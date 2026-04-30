Aaj ka Meen Rashifal 30 April 2026: गुरुवार का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 09:13 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन चित्रा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

ग्रहों की चाल से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वज्र योग का निर्माण हो रहा है. विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए 'मालव्य योग' का शुभ प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दोपहर 01:14 के बाद तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, जिसमें शुभ कार्य वर्जित हैं.

बिज़नेस और धन (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा संभलकर रहने का है. ग्रहों की स्थिति आपके पराक्रम को गलत दिशा में मोड़ सकती है, जिससे धन हानि के योग बन रहे हैं. बिजनेसमैन को आज किसी पुराने विवाद को लेकर अचानक कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है. आर्थिक निवेश, विशेषकर संपत्ति खरीदने के लिए आज का दिन बिल्कुल शुभ नहीं है. पश्चिम दिशा की प्रॉपर्टी में निवेश करना आपके लिए भविष्य में कानूनी झंझट पैदा कर सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी निर्णय क्षमता (Decision Making) कुछ प्रभावित रह सकती है. सहकर्मियों (Co-workers) के साथ अविश्वास की स्थिति बन सकती है, जिससे आपके कार्य की गुप्त प्लानिंग लीक होने का खतरा है. अपनी योजनाओं को साझा करने में सावधानी बरतें और महत्वपूर्ण कार्यों को खुद ही मॉनिटर करें. ऑफिस की राजनीति से दूर रहना ही आपके हित में होगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. घरेलू कलह और अशांति के चलते आप अपनी पढ़ाई पर ठीक से फोकस नहीं कर पाएंगे. मानसिक भटकाव को रोकने के लिए एकांत में पढ़ने का प्रयास करें और विवादों से खुद को दूर रखें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज धैर्य की परीक्षा हो सकती है. चंद्रमा के आठवें भाव में होने से ननिहाल पक्ष के किसी व्यक्ति के साथ मनमुटाव होने की आशंका है. संतान की सेहत अचानक बिगड़ने से आपका ध्यान घरेलू कार्यों से भटक सकता है और मन में चिंता बनी रहेगी. परिवार के बड़ों के साथ चर्चा करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मध्यम है. संतान की खराब सेहत और पारिवारिक तनाव की वजह से आप मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करेंगे. खर्चों में बढ़ोतरी होने से तनाव का स्तर बढ़ सकता है, जिसका असर आपके पाचन पर पड़ सकता है. भरपूर नींद लें और तनाव कम करने के लिए ध्यान का सहारा लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 8

आज का विशेष उपाय: आज वैशाख पूर्णिमा पर श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें. दक्षिण दिशा की यात्रा आज आपके लिए अनुकूल रह सकती है.

FAQs

1. मीन राशि वालों के लिए आज संपत्ति खरीदना कैसा रहेगा?

आज संपत्ति में निवेश करना बिल्कुल भी शुभ नहीं है, विशेषकर पश्चिम दिशा की प्रॉपर्टी से कानूनी परेशानियां बढ़ सकती हैं.

2. ऑफिस में प्लानिंग लीक होने से कैसे बचें?

आज अपने प्रोजेक्ट और भविष्य की रणनीतियों को गोपनीय रखें और सहकर्मियों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें.

3. संतान की सेहत को लेकर क्या सावधानी बरतें?

संतान की सेहत में जरा सा भी बदलाव दिखने पर तुरंत डॉक्टरी सलाह लें और घरेलू उपचारों के भरोसे न रहें.

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