Aaj ka Makar Rashifal 30 April 2026: गुरुवार का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 09:13 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन चित्रा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

ग्रहों की चाल से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वज्र योग का निर्माण हो रहा है. चंद्रमा दोपहर 01:14 के बाद तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, जिसमें शुभ कार्य वर्जित हैं.

बिज़नेस और धन (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बड़ी उपलब्धियों वाला रहेगा. टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यूरोपीय देशों से व्यापारिक प्रस्ताव आ सकते हैं, जिससे विदेशी बाजार में भारी मांग और मोटा मुनाफा होने के संकेत हैं. आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत यह है कि आज आपको बैंक से बिना किसी गारंटी के बड़ा क्रेडिट सपोर्ट मिल सकता है, जिससे आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. सीनियर्स आज आपके काम में बाधा डालने के बजाय आपको ऐसे विशेष टिप्स देंगे, जिससे कठिन टारगेट अचीव करना भी आपके लिए खेल बन जाएगा. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों की कोई पुरानी रणनीति आज जबरदस्त काम आएगी, जिससे कंपनी को बड़ा वित्तीय लाभ होगा और आपकी प्रतिष्ठा में भी भारी वृद्धि होगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स को अपडेट करने का है. विशेषकर जो छात्र तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें नई सफलता मिल सकती है. खिलाड़ियों (Sports Person) को आज अपनी हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती के लिए किसी विशेष थेरेपी या सप्लीमेंट का लाभ मिल सकता है, जो उनके खेल प्रदर्शन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज शांति और सहयोग का माहौल रहेगा. चंद्रमा के दसवें भाव में होने से आपको पिता के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे घर में आपका सम्मान बढ़ेगा. जीवनसाथी और लव पार्टनर के साथ मिलकर आज आप भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे. आपसी समझ से रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आप काफी सतर्क नजर आएंगे. आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर बेहतर लाइफस्टाइल और डाइट प्लान को लेकर सजग रहेंगे. हड्डियों से जुड़ी पुरानी समस्याओं में सुधार महसूस होगा. मानसिक रूप से आप खुद को बहुत स्थिर और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज वैशाख पूर्णिमा पर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें. गरीब बच्चों को पढ़ने की सामग्री दान करना आपके करियर के लिए अत्यंत शुभ रहेगा. दक्षिण दिशा की यात्रा आज सफल सिद्ध होगी.

FAQs

1. मकर राशि वालों को आज बैंक से क्या विशेष लाभ मिल सकता है?

आज आपको बिना किसी बड़ी गारंटी के क्रेडिट सपोर्ट या ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल सकती है, जो बिज़नेस विस्तार में मददगार होगी.

2. विदेशी व्यापार को लेकर आज क्या संभावनाएं हैं?

यूरोपीय देशों में ग्रीन एनर्जी और टेक प्रोडक्ट्स की भारी डिमांड की वजह से विदेशी व्यापार में बड़ा उछाल आने के योग हैं.

3. आज करियर में सीनियर्स का व्यवहार कैसा रहेगा?

आज सीनियर्स का व्यवहार बहुत ही सहयोगी रहेगा. वे न केवल आपके काम की सराहना करेंगे बल्कि आपको मेंटर की तरह गाइड भी करेंगे.

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