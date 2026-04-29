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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमुकेश अंबानी का बनना है पड़ोसी? हर महीने खर्च करने होंगे 12 लाख, इस फ्लैट को देख हैरान रह गए यूजर्स

मुकेश अंबानी का बनना है पड़ोसी? हर महीने खर्च करने होंगे 12 लाख, इस फ्लैट को देख हैरान रह गए यूजर्स

Viral video mumbai flat: इस बिल्डिंग में कुल 6 फ्लैट हैं और कुछ फ्लैट्स में आज भी पुराने समय की टाइल्स मौजूद हैं, जो इसकी ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 29 Apr 2026 10:32 PM (IST)
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मुंबई में घर लेना वैसे ही आसान नहीं होता, लेकिन अब एक ऐसा फ्लैट सामने आया है जिसका किराया सुनकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाएं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साउथ मुंबई के ऐतिहासिक मार्लबोरो हाउस का एक 4BHK फ्लैट दिखाया गया है. इस फ्लैट की खास बात सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि इसका किराया है. पूरा 12 लाख रुपये प्रति महीना. जी हां, इतने में तो कई लोग साल भर का खर्च चला लेते हैं. यही वजह है कि इंटरनेट पर इस फ्लैट को लेकर जमकर चर्चा हो रही है.

3000 स्क्वायर फीट में फैला लग्जरी घर

दरअसल, ये फ्लैट साउथ मुंबई के पेडर रोड पर स्थित मार्लबोरो हाउस में है, जो 1938 में बना एक आर्ट डेको बिल्डिंग है. करीब 3000 स्क्वायर फीट में फैले इस घर में 3 बड़े बेडरूम, 4 बाथरूम और एक पाउडर रूम है. लेकिन इसकी सबसे खास बात है इसका 750 स्क्वायर फीट का प्राइवेट गार्डन, जो मुंबई जैसे शहर में किसी सपने से कम नहीं है. इसके अलावा फ्लैट से हरियाली का शानदार व्यू भी मिलता है. एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के दावों के आधार पर लिखी गई है.

 
 
 
 
 
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अंबानी के घर के पास, मिलेंगी लग्जरी सुविधाएं

ये फ्लैट देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास स्थित है. इतना ही नहीं, यहां रहने वाले लोगों को पिकलबॉल कोर्ट जैसी लग्जरी सुविधाएं भी मिलेंगी. साथ ही दो कार पार्किंग और अलग से सर्वेंट क्वार्टर की सुविधा भी दी गई है. यानी रहने वालों को हर तरह की सुविधा एक ही जगह पर मिलती है.

इतिहास से जुड़ा है ये घर

मार्लबोरो हाउस को ब्रिटिश आर्किटेक्ट क्लॉड बैटली ने डिजाइन किया था, जो उस समय बॉम्बे की आधुनिक वास्तुकला के बड़े नामों में गिने जाते थे. इस बिल्डिंग में कुल 6 फ्लैट हैं और कुछ फ्लैट्स में आज भी पुराने समय की टाइल्स मौजूद हैं, जो इसकी ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखती हैं. यही वजह है कि ये जगह सिर्फ घर नहीं, बल्कि इतिहास का एक हिस्सा भी है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कार की सर्विसिंग महंगी पड़ी तो खुद बना मिस्त्री, ईंट-सीमेंट से फिक्स कर दी गाड़ी; वीडियो वायरल

किराया सुनकर सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन

12 लाख रुपये महीने का किराया सुनकर सोशल मीडिया यूजर्स भी चौंक गए. कई लोग इस पर मजाक करते नजर आए. एक यूजर ने लिखा…“क्या अंबानी जी पड़ोसी बनकर किराया भी देंगे?” वहीं दूसरे ने कहा…“इतने में तो हम पूरी जिंदगी किराया दे दें.” कुल मिलाकर, इस लग्जरी फ्लैट ने इंटरनेट पर धूम मचा रखी है और लोग इसे देखकर हैरान भी हैं और मजे भी ले रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Desi AC Jugad: पंखा लगाया फिर गीला तौलिया टांगा और बन गया देसी AC, चचा का जुगाड़ देख माथा फोड़ लेंगे अमेरिकन्स

Published at : 29 Apr 2026 10:32 PM (IST)
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