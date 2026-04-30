यूपी में आज भी आंधी-बारिश का अलर्ट, 50-60 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जानें- मौसम का हाल

उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में मौसम में बदलाव आया है. बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से राहत मिली है. बारिश की वजह से तापमान में भी कमी आई है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में आंधी-पानी का अलर्ट जारी किया है. 2 मई तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान हैं.

मौसम विभाग से मुताबिक यूपी में आज 30 अप्रैल को भी प्रदे श के दोनों संभागों में आज भी आंधी और बारिश की सिलसिला जारी रहेगा. कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात हो सकती हैं. इस दौरान पश्चिमी यूपी में 30-40 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी वहीं पूर्वी यूपी में इनकी रफ्तार 40-50 किमी प्रति घंटे तक जा सकती है.

लखनऊ से नोएडा तक का मौसम

राजधानी लखनऊ में आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हैं और तेज हवाएं चल रह है. दिन में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है. बारिश की वजह से यहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है. आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहने का अनुमान हैं जो मंगलवार के मुक़ाबले 7-8 डिग्री सेल्सियस कम है. जबकि नोएडा और ग़ाज़ियाबाद में आज धूप निकलेगी और दिन के समय गर्मी परेशान कर सकती है.

इन जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी

यूपी में आज आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर, उन्नाव, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशांबी, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, संत रविदास नगर, मीरजापुर और सोनभद्र में आज मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की चेतावनी दी गई है. कई जगहों पर बिजली गिरने का भी अलर्ट है.

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आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर

इसके अलावा सहारनपुर, सँभल, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, सँभल, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतीपुर, लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर और बस्ती व आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है.

इससे पहले बुधवार को नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, बागपत व आसपास के इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई वहीं लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव और रायबरेली में ओलावृष्टि भी देखने को मिली है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. 2 मई को प्रदेश में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है.

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