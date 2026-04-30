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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 30 April 2026: कुंभ राशि मालव्य योग से बढ़ेगा सामाजिक मान-सम्मान, प्रॉपर्टी के कानूनी विवादों में मिलेगी बड़ी जीत

Aaj ka Kumbh Rashifal 30 April 2026: कुंभ राशि मालव्य योग से बढ़ेगा सामाजिक मान-सम्मान, प्रॉपर्टी के कानूनी विवादों में मिलेगी बड़ी जीत

Aquarius Horoscope: कुंभ राशिफल 30 अप्रैल 2026 को आज मालव्य योग से सामाजिक प्रतिष्ठा और बिजनेस में कानूनी जीत मिलेगी. करियर में पदोन्नति के योग हैं . जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 Apr 2026 02:15 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 30 April 2026: गुरुवार का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 09:13 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन चित्रा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

ग्रहों की चाल से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वज्र योग का निर्माण हो रहा है. विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए 'मालव्य योग' का शुभ प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दोपहर 01:14 के बाद तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, जिसमें शुभ कार्य वर्जित हैं.

बिज़नेस और धन (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन अधिकारों में वृद्धि लेकर आएगा. बिजनेस में आपकी कड़ी मेहनत और जुनून को देखकर परिवार के बुजुर्ग आपको बड़ी जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण अधिकार सौंप सकते हैं. प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनी मामलों (Legal Matters) में आज बड़ी सफलता मिलने के योग हैं, जिससे नए आउटलेट खोलने की राह में आ रही बाधाएं पूरी तरह दूर हो जाएंगी. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)
कार्यक्षेत्र में आज आप 'गेम चेंजर' साबित होंगे. बाजार में आ रही नई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट रखना आपके करियर को नई ऊंचाई देगा, जिससे आपको किसी ऊंचे पद का ऑफर मिल सकता है. आज अपने प्रोजेक्ट को मीटिंग में पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रेजेंट करें. आपकी प्रस्तुति इतनी प्रभावी होगी कि प्रोजेक्ट चोरी होने का डर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और आपको भरपूर यश मिलेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)
सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों (Competitive Students) के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला है. अपनी कड़ी मेहनत और "ॐ अं अंगारकाय नमः" मंत्र के जाप के प्रभाव से आप किसी ऐसे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो पहले असंभव लग रहा था. एकाग्रता और संकल्प शक्ति आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में सुखद पल व्यतीत होंगे. चंद्रमा के नौवें भाव में होने से सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान और मान-सम्मान में वृद्धि होगी. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति देगा और कल के कार्यों के लिए नई ऊर्जा व ताजगी से भर देगा. जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद दूर होंगे और आपसी तालमेल बेहतर होगा.

स्वास्थ्य (Health)
सेहत के लिहाज से आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा. मालव्य योग के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और आप शारीरिक रूप से खुद को फिट महसूस करेंगे. पुरानी थकान दूर होगी. अपनी दिनचर्या में प्राणायाम को शामिल करना मानसिक स्पष्टता के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: नारंगी (Orange)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज वैशाख पूर्णिमा पर हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सिंदूर अर्पित करें. मालव्य योग के शुभ फल के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना भी श्रेष्ठ रहेगा.

FAQs
1. कुंभ राशि वालों के लिए आज करियर में क्या बड़ा बदलाव हो सकता है?
आज नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के कारण आपको कंपनी में किसी वरिष्ठ पद या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व मिल सकता है.

2. बिज़नेस में बुजुर्गों की भूमिका आज कैसी रहेगी?
आज आपके घर या बिजनेस के बड़े बुजुर्ग आपकी कार्यक्षमता से प्रभावित होकर आपको नए अधिकार और सत्ता सौंप सकते हैं.

3. "ॐ अं अंगारकाय नमः" मंत्र का छात्रों पर क्या प्रभाव होगा?
इस मंत्र के जाप से छात्रों की इच्छाशक्ति और एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे वे कठिन से कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने की क्षमता पाएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Apr 2026 02:15 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today
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