Singh Rashifal: 12 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि (शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी पूजा) रात्रि 10:14 तक रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 11:52 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और विष्कुम्भ योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन तुला राशि में, यानी आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, नवाचार, नया सीखने की ललक, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया विस्तार, जॉब इंटरव्यू व सहयोगात्मक दांपत्य स्थान) में संचरण करेंगे. तीसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपकी बौद्धिक ऊर्जा और रचनात्मकता चरम पर रहेगी; आप हमेशा कुछ नया सीखने, नई तकनीकी स्किल अपनाने और खुद को समय के अनुरूप अपग्रेड करने के लिए पूरी तरह तत्पर रहेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए शुभ चौघड़िया में बिजनेस विस्तार, रसूखदारों से काम बनने और सोशल मीडिया मार्केटिंग के नए आयामों का रहेगा.

शुभ चौघड़िया में बनाएं बिजनेस विस्तार की प्लानिंग: यदि आप आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) को देखते हुए अपने व्यापार के विस्तार या नए वेंचर की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) अथवा दोपहर 04:00 से 06:00 बजे (लाभ-अमृत का चौघड़िया) के मध्य इस पर कदम बढ़ाएं; यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगा.

अधिकारी व राजनेता से मुलाकात से सुलझेंगे काम: आज किसी उच्च प्रशासनिक अधिकारी या प्रभावशाली राजनीतिज्ञ से होने वाली औपचारिक मुलाकात आपके कई रुके हुए और जटिल व्यावसायिक कार्यों को चुटकियों में हल कर देगी.

सोशल मीडिया मार्केटिंग से जुड़ेंगे नए ऑडियंस: डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग (Social Media Marketing) के नए टूल्स के जरिए आप अपने ब्रांड को बड़े पैमाने पर नए ऑडियंस और संभावित ग्राहकों तक पहुंचाने में पूरी तरह सफल रहेंगे; लीड्स में भारी इजाफा होगा.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन जॉब स्विच के इंटरव्यू के लिए सर्वोत्तम, अधिकारियों की प्रसन्नता और मार्केटिंग में कीमती गिफ्ट मिलने का रहेगा.

जॉब स्विच व इंटरव्यू के लिए सर्वोत्तम दिन: यदि आप किसी दूसरी कंपनी में नई नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं या करियर में जॉब स्विच (Job Switch) का मन बना रहे हैं, तो आज का दिन इंटरव्यू देने और बातचीत आगे बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होगा; सफलता के प्रबल योग हैं.

काम से खुश होंगे उच्चाधिकारी: नौकरीपेशा लोगों के बेहतरीन समर्पण और त्वरित समाधान से ऑफिस के उच्च अधिकारी अत्यंत प्रसन्न रहेंगे; कार्यक्षेत्र में आपका रुतबा और मान-सम्मान बढ़ेगा.

मार्केटिंग वालों को टारगेट पर कीमती गिफ्ट: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े कर्मचारियों को अपने तय सेल्स टारगेट्स सफलतापूर्वक पूरे करने पर कंपनी या क्लाइंट की तरफ से कोई बहुत कीमती उपहार (Gift) या इंसेंटिव मिल सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से तृतीय चंद्रमा पति-पत्नी की एकजुटता लाएगा, लेकिन गुप्त प्रेम संबंधों के प्रति गंभीर चेतावनी भी दे रहा है.

पति-पत्नी मिलकर निकालेंगे घरेलू समस्या का हल: दांपत्य जीवन में जबरदस्त तालमेल देखने को मिलेगा; पति-पत्नी दोनों मिलकर घर-परिवार में काफी समय से चल रही किसी जटिल समस्या का सटीक और स्थायी हल निकाल लेंगे.

प्रेम संबंधों के उजागर होने का खतरा: लव लाइफ बिता रहे जातकों के लिए आज का दिन बेहद सतर्क रहने का है; आपके गुप्त प्रेम संबंधों के सार्वजनिक रूप से उजागर (Exposed) होने का भारी खतरा बना हुआ है, इसलिए अत्यधिक गोपनीयता और सावधानी बरतें.

काम के साथ परिवार व दोस्तों संग मौज-मस्ती: कामकाजी व्यस्तता के बावजूद आप परिवार और घनिष्ठ मित्रों के साथ मनोरंजन, हंसी-मजाक और मौज-मस्ती के लिए बेहतरीन समय निकाल पाएंगे.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन बुरी आदतों से दूर रहकर अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी बुरी आदतों और नकारात्मक मित्रों की बुरी संगत से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें; थोड़ी सी भी मानसिक या शारीरिक लापरवाही आपके करियर को नुकसान पहुंचा सकती है. सही दिशा में उठाया गया कदम आपको पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान रखेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 3rd हाउस के चंद्रमा और विष्कुम्भ योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सामान्यतः बहुत मजबूत और फुर्तीला बना रहेगा. हालांकि, व्यस्त दिनचर्या के चलते खान-पान में अनियमितता से बचें. सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां ब्रह्मचारिणी के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: सोमवार और शारदीय नवरात्र के द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी की विधिवत उपासना करें. घट के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को सफेद पुष्प, शक्कर, मिश्री अथवा दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं और 'ॐ ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिण्यै नमः' अथवा 'दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलू. देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा॥' मंत्र की एक माला का जप करें. इसके साथ ही सोमवार के पावन दिन शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, अक्षत व बेलपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. किसी जरूरतमंद छोटी कन्या को मिश्री या फल भेंट करें; इससे तीसरे भाव के चंद्रमा से नया सीखने का उत्साह और पराक्रम बढ़ेगा, शुभ चौघड़िया में बिजनेस विस्तार सफल रहेगा, इंटरव्यू में मनचाही जॉब मिलेगी और पारिवारिक समस्याओं का सुखद समाधान होगा.

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