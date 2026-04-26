Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मोहिनी एकादशी पर विशेष ग्रहों का संयोग, 12 राशियों पर पड़ेगा असर।

ग्रहों की स्थिति से राशियों के जीवन में आएंगे बदलाव और अवसर।

किसी के लिए खुलेंगी नई संभावनाएं, किसी को रहना होगा सावधान।

मेष से मीन राशि तक, जानें आपकी राशि पर क्या है प्रभाव।

Mohini Ekadashi 2026: मोहिनी एकादशी के पावन अवसर पर ग्रहों की स्थिति एक विशेष संयोग बना रही है, जो सभी 12 राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव और अवसर लेकर आएगी. वैशाख मास की इस शुभ तिथि पर चंद्रमा और अन्य प्रमुख ग्रहों का गोचर किसी के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा, तो किसी को धैर्य और सावधानी बरतने की सलाह देगा.

आज चंद्रमा आपके राशि की पंचम भाव में संचरण करेंगे, आज का दिन आपके लिए थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला लेकिन सीख देने वाला रह सकता है. सुबह से ही दिमाग में कई तरह के विचार चलते रहेंगे, जिससे कन्फ्यूजन महसूस हो सकता है. हालांकि दिन बढ़ने के साथ चीजें धीरे-धीरे क्लियर होती जाएंगी. आपको आज धैर्य से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि जल्दबाजी में लिए फैसले नुकसान दे सकते हैं. आसपास के लोगों की बातें ध्यान से सुनना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा. शाम के समय मन हल्का और रिलैक्स महसूस करेगा.

पारिवारिक जीवन:

घर के माहौल में आज हल्की-फुल्की टेंशन बन सकती है, खासकर किसी पुरानी बात को लेकर चर्चा फिर से छिड़ सकती है. हालांकि आप अपनी समझदारी और शांत रवैये से बात को ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे. कोशिश करें कि किसी भी मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ा सोचकर जवाब दें. परिवार के किसी सदस्य को आपकी सलाह की जरूरत पड़ सकती है, ऐसे में उनका साथ देना रिश्तों को और मजबूत करेगा.

व्यापार तथा नौकरी:

आज काम के मोर्चे पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. बॉस या सीनियर आप पर भरोसा जताते हुए कोई जरूरी काम सौंप सकते हैं. शुरुआत में यह बोझ जैसा लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे प्लानिंग के साथ करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे. बिजनेस करने वालों को आज निवेश या पार्टनरशिप से जुड़े फैसलों में सावधानी बरतनी चाहिए.

करियर तथा शिक्षा:

स्टूडेंट्स के लिए आज ध्यान भटकने वाला दिन हो सकता है. मोबाइल या सोशल मीडिया से दूरी बनाना जरूरी रहेगा. छोटे-छोटे टारगेट सेट करके पढ़ाई करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा. करियर के लिहाज से जो लोग बदलाव सोच रहे हैं, उन्हें अभी थोड़ा रुककर स्थिति को समझना चाहिए.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:

रिश्तों में पारदर्शिता रखना आज बहुत जरूरी है. अगर मन में कोई बात है तो उसे छिपाने की बजाय पार्टनर से खुलकर शेयर करें. इससे गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ता मजबूत होगा. शादीशुदा लोगों को पार्टनर की भावनाओं को समझने की जरूरत है.

स्वास्थ्य:

आज सिरदर्द, आंखों में जलन या थकान महसूस हो सकती है. ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचें और बीच-बीच में ब्रेक लेते रहें. पर्याप्त पानी पिएं और नींद पूरी करें.

लकी अंक: 9

लकी कलर: लाल

उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाएं.

आज क्या करें: किसी भी फैसले से पहले दो बार सोचें.

वृषभ राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की चौथे भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन आपके लिए संतुलन बनाने का है. आप चाहेंगे कि सब कुछ आपके हिसाब से चले, लेकिन हालात आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनने पर मजबूर करेंगे. दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं. आज आपको अपनी मेहनत का असर दिखना शुरू होगा. दोस्तों या सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. शाम को किसी खास व्यक्ति से बातचीत मन को खुश कर सकती है.

पारिवारिक जीवन:

आज घर का माहौल सामान्य से बेहतर रहेगा और परिवार के लोग आपका पूरा साथ देंगे. किसी पुराने मतभेद को सुलझाने का मौका मिल सकता है. घर में किसी छोटे फंक्शन या मिलन-जुलने का माहौल भी बन सकता है, जिससे खुशी का माहौल रहेगा.

व्यापार तथा नौकरी:

कामकाज के मामले में आज दिन फायदेमंद साबित हो सकता है. बिजनेस में कोई नई डील या क्लाइंट जुड़ सकता है. नौकरी करने वालों को अपनी मेहनत का रिजल्ट दिखना शुरू होगा और सीनियर्स से सराहना मिल सकती है.

करियर तथा शिक्षा:

स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन पॉजिटिव है. मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं. जो लोग किसी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:

रिश्तों में स्थिरता और मिठास बनी रहेगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. कोई सरप्राइज प्लान भी बन सकता है.

स्वास्थ्य:

पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस या अपच परेशान कर सकती हैं. बाहर का खाना अवॉइड करें और हल्का भोजन लें.

लकी अंक: 6

लकी कलर: हरा

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.

आज क्या करें: अपने काम को प्लान करके करें.

मिथुन राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की तीसरे भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन थोड़ा व्यस्त लेकिन प्रोडक्टिव रहेगा. आप कई काम एक साथ करने की कोशिश करेंगे और ज्यादातर में सफल भी होंगे. आपकी बात करने की कला आज आपको फायदा दिला सकती है. नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, जो आगे चलकर काम आ सकते हैं. हालांकि बीच-बीच में थकान महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को ज्यादा ओवरलोड न करें. शाम का समय दोस्तों के साथ बिताने का मौका मिल सकता है.

पारिवारिक जीवन:

आज घर का माहौल काफी हल्का-फुल्का और खुशियों से भरा रह सकता है. परिवार के लोगों के साथ हंसी-मजाक के पल बिताने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी. अगर पहले किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी, तो आज उसे दूर करने का अच्छा समय है. घर के किसी सदस्य की छोटी सी उपलब्धि भी आपको खुशी दे सकती है.

व्यापार तथा नौकरी:

ऑफिस में आपकी बातचीत करने की कला आज आपके लिए सबसे बड़ी ताकत बनेगी. आप अपनी बातों से लोगों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे. किसी नए प्रोजेक्ट या मीटिंग में आपकी भूमिका अहम रह सकती है. बिजनेस करने वालों को नए क्लाइंट्स से जुड़ने का मौका मिलेगा, जिससे भविष्य में लाभ के रास्ते खुल सकते हैं.

करियर तथा शिक्षा:

स्टूडेंट्स के लिए आज सीखने का अच्छा दिन है. नई चीजों को समझने की क्षमता बेहतर रहेगी. जो लोग किसी नए कोर्स या स्किल को सीखने की सोच रहे हैं, उनके लिए आज शुरुआत करना फायदेमंद रहेगा. करियर में आगे बढ़ने के लिए आज लिया गया छोटा कदम भी बड़ा असर डाल सकता है.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:

पार्टनर के साथ बातचीत में मिठास बनी रहेगी. आज आप दोनों के बीच अच्छी समझ देखने को मिलेगी. अगर कोई बात मन में है, तो उसे खुलकर शेयर करना रिश्ते को और मजबूत करेगा. शादीशुदा लोगों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा, साथ में समय बिताने के मौके मिलेंगे.

स्वास्थ्य:

दिनभर की भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है. नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन भी हो सकता है. खुद को थोड़ा आराम दें और दिनचर्या को संतुलित रखें.

लकी अंक: 5

लकी कलर: पीला

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें.

आज क्या करें: अपने आइडिया दूसरों के साथ शेयर करें.

कर्क राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की दूसरे भाव में संचरण करेंगे,आज आप थोड़ा भावुक महसूस कर सकते हैं. छोटी-छोटी बातें भी दिल पर लग सकती हैं, इसलिए खुद को मजबूत बनाए रखें. दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतेगा, आपका मूड बेहतर होता जाएगा. आज आपको अपने अंदर की आवाज सुनने की जरूरत है. दूसरों की बातों में आकर निर्णय लेने से बचें. शाम को कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

पारिवारिक जीवन:

आज भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील महसूस कर सकते हैं, जिससे घर की छोटी-छोटी बातें भी आपको ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं. किसी सदस्य के व्यवहार से मन आहत हो सकता है, लेकिन स्थिति को समझदारी से संभालना जरूरी होगा. अगर आप खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे, तो गलतफहमियां दूर हो सकती हैं.

व्यापार तथा नौकरी:

कामकाज में मन पूरी तरह नहीं लगेगा और ध्यान बार-बार भटक सकता है. ऐसे में जरूरी है कि आप जरूरी कामों को प्राथमिकता दें. ऑफिस में किसी से अनबन से बचें और शांत रहकर काम करें. बिजनेस में बड़े फैसले लेने से आज बचना बेहतर रहेगा.

करियर तथा शिक्षा:

आज धैर्य की परीक्षा हो सकती है. पढ़ाई या करियर में मनचाहा रिजल्ट न मिलने से निराशा हो सकती है, लेकिन यह समय हार मानने का नहीं है. धीरे-धीरे मेहनत जारी रखें, परिणाम जरूर मिलेंगे.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:

पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा, जिससे आपको राहत मिलेगी. रिश्ते में ईमानदारी और भरोसा बनाए रखना जरूरी है.

स्वास्थ्य:

मानसिक तनाव और चिंता से बचने की जरूरत है. मेडिटेशन या शांत समय बिताना फायदेमंद रहेगा.

लकी अंक: 2

लकी कलर: सफेद

उपाय: चावल का दान करें.

आज क्या करें: खुद को शांत रखने की कोशिश करें.

सिंह राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की पहले भाव में संचरण करेंगे,आज आपका आत्मविश्वास हाई रहेगा और आप हर काम में आगे रहेंगे. लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे. दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ हो सकती है. आप जो भी प्लान करेंगे, उसमें सफलता मिलने के अच्छे योग हैं. हालांकि अहंकार से बचना जरूरी है, नहीं तो रिश्तों में दूरी आ सकती है. शाम का समय परिवार के साथ खुशी में बीतेगा.

पारिवारिक जीवन:

आज घर में आपका प्रभाव साफ नजर आएगा. परिवार के लोग आपकी बातों को महत्व देंगे और आपके फैसलों का समर्थन करेंगे. किसी खास मौके या छोटी खुशी का जश्न भी मनाया जा सकता है.

व्यापार तथा नौकरी:

काम में आपकी मेहनत और आत्मविश्वास साफ दिखाई देगा. सीनियर्स आपकी लीडरशिप क्वालिटी से प्रभावित हो सकते हैं. बिजनेस में कोई बड़ा ऑर्डर या अवसर मिल सकता है.

करियर तथा शिक्षा:

आज आपको अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा. स्टूडेंट्स के लिए भी दिन अच्छा है, खासकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:

रिश्तों में गर्मजोशी बनी रहेगी. पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते और मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य:

ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन ओवरवर्क से बचना जरूरी है.

लकी अंक: 1

लकी कलर: नारंगी

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

आज क्या करें: अपनी लीडरशिप दिखाएं.

कन्या राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की द्वादश भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन आपको सोच-समझकर कदम उठाने की सलाह देता है. आप हर चीज को परफेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन हर बार ऐसा संभव नहीं होता. खुद पर ज्यादा दबाव न डालें. काम धीरे-धीरे पूरा होगा और अच्छे परिणाम देगा. आज आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी. शाम को आराम करने का समय जरूर निकालें.

पारिवारिक जीवन:

घर में सब कुछ सामान्य रहेगा, लेकिन आप खुद थोड़ा ज्यादा सोच सकते हैं. छोटी बातों को लेकर चिंता करने से बचें. परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा.

व्यापार तथा नौकरी:

काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, जिससे मन थोड़ा परेशान हो सकता है. लेकिन धैर्य और समझदारी से आप हर समस्या का समाधान निकाल लेंगे.

करियर तथा शिक्षा:

आज आपको अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलेगा. स्टूडेंट्स को नियमित अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:

पार्टनर का साथ और सहयोग मिलेगा, जिससे मन शांत रहेगा.

स्वास्थ्य:

थकान और स्ट्रेस से बचने के लिए रेस्ट जरूरी है.

लकी अंक: 7

लकी कलर: ग्रे

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

आज क्या करें: छोटे-छोटे टारगेट बनाएं.

आज चंद्रमा आपके राशि की एकादश में संचरण करेंगे,आज का दिन आपके लिए संतुलन और समझदारी से काम लेने का है. आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर उलझन में रह सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी करने से बचें. दिन के पहले हिस्से में थोड़ी असमंजस की स्थिति रह सकती है, मगर दोपहर बाद हालात आपके पक्ष में आने लगेंगे. लोगों से बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि आपकी बात का असर गहरा पड़ सकता है. शाम का समय आपको सुकून देगा और मन थोड़ा हल्का होगा.

पारिवारिक जीवन:

घर के माहौल में संतुलन बनाए रखना आज आपके हाथ में होगा. किसी मुद्दे पर परिवार के लोगों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप समझदारी से सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे. आपकी मध्यस्थता से बिगड़ती बात संभल सकती है. घर में शांति बनाए रखने के लिए आज आपको थोड़ा ज्यादा धैर्य और समझदारी दिखानी होगी.

व्यापार तथा नौकरी:

ऑफिस में टीमवर्क के जरिए आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे तो मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा. आज किसी मीटिंग या चर्चा में आपकी राय को महत्व दिया जा सकता है. बिजनेस में साझेदारी से जुड़े मामलों में पारदर्शिता रखना जरूरी होगा, तभी लंबे समय तक फायदा मिलेगा.

करियर तथा शिक्षा:

आज आपके सामने कुछ नए विकल्प आ सकते हैं, लेकिन हर अवसर आपके लिए सही हो यह जरूरी नहीं. इसलिए किसी भी फैसले को लेने से पहले अच्छे से सोच-विचार करें. स्टूडेंट्स को पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है, तभी सफलता मिलेगी.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:

रिश्तों में संतुलन बनाए रखना आज सबसे अहम रहेगा. अगर किसी बात को लेकर तनाव है, तो उसे शांत तरीके से सुलझाने की कोशिश करें. पार्टनर के साथ समय बिताना रिश्ते को और मजबूत करेगा.

स्वास्थ्य:

गर्दन, कंधे या कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है. लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठने से बचें और हल्की स्ट्रेचिंग करें.

लकी अंक: 8

लकी कलर: नीला

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

आज क्या करें: किसी भी बात में संतुलन बनाए रखें.

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की दशम भाव में संचरण करेंगे,आज आपका दिन जोश और जुनून से भरा रहेगा. आप जो ठान लेंगे, उसे पूरा करके ही मानेंगे. हालांकि इस दौरान गुस्से पर काबू रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो बात बिगड़ सकती है. दिन की शुरुआत थोड़ी तेज रफ्तार के साथ होगी और आप लगातार एक्टिव रहेंगे. किसी पुराने काम का अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा. शाम के समय खुद को थोड़ा आराम देना जरूरी होगा.

पारिवारिक जीवन:

घर में आपका प्रभाव और पकड़ मजबूत रहेगी. परिवार के लोग आपकी राय को महत्व देंगे और किसी जरूरी फैसले में आपकी सलाह ली जा सकती है. हालांकि गुस्से या जिद से बचना जरूरी है, नहीं तो माहौल बिगड़ सकता है. अगर आप शांत रहकर बात करेंगे तो रिश्ते और मजबूत होंगे.

व्यापार तथा नौकरी:

कामकाज में आज तेजी देखने को मिलेगी. आप अपने टारगेट्स को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे. ऑफिस में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है. बिजनेस में भी आज नए मौके मिल सकते हैं, जो भविष्य में लाभ देंगे.

करियर तथा शिक्षा:

आप अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच सकते हैं. जो लोग लंबे समय से किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे थे, उन्हें आज सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:

रिश्तों में गहराई बढ़ेगी और आप अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे.

स्वास्थ्य:

तनाव और ब्लड प्रेशर से बचने की जरूरत है. गुस्से को कंट्रोल में रखें.

लकी अंक: 4

लकी कलर: मैरून

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

आज क्या करें: गुस्से को कंट्रोल में रखें.

धनु राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की नवम भाव में संचरण करेंगे,आज चंद्रमा आपके राशि की पंचम भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन आपको नई दिशा दिखा सकता है. आप कुछ नया सीखने या करने के मूड में रहेंगे. दिन की शुरुआत उत्साह के साथ होगी और आप अपने काम में दिलचस्पी लेंगे. हालांकि बीच में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें आसानी से पार कर लेंगे. आज आपको अपने अनुभव का पूरा फायदा मिलेगा. शाम को कोई खास प्लान बन सकता है.

पारिवारिक जीवन:

आज घर का माहौल काफी पॉजिटिव और सपोर्टिव रहने वाला है. परिवार के लोगों के साथ बातचीत में अपनापन महसूस होगा और आप खुलकर अपनी बातें शेयर कर पाएंगे. अगर पिछले कुछ समय से किसी सदस्य के साथ दूरी बनी हुई थी, तो आज उसे खत्म करने का अच्छा मौका है. घर में किसी छोटी खुशी या उपलब्धि को लेकर खुशी का माहौल भी बन सकता है. बड़े-बुजुर्गों के साथ समय बिताना आपको मानसिक सुकून देगा और उनकी सलाह आपके काम आ सकती है.

व्यापार तथा नौकरी:

कामकाज के लिहाज से आज का दिन आगे बढ़ने वाला रहेगा. नौकरी करने वालों को अपने काम में स्थिरता और स्पष्टता महसूस होगी. सीनियर्स आपके काम को नोटिस करेंगे और आपको नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है. बिजनेस में आज कोई नई योजना बनाने या उसे लागू करने का सही समय है. अगर आप विस्तार (expansion) के बारे में सोच रहे हैं, तो छोटे स्तर से शुरुआत करना बेहतर रहेगा.

करियर तथा शिक्षा:

आज आप अपने लक्ष्य को लेकर काफी स्पष्ट रहेंगे. जो स्टूडेंट्स किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज पढ़ाई में अच्छा फोकस मिलेगा. नई चीजें सीखने की इच्छा भी बढ़ेगी. करियर में बदलाव या नई दिशा तलाशने वाले लोगों को आज कुछ अच्छे संकेत मिल सकते हैं.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:

रिश्तों में आज सहजता और खुलापन देखने को मिलेगा. पार्टनर के साथ आप अपने दिल की बात आसानी से कह पाएंगे. अगर कोई पुरानी गलतफहमी चल रही थी, तो आज उसे खत्म करने का सही समय है. शादीशुदा लोगों के लिए दिन रोमांटिक रह सकता है.

स्वास्थ्य:

सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा भागदौड़ से बचना जरूरी है. शरीर को आराम देना भी उतना ही जरूरी है जितना काम करना. हल्की एक्सरसाइज या वॉक आपके लिए फायदेमंद रहेगी.

लकी अंक: 3

लकी कलर: पीच

उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें.

आज क्या करें: कुछ नया सीखने की कोशिश करें.

मकर राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की अष्टम भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन मेहनत और धैर्य का है. आप जो भी काम करेंगे, उसमें समय लग सकता है, लेकिन रिजल्ट अच्छा मिलेगा. दिन की शुरुआत थोड़ी सुस्त हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे आप रफ्तार पकड़ लेंगे. आपको अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना होगा. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आज काम आ सकती है. शाम को राहत महसूस होगी.

पारिवारिक जीवन:

आज परिवार आपके लिए मजबूत सहारा साबित होगा. घर के लोग आपके फैसलों में आपका साथ देंगे और आपको मानसिक रूप से सपोर्ट करेंगे. किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर चर्चा हो सकती है, जिसमें आपकी भूमिका अहम रहेगी. अगर आप धैर्य और समझदारी से बात करेंगे, तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है.

व्यापार तथा नौकरी:

काम के मामले में आज आपको स्थिरता और धीरे-धीरे प्रगति देखने को मिलेगी. हो सकता है कि आपको लगे कि चीजें धीमी चल रही हैं, लेकिन असल में यह आपके लिए मजबूत आधार तैयार कर रही हैं. नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे से संभाल लेंगे. बिजनेस में पुराने निवेश से फायदा मिलने के संकेत हैं.

करियर तथा शिक्षा:

आज का दिन मेहनत करने का है, भले ही तुरंत परिणाम न दिखे. स्टूडेंट्स को लगातार अभ्यास पर ध्यान देना होगा. जो लोग लंबे समय से किसी लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें धीरे-धीरे सफलता के संकेत मिलेंगे.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:

रिश्तों में परिपक्वता और समझदारी देखने को मिलेगी. आप और आपके पार्टनर के बीच आपसी भरोसा मजबूत होगा. किसी गंभीर विषय पर बातचीत भी हो सकती है, जो रिश्ते को और गहराई देगी.

स्वास्थ्य:

थकान या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है. समय पर भोजन और नींद पर ध्यान दें.

लकी अंक: 1

लकी कलर: भूरा

उपाय: शनि देव को तेल चढ़ाएं.

आज क्या करें: धैर्य बनाए रखें.

कुंभ राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की सप्तम भाव में संचरण करेंगे,आज आपका दिमाग काफी एक्टिव रहेगा और आप नए-नए आइडिया सोचेंगे. दिन की शुरुआत थोड़ी अलग तरह की सोच के साथ होगी, जिससे आप दूसरों से अलग नजर आएंगे. आपके इनोवेटिव आइडिया काम में फायदा दे सकते हैं. हालांकि हर किसी को अपनी बात समझाना आसान नहीं होगा, इसलिए धैर्य रखें. शाम का समय दोस्तों के साथ बिताना अच्छा रहेगा.

पारिवारिक जीवन:

आज आप परिवार के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखेंगे और अपनी बातों से सबका दिल जीत लेंगे. घर में हल्का-फुल्का और खुशहाल माहौल रहेगा. आप किसी पारिवारिक प्लान या आयोजन में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं. हालांकि किसी एक सदस्य की सोच आपसे अलग हो सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी से स्थिति को संभाल लेंगे.

व्यापार तथा नौकरी:

काम में आपकी क्रिएटिव सोच आज आपको अलग पहचान दिला सकती है. ऑफिस में आप नए आइडिया रखेंगे, जो सीनियर्स को पसंद आ सकते हैं. टीम के साथ काम करते समय आपका सहयोगी रवैया आपको आगे बढ़ाएगा. बिजनेस में भी नई रणनीति अपनाने से फायदा हो सकता है.

करियर तथा शिक्षा:

आज आपके लिए कुछ नया सीखने और खुद को अपडेट करने का दिन है. स्टूडेंट्स अगर पारंपरिक तरीके से हटकर पढ़ाई करेंगे, तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है. करियर में क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए समय खास है.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:

रिश्तों में आज कुछ नया और अलग देखने को मिल सकता है. आप और आपके पार्टनर के बीच बातचीत में फ्रेशनेस आएगी. साथ में समय बिताने के नए तरीके ढूंढ सकते हैं, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा.

स्वास्थ्य:

आंखों में थकान, सिरदर्द या मानसिक थकावट महसूस हो सकती है. स्क्रीन टाइम कम करें और खुद को थोड़ा रिलैक्स करने का मौका दें.

लकी अंक: 5

लकी कलर: आसमानी

उपाय: जरूरतमंद को कपड़े दान करें.

आज क्या करें: अपने आइडिया पर काम शुरू करें.

मीन राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की छठे भाव में संचरण करेंगे,आज चंद्रमा आपके राशि की चाहते हो या भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन आपके लिए थोड़ा शांत और सोचने वाला रहेगा. आप अपने अंदर की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे. दिन की शुरुआत धीमी हो सकती है, लेकिन यह आपको अपने प्लान्स पर काम करने का मौका देगी. आज आपको जल्दबाजी से बचना चाहिए और हर काम आराम से करना चाहिए. शाम को कोई अच्छी खबर मिल सकती है या मन पसंद काम करने का मौका मिलेगा.

पारिवारिक जीवन:

आज आप भावनात्मक रूप से परिवार के काफी करीब महसूस करेंगे. घर के लोगों के साथ दिल से बातचीत करने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्तों में गहराई आएगी. अगर किसी बात को लेकर मन में बोझ था, तो उसे साझा करने से राहत मिलेगी. घर का माहौल शांत और सुकून देने वाला रहेगा.

व्यापार तथा नौकरी:

कामकाज में आज स्थिरता बनी रहेगी. आप बिना किसी जल्दबाजी के अपने काम को पूरा करेंगे और धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे. ऑफिस में आपका शांत और संतुलित रवैया लोगों को प्रभावित करेगा. बिजनेस में भी आज जोखिम लेने से बचना बेहतर रहेगा.

करियर तथा शिक्षा:

आज का दिन धीरे-धीरे आगे बढ़ने का है. स्टूडेंट्स को निरंतर अभ्यास और धैर्य बनाए रखना होगा. कोई नया स्किल सीखने का विचार मन में आ सकता है, जो भविष्य में काम आएगा.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:

रिश्तों में आज भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ गहरी बातचीत हो सकती है, जिससे आप एक-दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे. शादीशुदा लोगों के लिए भी दिन सुकून भरा रहेगा.

स्वास्थ्य:

मानसिक शांति बनी रहेगी, लेकिन ज्यादा सोचने से बचना जरूरी है. ध्यान और मेडिटेशन आपको और बेहतर महसूस कराएगा.

लकी अंक: 6

लकी कलर: बैंगनी

उपाय: भगवान कृष्ण को माखन-मिश्री अर्पित करें.

आज क्या करें: खुद के लिए समय निकालें.