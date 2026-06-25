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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोNumerology: ये अंक वाले लोग खा जाते है प्यार में धोखा, अंदर से होते है बेहद इमोशनल

Numerology: ये अंक वाले लोग खा जाते है प्यार में धोखा, अंदर से होते है बेहद इमोशनल

Numerology: मूलांक 2 वाले लोगों का स्वभाव, चंद्र देव का प्रभाव, प्रेम जीवन, फैसले लेने की कमजोरी और उपाय के बारे में पूरी जानकारी। जानिए कैसे बनती है इनकी खास पहचान अंक ज्योतिष में।

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 25 Jun 2026 01:57 PM (IST)
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Numerology: अंक ज्योतिष में मूलांक 2 को बहुत ही खास और भावनात्मक मूलांक माना गया है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को होता है, उनका मूलांक 2 होता है। इस मूलांक पर चंद्र देव का प्रभाव सबसे अधिक रहता है।

चंद्रमा को ज्योतिष में मन, भावनाओं, कल्पना शक्ति और संवेदनशीलता का कारक माना जाता है। यही कारण है कि मूलांक 2 वाले लोग स्वभाव से बहुत ही कोमल दिल, भावुक और रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं।

बेहद भावुक और रोमांटिक स्वभाव

मूलांक 2 वाले लोग दिल से बहुत नरम होते हैं। ये लोग प्यार और रिश्तों को जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता मानते हैं। इनके अंदर एक प्राकृतिक रोमांटिक स्वभाव होता है जो इन्हें दूसरों से अलग बनाता है।

ये लोग अपने पार्टनर और परिवार के प्रति बहुत केयरिंग होते हैं और हर स्थिति में उनका साथ निभाने की कोशिश करते हैं।

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निर्णय लेने में सबसे बड़ी चुनौती

मूलांक 2 वालों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका असमंजस भरा स्वभाव होता है। ये लोग जल्दी निर्णय नहीं ले पाते और अक्सर दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं।

कई बार आत्मविश्वास की कमी इन्हें बड़े फैसलों में रोक देती है। यही कारण है कि ये लोग सोचते तो बहुत हैं लेकिन एक्शन लेने में समय लगाते हैं।

रिश्तों में बेहद केयरिंग लेकिन संवेदनशील भी

ये लोग अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। अपने पार्टनर की छोटी से छोटी जरूरत का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन इसी के साथ ये बहुत संवेदनशील भी होते हैं।

अगर कोई इन्हें थोड़ा भी गलत बोल दे तो ये जल्दी दुखी हो जाते हैं और बात को दिल से लगा लेते हैं।

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मानसिक स्थिति पर चंद्र का प्रभाव

चंद्रमा के प्रभाव के कारण इन लोगों का मन बहुत जल्दी बदलता है। कभी खुशी, कभी उदासी ये इनके जीवन का हिस्सा होता है। अगर ये अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लें तो जीवन में बेहतर संतुलन बना सकते हैं।

मूलांक 2 के लिए जरूरी उपाय

अगर आप मूलांक 2 से संबंधित हैं तो चंद्र देव को मजबूत करना आपके लिए बहुत जरूरी माना जाता है।

सोमवार के दिन सफेद चीजों का दान करें जैसे दूध, चावल, दही, मिश्री और चीनी। इससे मानसिक शांति मिलती है।

मोती (Pearl) रत्न धारण करना शुभ माना जाता है। यह मन को शांत करता है और भावनात्मक स्थिरता देता है।

ध्यान और मेडिटेशन करने से भी मानसिक संतुलन बेहतर होता है।

मूलांक 2 वाले लोग बेहद भावुक, प्यार करने वाले और संवेदनशील होते हैं। अगर ये अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर लें और भावनाओं को संतुलित रखें, तो जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं।

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 25 Jun 2026 01:57 PM (IST)
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Personality Mulank 2 Numerology 2 Chandra Dev Effect Traits In Hindi Numerology Astrology Moon Sign Influence Mulank 2 People Ankh Jyotish
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