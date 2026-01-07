हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mithun Rashifal 8 January 2026: वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना बिगड़ सकते हैं बने काम!

Mithun Rashifal 8 January 2026: वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना बिगड़ सकते हैं बने काम!

Gemini Horoscope 8 January 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 07 Jan 2026 04:15 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mithun Rashifal 8 January 2026 in Hindi:मिथुन राशि के लिए आज का दिन संपर्क, संवाद और सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा रहेगा. चन्द्रमा आपके तीसरे भाव में स्थित है, जिससे रिश्तेदारों और करीबियों का सहयोग मिलेगा.

साहस और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, लेकिन शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा, वरना बनी-बनाई स्थिति बिगड़ सकती है.

शिक्षा और स्टूडेंट्स

मिथुन राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है. पढ़ाई से ध्यान भटकने के कारण जरूरी विषयों को पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा. छात्रों को डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाकर टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करनी चाहिए, वरना भविष्य में इसका नुकसान हो सकता है.

बिजनेस राशिफल

मिथुन राशि के बिजनेसमैन के लिए सौभाग्य योग बन रहा है, खासकर क्लॉथ बिजनेस से जुड़े लोगों को ग्रोथ के संकेत मिलेंगे. बिजनेस रिलेटेड ट्रैवलिंग तभी करें जब बहुत जरूरी हो, अन्यथा फोन, ऑनलाइन मीटिंग या अन्य माध्यमों से काम निपटाने की कोशिश करें. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है.

करियर और जॉब राशिफल

एंप्लॉयड पर्सन के लिए वर्कप्लेस का माहौल उत्साह बढ़ाने वाला रहेगा. आप बढ़-चढ़कर कार्यों में हिस्सा लेंगे और टीम के साथ अच्छा तालमेल बना पाएंगे. हालांकि किसी विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के कारण काम को लेकर अफरा-तफरी हो सकती है, इसलिए सूझबूझ और प्राथमिकता के साथ काम करना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य राशिफल

मिथुन राशि के जातकों को आज एसिडिटी या पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है. स्पाइसी और जंक फूड से दूरी बनाए रखें. पानी का सेवन बढ़ाएं और खान-पान में संयम रखें.

लव और फैमिली

लाइफ पार्टनर से बातचीत करते समय शब्दों पर नियंत्रण रखें, वरना छोटी बात विवाद का रूप ले सकती है. घर में हंसी-मजाक का माहौल रहेगा और कुछ रिश्तेदारों का आगमन पारिवारिक वातावरण को और बेहतर बनाएगा.

युवा और सामाजिक जीवन

न्यू जनरेशन के व्यवहार में थोड़ा रूखापन आ सकता है. मिथुन राशि के युवाओं को अपने व्यवहार और भाषा पर ध्यान देना होगा, अन्यथा सामाजिक छवि खराब होने का खतरा है.

भाग्यशाली रंग और अंक

शुभ रंग: ब्राउन
शुभ अंक: 9
अशुभ अंक: 3

उपाय

आज किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं और बोलने से पहले सोचने की आदत डालें, इससे दिन संतुलित रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 07 Jan 2026 04:15 PM (IST)
Gemini Horoscope Mithun Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

मिथुन राशि के लिए 8 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा?

मिथुन राशि के लिए आज का दिन संपर्क, संवाद और सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा रहेगा. रिश्तेदारों और करीबियों का सहयोग मिलेगा, जिससे साहस और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी.

आज मिथुन राशि के स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर कैसे ध्यान देना चाहिए?

आज स्टूडेंट्स को एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है. डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाकर टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करनी चाहिए, वरना भविष्य में नुकसान हो सकता है.

बिजनेस के मामले में मिथुन राशि वालों के लिए आज क्या सलाह है?

क्लॉथ बिजनेस से जुड़े लोगों को ग्रोथ के संकेत मिलेंगे. बिजनेस रिलेटेड ट्रैवलिंग तभी करें जब बहुत जरूरी हो, अन्यथा ऑनलाइन माध्यमों से काम निपटाएं.

मिथुन राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य संबंधी क्या समस्या हो सकती है?

मिथुन राशि के जातकों को आज एसिडिटी या पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है. स्पाइसी और जंक फूड से दूरी बनाए रखें और खान-पान में संयम रखें.

आज मिथुन राशि के युवाओं को अपने व्यवहार में क्या ध्यान रखना चाहिए?

युवाओं के व्यवहार में थोड़ा रूखापन आ सकता है. उन्हें अपने व्यवहार और भाषा पर ध्यान देना होगा, अन्यथा सामाजिक छवि खराब होने का खतरा है.

चांद पर जाना हो या पनडुब्बी बनाना, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से परमाणु क्रांति मुमकिन, क्या है 'भारत SMR' पहल?
BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी किया घोषणापत्र, मुंबईकर्स से किए ये वादे
टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को भारत में कितने मैच खेलने हैं? नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख और वेन्यू
व्हाइट हाउस का डॉक्टर बना अमेरिका-पाकिस्तान का डील मास्टर, 500 मिलियन डॉलर का खेल, कभी था PAK का 'दुश्मन'
चांद पर जाना हो या पनडुब्बी बनाना, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से परमाणु क्रांति मुमकिन, क्या है 'भारत SMR' पहल?
BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी किया घोषणापत्र, मुंबईकर्स से किए ये वादे
टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को भारत में कितने मैच खेलने हैं? नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख और वेन्यू
व्हाइट हाउस का डॉक्टर बना अमेरिका-पाकिस्तान का डील मास्टर, 500 मिलियन डॉलर का खेल, कभी था PAK का 'दुश्मन'
बेटे काजू के जन्म के 19 दिन बाद काम पर लौटी भारती सिंह, पैपराजी को बांटी मिठाई, बोलीं- किशमिश चाहिए थी पर...
नेपाल में क्यों नहीं होती संडे की छुट्टी, इस दिन क्यों खुलते हैं स्कूल?
क्या घर में बिना बिल और बिना प्रूफ घर में रख सकते हैं एक करोड़ का सोना, जानें क्या है इसके नियम?
हल्क ने जॉइन की शिवसेना तो टोनी स्टार्क ने बीजेपी से भरी हुंकार, मजेदार वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
