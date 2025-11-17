हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Morning Motivation: 2026 में चाहिए असली ग्रोथ तो इन 5 नियमों को आज से ही फॉलों करें?

Morning Motivation: 2026 में चाहिए असली ग्रोथ तो इन 5 नियमों को आज से ही फॉलों करें?

Morning Motivation: मॉर्निंग मोटिवेशन में आज हम आपको लाइफ के उन 5 रूल्स के बारे में बताएंगे जिसके दमपर आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं. 2026 आने से पहले जानिए इन सेल्फ हेल्प टिप्स के बारे में.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 17 Nov 2025 08:15 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Self Helf Tips: साल 2025 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, इसके बाद 2026 आ जाएगा. समय यूं ही बीतता रहेगा हाथ पर हाथ रखकर बैठने से अच्छा अपने आप पर काम किया जाए, अपने लिए काम किया जाए. 

अपनी बोरिंग और आलस से भरी लाइफस्टाइल को आप भी प्रोडक्टिव बना सकते हैं. आज मार्निंग मोटिवेशन में हम आपको 5 रूल्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे फॉलो करने से आपका माइंडसेट और जिंदगी दोनों बदल सकती है. 

नियम 1 अपने समय पर नजर रखों

किसी न सच कहा है जो समय की क्रद नहीं करता वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है. इसलिए कोशिश करो की रात 10 बजे तक सो जाओ और सुबह 6 बजे से पहले उठो. सोने से 1 घंटे पहले तक मोबाइल या फोन देखना बंद कर दो.

रोजाना सोने से पहले 10 मिनट मेडिटेट करो और डायरी में कुछ न कुछ लिखो. रात को ही सोने से पहले अगले दिन की योजना बना लो. एक चीज हमेशा याद रखना अनुशासित जीवन आपको सबकुछ दे सकता है. 

नियम 2 अपने फोकस बनाए रखो

किसी भी चीज में सफलता तभी मिलती है, जब उसके प्रति फोकस होते हो. इसलिए प्रतिदिन 4 घंटे गहरा और बिना थकान वाला काम करो. अपने फोन को हमेशा साइलेंट रखों और डोपामिन को कंट्रोल करो.

पूरे दिन में एक लक्ष्य बनाओं और उसे हासिल करने के लिए काम करों. जब काम खत्म हो जाए तो अपने आपको पूरी तरह उससे डिस्कनेक्ट कर लो. किसी भी काम सफलता की पहली सीढ़ी फोकस है.

अपने शरीर को धन समझों

जीवन जीने के लिए धन जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी अच्छी सेहत भी, इसलिए शुद्ध और प्राकृतिक भोजन को ही आहार में शामिल करो. प्रोसेस्ड चीजों को कम से कम खाओं. शराब, सिगरेट या जंक फूड जैसी चीजों से दूर रहो. दोपहर 2 बजे के बाद कैफीन मत लो. खाने को केवल स्वाद के लिए ही नहीं अच्छी सेहत के लिए भी खाओं.

शरीर को ट्रेनिंग की आदतो दिलाओ

प्रतिदिन 45 मिनट ट्रेनिंग करो, चाहे ठंड या गर्मी बहाने की ओर ध्यान से बचों. रोजाना 8 से 10 हजार कदम चलों. पूरे दिन में प्रतिदिन 4 लीटर पानी पियो इसके अलावा जिंक, मैग्नीशीयम और विटामिन डी का सप्लीमेंट लो. 

अपने मन को मजबूत बनाओ

अपने मस्तिष्क को ऐसे तैयार करो, जैसे कि जिंदगी उसी पर निर्भर हो, क्योंकि असल में ऐसा ही होता है. प्रतिदिन किसी कालजयी या मूल्यवान पुस्तक के 10 पन्ने पढ़ों. जागने के बाद 30 मिनट तक फोन मत चलाओ.

बेफिजूल का स्क्रॉलिंग करने से बचें. कुछ भी ग्रहण करने से पहले विचार करें. जो व्यक्ति अपने आप में नियंत्रित कर लेता है, उसे हमेशा जीवन में सफलता मिलती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 17 Nov 2025 08:15 AM (IST)
Motivation Morning Motivational Quotes

Frequently Asked Questions

जीवन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए कौन से 5 नियम बताए गए हैं?

जीवन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए 5 नियम बताए गए हैं: समय पर नजर रखना, फोकस बनाए रखना, शरीर को धन समझना, ट्रेनिंग की आदतें डालना और मन को मजबूत बनाना।

समय का सदुपयोग कैसे करें?

समय का सदुपयोग करने के लिए रात 10 बजे तक सो जाएं और सुबह 6 बजे से पहले उठें। सोने से 1 घंटे पहले फोन देखना बंद कर दें और अगले दिन की योजना बनाएं।

फोकस बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए?

फोकस बनाए रखने के लिए प्रतिदिन 4 घंटे बिना थके काम करें। अपने फोन को साइलेंट रखें और एक लक्ष्य बनाकर उसे हासिल करने का प्रयास करें।

अच्छी सेहत के लिए क्या खाना चाहिए?

अच्छी सेहत के लिए शुद्ध और प्राकृतिक भोजन को आहार में शामिल करें। प्रोसेस्ड चीजों, शराब, सिगरेट और जंक फूड से दूर रहें।

मानसिक मजबूती के लिए क्या करें?

मानसिक मजबूती के लिए रोजाना किसी मूल्यवान पुस्तक के 10 पन्ने पढ़ें। जागने के बाद 30 मिनट तक फोन का इस्तेमाल न करें और सोच-समझकर ही कुछ ग्रहण करें।

