और नए कारोबारियों को भटकाव से बचने का रहेगा.

नई मशीनरी व आधुनिक तकनीक का प्रयोग: विष्कुम्भ योग के शुभ प्रभाव से बिजनेस में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नई मशीनरी, आधुनिक टूल्स व अत्याधुनिक तकनीकी प्रणालियों के उपयोग पर गंभीरता से विचार-विमर्श होगा; यह तकनीकी अपग्रेडेशन आपके मुनाफे को कई गुना बढ़ाएगा.

महिला वर्ग के लिए स्वर्णिम समय: आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए खासतौर पर महिला उद्यमियों, बुटीक, हैंडीक्राफ्ट्स या होम-बेस्ड बिजनेस चलाने वाली महिलाओं के लिए समय अत्यंत उत्तम चल रहा है; अपने हुनर और क्षमताओं का पूरी ऊर्जा के साथ उपयोग करें, शानदार सफलता मिलेगी.

न्यू बिजनेसमैन प्रेम प्रसंगों में न गंवाएं समय: नए कारोबारियों (New Businessmen) को यह सख्त सलाह दी जाती है कि वे शुरुआती दौर में प्रेम प्रसंगों या व्यर्थ के आकर्षणों में उलझकर अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बिल्कुल बर्बाद न करें; इस समय पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की नींव मजबूत करने पर लगाएं.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बहुप्रतीक्षित जिम्मेदारी की प्राप्ति, करियर यात्रा से नए द्वार खुलने और शुरुआती अड़चनों को मात देने का रहेगा.

मिलेगी बहुप्रतीक्षित बड़ी जिम्मेदारी: ऑफिस में आपको आज कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या आधिकारिक जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिसका आप पिछले काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे; यह अवसर आपकी पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा.

कामकाज से जुड़ी यात्रा खोलेगी सुनहरे रास्ते: ऑफिशियल टूर या कामकाज के सिलसिले में आज की गई कोई छोटी यात्रा आपके करियर के लिए अत्यंत उत्तम भविष्य का रास्ता खोल सकती है; नए संपर्क भविष्य में बड़े अवसर देंगे.

प्रतिभा व ऊर्जा से हल होंगी शुरुआती दिक्कतें: एंप्लॉयड पर्सन को दिन की शुरुआत में कुछ विभागीय अड़चनों या काम के दबाव का सामना करना पड़ सकता है; परंतु आप अपनी जन्मजात प्रतिभा, कौशल और सकारात्मक ऊर्जा के बल पर हर विषम परिस्थिति का डटकर सामना करने में पूरी तरह समर्थ रहेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से षष्ठ चंद्रमा दांपत्य में प्रगाढ़ता और मानसिक जुड़ाव लेकर आया है.

जीवनसाथी से भावनात्मक रिश्ता होगा और गहरा: मैरिड लाइफ में पति-पत्नी के बीच आपसी विश्वास, आत्मीयता और भावनात्मक रिश्ता पहले से कहीं अधिक गहरा और मजबूत होगा; जीवनसाथी का अटूट सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा.

पारिवारिक सामंजस्य रहेगा उत्तम: घर-परिवार में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा; सदस्यों के बीच परस्पर समझ और सहयोग रहने से घर में उत्सव जैसी सकारात्मकता बनी रहेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन जटिल विषयों की गुत्थियां सुलझाने और सही मार्गदर्शन पाने का है. जो छात्र-छात्राएं गणित (Mathematics), कंप्यूटर कोडिंग या अकाउंट्स जैसे तार्किक व कठिन विषयों को लेकर काफी समय से परेशान चल रहे थे, आज उन्हें किसी योग्य शिक्षक, मेंटर या वरिष्ठ से प्रॉपर गाइडेंस (उचित मार्गदर्शन) प्राप्त होगा; इसके फलस्वरूप उनकी लंबे समय से चली आ रही परेशानी पूरी तरह दूर हो जाएगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 6th हाउस के चंद्रमा के कारण दिन की शुरुआत में हल्का मानसिक तनाव या पीठ-कमर में जकड़न महसूस हो सकती है, लेकिन दोपहर तक ऊर्जा का स्तर बेहतर हो जाएगा. सुपाच्य और ताजा सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (गहरा नीला)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: सोमवार और शारदीय नवरात्र के द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर मां ब्रह्मचारिणी को सफेद पुष्प, शक्कर अथवा मिश्री का भोग लगाएं और 'ॐ ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिण्यै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही सोमवार के पावन दिन शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, अक्षत और बेलपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. किसी छोटी कन्या को मिश्री या दूध से बनी मिठाई भेंट करें; इससे छठे भाव के चंद्रमा से पुराने कर्जों और चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, विष्कुम्भ योग से आधुनिक तकनीक व व्यापारिक योजनाओं में सफलता मिलेगी, कार्यक्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी सिद्ध होगी और दांपत्य जीवन में गहरा प्रेम बना रहेगा.

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