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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोNumerology: इस मूलांक के लोगों का होता है रॉयल व्यक्तित्व, सफलता चूमती है कदम!

Numerology: इस मूलांक के लोगों का होता है रॉयल व्यक्तित्व, सफलता चूमती है कदम!

Numerology: अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 1 वाले लोग राजाओं जैसा व्यक्तित्व रखते हैं। जानें इनका स्वभाव, करियर, नेतृत्व क्षमता और सूर्य देव को प्रसन्न करने के उपाय।

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 23 Jun 2026 12:07 PM (IST)
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Numerology: अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्म तिथि का विशेष महत्व माना जाता है. जन्म की तारीख के अंकों के योग से निकाला गया अंक मूलांक कहलाता है. माना जाता है कि मूलांक के आधार पर किसी व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व, करियर और भविष्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों का पता लगाया जा सकता है.

अंक ज्योतिष में एक ऐसा मूलांक बताया गया है, जिसके जातक मेहनती, आत्मविश्वासी और नेतृत्व क्षमता से भरपूर होते हैं. ये लोग अपनी अलग पहचान बनाने में विश्वास रखते हैं और जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल करने का सपना देखते हैं. इनके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण और राजाओं जैसी शान देखने को मिलती है.

कौन-सा है यह मूलांक?

अंक ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 माना जाता है. इस मूलांक के स्वामी सूर्य देव हैं. इसलिए इन लोगों के जीवन और व्यक्तित्व पर सूर्य का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है.

सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है. यही कारण है कि मूलांक 1 वाले लोगों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और प्रभावशाली व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से देखने को मिलता है. ये लोग जहां भी जाते हैं, अपनी अलग छाप छोड़ने की कोशिश करते हैं.

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राजाओं जैसा होता है व्यक्तित्व

मूलांक 1 के जातक बड़े सपने देखने वाले होते हैं. इन्हें साधारण जीवन से अधिक ऊंचे लक्ष्य और बड़ी उपलब्धियां आकर्षित करती हैं. इनकी सोच दूसरों से अलग होती है और ये भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी अलग पहचान बनाना पसंद करते हैं.

इनके अंदर आत्मसम्मान की भावना काफी मजबूत होती है. यही वजह है कि ये लोग अपने सिद्धांतों से समझौता करना पसंद नहीं करते और जीवन में सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं.

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मेहनत करने से नहीं घबराते

मूलांक 1 वाले लोग सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करने से कभी पीछे नहीं हटते. एक बार कोई लक्ष्य तय कर लें तो उसे हासिल करने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं. चुनौतियां और कठिन परिस्थितियां इन्हें कमजोर करने के बजाय और अधिक मजबूत बनाती हैं.

इनकी मेहनत और लगन ही इन्हें जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करती है. यही कारण है कि इन्हें अक्सर अपने कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है.

स्वतंत्रता पसंद करते हैं ये लोग

मूलांक 1 के जातक स्वतंत्र विचारों वाले माने जाते हैं. इन्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना पसंद होता है. किसी के दबाव में काम करना या हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहना इन्हें पसंद नहीं होता.

ये लोग अपने तरीके से जीवन जीना चाहते हैं और अपने निर्णयों की जिम्मेदारी भी खुद उठाते हैं. इसी वजह से इन्हें स्वतंत्रता प्रेमी कहा जाता है.

करियर में मिलती है सफलता

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 1 वाले लोग नेतृत्व करने में माहिर होते हैं. इनकी निर्णय लेने की क्षमता काफी अच्छी होती है, जिसके कारण ये प्रबंधन, प्रशासन, राजनीति, व्यवसाय और नेतृत्व से जुड़े क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं.

ये जोखिम लेने से नहीं डरते और नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. यही गुण इन्हें करियर में आगे बढ़ने और ऊंचे पदों तक पहुंचने में मदद करते हैं.

ऐसे करें सूर्य देव को प्रसन्न

मूलांक 1 वालों के लिए सूर्य देव की उपासना बेहद शुभ मानी गई है. माना जाता है कि सूर्य की कृपा से आत्मविश्वास, सम्मान और सफलता में वृद्धि होती है.

प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें.

अर्घ्य देते समय "ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः" या "ॐ सूर्याय नमः" मंत्र का जप करें.

नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें.

रविवार के दिन सूर्य उपासना और सेवा कार्यों को विशेष महत्व दें.

मान्यता है कि इन उपायों को श्रद्धा के साथ करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में मान-सम्मान, सफलता तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 23 Jun 2026 12:07 PM (IST)
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