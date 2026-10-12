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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कर्क राशिफल 12 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से त्याग भाव में कमी, फ्रेंचाइजी मॉडल में नुकसान का खतरा, ऑफिस में भितरघातियों से रहें सावधान

आज का कर्क राशिफल 12 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से त्याग भाव में कमी, फ्रेंचाइजी मॉडल में नुकसान का खतरा, ऑफिस में भितरघातियों से रहें सावधान

आज का कर्क राशिफल 12 अक्टूबर 2026: 4वें चंद्रमा से त्याग भाव में कमी, फ्रेंचाइजी मॉडल में नुकसान से बचें, ऑफिस में भितरघातियों से रहें सतर्क! पढ़ें मां ब्रह्मचारिणी का अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Oct 2026 07:34 AM (IST)
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Kark Rashifal: 12 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि (शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी पूजा) रात्रि 10:14 तक रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 11:52 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, विष्कुम्भ योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन तुला राशि में, यानी आपकी राशि से 4वें भाव (चतुर्थ भाव यानी सुख, माता, मानसिक स्थिति, त्याग भाव, आंतरिक राजनीति, स्वास्थ्य व घरेलू संबल स्थान) में संचरण करेंगे. चतुर्थ भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपके स्वभाव में त्याग, समझौते या उदारता की भावना में कमी देखी जा सकती है; अपने स्वार्थ या सख्त रुख के चलते पारिवारिक व सामाजिक रिश्तों में खिंचाव आ सकता है, इसलिए व्यवहार में लचीलापन बनाए रखना आवश्यक रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के कारोबारियों के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल में भारी जोखिम, व्यर्थ खर्चों पर रोक लगाने और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों पर पैनी नजर रखने का रहेगा.

फ्रेंचाइजी मॉडल में हो सकता है बड़ा नुकसान: ग्रह-गोचर की प्रतिकूल स्थिति को देखते हुए आज किसी नए ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेना या अपने व्यवसाय को फ्रेंचाइजी मॉडल पर आगे बढ़ाना आपके लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है; आज ऐसे बड़े समझौते करने या पूंजी लगाने से बचें.

व्यर्थ की गतिविधियों में अत्यधिक खर्च: कारोबारियों के लिए इस समय गैर-जरूरी मदों और व्यर्थ की गतिविधियों में अत्यधिक धन खर्च होने का प्रबल योग बना हुआ है; अपने वित्तीय बजट को सख्त रखें और अनचाहे आउटफ्लो को तुरंत रोकें.

प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को न करें नजरअंदाज: बाजार में अपने व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों (Competitors) की रणनीतियों, डिस्काउंट ऑफर्स और चालों को बिल्कुल भी हल्के में न लें; उनकी गतिविधियों पर नजर न रखने से आपके नियमित ग्राहक टूट सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन ऑफिस में भितरघातियों से सतर्क रहने, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखने और फ्रेंड सर्किल की समीक्षा करने का रहेगा.

ऑफिस के भितरघातियों से रहें बेहद सतर्क: कार्यस्थल पर कुछ अंदरूनी लोग (भितरघाती) आपके प्रोजेक्ट्स में अड़चनें, रुकावटें और अवरोध खड़े करने की कोशिश कर सकते हैं; इसलिए किसी भी सहकर्मी की चिकनी-चुपड़ी और चापलूसी भरी बातों में बिल्कुल न आएं.

अपनी काबिलियत और कार्यक्षमता पर रखें अटूट विश्वास: एंप्लॉयड पर्सन वर्कप्लेस पर दूसरों के वादों या राय के भरोसे रहने के बजाय अपनी खुद की काबिलियत, अनुभव और कार्यक्षमता पर ही पूरा भरोसा रखें; आपका आत्मविश्वास ही आपको सुरक्षित रखेगा.

फ्रेंड सर्किल पर दें विशेष ध्यान: नौकरीपेशा लोगों को अपने दोस्तों के दायरे (Friend Circle) पर गहराई से ध्यान देना होगा; यही मित्र मंडली आपको सही या गलत रास्ते पर ले जाने की मुख्य वजह बनेगी, इसलिए नकारात्मक संगति से तुरंत किनारा करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से चतुर्थ चंद्रमा बुजुर्गों के आशीर्वाद से मानसिक संबल और घरेलू मामलों में त्याग भाव बनाए रखने का संदेश दे रहा है.

बड़े-बुजुर्गों का स्नेह व आशीर्वाद: कार्यक्षेत्र की चुनौतियों के बीच घर-परिवार में माता-पिता और वरिष्ठ सदस्यों का वात्सल्य, स्नेह और आशीर्वाद निरंतर बना रहेगा; उनका संबल आपके मनोबल को कभी गिरने नहीं देगा.

घरेलू सामंजस्य में लाएं नरमी: 4th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से त्याग भाव की कमी न आने दें; घर के सदस्यों पर अपनी जिद थोपने के बजाय उनकी जरूरतों और भावनाओं का भी पूरा सम्मान करें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन ग्राउंड पर अत्यधिक सावधानी और अनुशासन बरतने का है. स्पोर्ट्स पर्सन ट्रैक पर प्रैक्टिस के समय पूरी तरह अलर्ट रहें; हल्की सी असावधानी से मांसपेशियों में खिंचाव या चोट लगने की आशंका बन सकती है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, अत्यधिक भागदौड़ और लगातार कठिन मेहनत का सीधा नकारात्मक असर मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है; आप गंभीर शारीरिक थकान, बदन दर्द और कमजोरी जैसी स्थिति महसूस करेंगे. काम के बीच में आराम निकालें, ओआरएस, नींबू पानी या तरल पदार्थों का भरपूर सेवन करें, हल्का सात्विक भोजन लें और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: सोमवार और शारदीय नवरात्र के द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी की विधिवत उपासना करें. घट के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को सफेद पुष्प, शक्कर अथवा मिश्री का भोग लगाएं और 'ॐ ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिण्यै नमः' अथवा 'दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलू. देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही सोमवार के पावन दिन शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, अक्षत व सफेद चंदन अर्पित कर भगवान शिव का अभिषेक करें. किसी छोटी कन्या को मिश्री या फल भेंट करें; इससे चतुर्थ भाव के चंद्रमा का दोष शांत होगा, फ्रेंचाइजी व व्यापारिक नुकसान से रक्षा होगी, ऑफिस के भितरघातियों का षड्यंत्र निष्फल होगा और परिवार के बुजुर्गों का स्नेह बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Oct 2026 07:34 AM (IST)
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