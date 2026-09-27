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नवरात्रि में कार-बाइक खरीदने वालों को करना होगा इंतजार! जानें क्या है वजह

Shardiya Navratri 2026: नवरात्रि में कार, बाइक की खरीदी जमकर होती है, लेकिन इस बार शारदीय नवरात्रि में वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त नहीं, क्या है वजह जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 27 Sep 2026 07:41 AM (IST)
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Shardiya Navratri 2026: नई कार या बाइक खरीदने का सपना है और नवरात्रि में इसे घर लाने की तैयारी कर रहे हैं? तो नवरात्रि का समय इसके लिए बेहद शुभ माना जाता है. इस साल नवरात्रि 11 अक्टूबर से 20 अक्टबूर तक रहेगी.  खास बात ये है कि इस बार शारदीय नवरात्रि में वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त नहीं है. आखिर क्या है वजह जान लें. 

नवरात्रि में गाड़ी खरीदना क्यों माना जाता है शुभ?

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शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यता में यह समय नई शुरुआत और सकारात्मक संकल्पों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. इसी वजह से नवरात्रि में नई वस्तु खरीदने की परंपरा है.

नवरात्रि 2026 में नहीं गाड़ी खरीदने का मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्टूबर 2026 को घटस्थापना के साथ होगी. वाहन को रोजमर्रा के जीवन की महत्वपूर्ण वस्तु माना जाता है. इसलिए नई गाड़ी खरीदते समय लोग चाहते हैं कि उसका पहला दिन शुभ तिथि और शुभ नक्षत्र में हो, ताकि सुख-समृद्धि का आगमन हो. इस साल कार, बाइक या कोई भी वाहन खरीदने के लिए पंचांग के अनुसार मुहूर्त नहीं है.

  • 11 अक्टूबर को वाहन खरीद के लिए तिथि वर्जित बताई गई है.
  • 13, 17 और 20 अक्टूबर को वार के कारण मुहूर्त नहीं है.
  • 15, 16 और 18 अक्टूबर को शुभ नक्षत्र उपलब्ध नहीं है.
  • 19 अक्टूबर को वर्जित तिथि शुभ नक्षत्र को प्रभावित कर रही है.

वाहन खरीद में केवल दिन शुभ होना पर्याप्त नहीं माना जाता. तिथि, वार, नक्षत्र और शुभ लग्न की पंचांग शुद्धि के बाद ही गाड़ी खरीदने का मुहूर्त तय किया जाता है.

नवरात्रि के बाद बन रहे खास मुहूर्त

अगर आप नवरात्रि के बाद नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो पंचांग के अनुसार 21, 22 और 25 अक्टूबर को वाहन खरीदने के शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं.

  • 21 अक्टूबर: सुबह करीब 6 बजे से 22 अक्टूबर को सुबह तक मुहूर्त है.
  • 22 अक्टूबर: सुबह करीब 6 बजे से दोपहर 2:47 बजे मुहूर्त है. इस दिन शतभिषा नक्षत्र और एकादशी तिथि है.
  • 25 अक्टूबर: सुबह 11:55 बजे से शाम 7:22 बजे तक वाहन खरीदने का शुभ समय है. इस दिन रेवती नक्षत्र और पूर्णिमा तिथि का संयोग है.

FAQs

नवरात्रि में गाड़ी खरीदने का मुहूर्त क्यों नहीं है?

तिथि, वार और नक्षत्र की स्थिति अनुकूल न होने के कारण इस बार मुहूर्त नहीं बन रहा है.

वाहन खरीद के लिए कौन से नक्षत्र शुभ माने जाते हैं?

धनिष्ठा, शतभिषा, पुनर्वसु, स्वाति और श्रवण जैसे नक्षत्र वाहन खरीद के लिए अनुकूल माने जाते हैं.

क्या नवरात्रि के बाद भी गाड़ी खरीदने के शुभ दिन हैं?

हां, 21, 22 और 25 अक्टूबर को शुभ वाहन क्रय मुहूर्त उपलब्ध हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 27 Sep 2026 07:41 AM (IST)
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