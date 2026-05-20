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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रो'मटका किंग' चर्चा में, लेकिन 2026 की Heatwave में क्यों बढ़ गया ‘मटका दान’ का महत्व? जानिए धर्म और ज्योतिष से जुड़ा रहस्य

'मटका किंग' चर्चा में, लेकिन 2026 की Heatwave में क्यों बढ़ गया ‘मटका दान’ का महत्व? जानिए धर्म और ज्योतिष से जुड़ा रहस्य

2026 की Heatwave में क्यों बढ़ गया मटका दान का महत्व? क्या मटके से वाकई किस्मत बदलती है? जानिए धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय परंपरा में मिट्टी के मटके का रहस्य.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 20 May 2026 04:36 PM (IST)
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Heatwave: जब पूरा देश भीषण गर्मी और हीटवेव से जूझ रहा है, लोग AC, कूलर और ठंडी बोतलों के बीच राहत तलाश रहे हैं, ऐसे समय में भारत की सदियों पुरानी एक परंपरा फिर लौटती दिखाई दे रही है, मिट्टी का मटका.

दिलचस्प बात यह है कि इन दिनों Amazon Prime Video की web series ‘Matka King’ भी चर्चा में है, लेकिन भारतीय परंपरा में मटका केवल जुए, कहानी या मनोरंजन का प्रतीक नहीं रहा. हमारे वेद, पुराण, वास्तु और ज्योतिष ग्रंथों में मिट्टी के मटके को धर्म, दान, जल ऊर्जा और जीवन संतुलन से जोड़कर देखा गया है.

साल 2026 की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच गांवों से लेकर शहरों तक घरों, मंदिरों और दुकानों के बाहर फिर से पानी के मटके दिखाई देने लगे हैं. यह केवल ठंडा पानी रखने का तरीका नहीं, बल्कि भारतीय लोकजीवन, सेवा और प्रकृति से जुड़ी संस्कृति की पहचान भी है. शायद यही वजह है कि आधुनिक तकनीक और AI के दौर में भी लोग मिट्टी के साधारण मटके की ओर लौटते दिखाई दे रहे हैं. क्योंकि इंसान केवल सुविधा नहीं, बल्कि संतुलन भी खोजता है.

भारतीय जीवन शैली का हिस्सा है 'मिट्टी का मटका'

भारतीय दर्शन पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पर आधारित माना गया है. धर्मशास्त्रों और लोक परंपराओं में मिट्टी के मटके को पृथ्वी और जल तत्व का मेल माना गया है. यही कारण है कि प्राचीन भारत में मिट्टी के पात्रों का उपयोग केवल सुविधा के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन और जीवन शैली का हिस्सा माना जाता था.

स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण और कई धर्मग्रंथों में गर्मी के समय जलदान को महान पुण्य बताया गया है. विशेष रूप से प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना महादान के समान माना गया है. एक पारंपरिक संस्कृत सूत्र में कहा गया है,


मटका किंग' चर्चा में, लेकिन 2026 की Heatwave में क्यों बढ़ गया ‘मटका दान’ का महत्व? जानिए धर्म और ज्योतिष से जुड़ा रहस्य

जलदानं महादानं तृषार्तस्य विशेषतः

अर्थात, प्यासे व्यक्ति को जल देना सबसे श्रेष्ठ दानों में माना गया है.

पुराने समय में गांवों, यात्रियों के मार्ग और मंदिरों के बाहर मिट्टी के बड़े मटके रखे जाते थे. इन्हें प्याऊ कहा जाता था. मान्यता थी कि इससे केवल लोगों की प्यास नहीं बुझती, बल्कि सेवा भाव, पुण्य और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है.

हिंदू परंपरा में जल को तृप्ति का माध्यम माना गया है. यही कारण है कि श्राद्ध, तर्पण और पितृ कर्मों में जल का विशेष महत्व बताया गया है. गरुड़ पुराण में भी जल अर्पण को पितरों की संतुष्टि से जोड़ा गया है. इसी आधार पर कई ज्योतिषीय परंपराओं में गर्मियों के दौरान मटका दान का महत्व बताया जाता है.

पितृ दोष को दूर करता है

मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति राहगीरों, जरूरतमंदों या मंदिर में पानी से भरा मिट्टी का मटका रखता है, तो यह केवल दान नहीं, बल्कि लोकसेवा का कार्य माना जाता है. कई ज्योतिषाचार्य इसे पितृ दोष शांति और मानसिक संतुलन से भी जोड़ते हैं. हालांकि भारतीय परंपरा में किस्मत बदलना केवल धन प्राप्ति नहीं माना गया. यहां शांति, संतुलन, सेवा और सकारात्मक ऊर्जा को भी सौभाग्य का हिस्सा माना गया है.

वैदिक ज्योतिष में जल तत्व का संबंध मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह से माना गया है. चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक शांति का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र सुख, संतुलन और जीवन की सहजता का प्रतीक है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव, अशांति या पारिवारिक असंतुलन बढ़ता है, तब जल से जुड़े उपायों को महत्वपूर्ण माना जाता है.

मटका घर में कहां रखें, वास्तु नियम भी जान लें

वास्तु शास्त्र में भी जल और मिट्टी दोनों को ऊर्जा संतुलन का माध्यम बताया गया है. मान्यता है कि घर के उत्तर-पूर्व दिशा में स्वच्छ जल से भरा मिट्टी का पात्र रखना सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है. वहीं पक्षियों और राहगीरों के लिए पानी रखना शुभ कर्म माना गया है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार टूटे या खाली मटके को लंबे समय तक घर में नहीं रखना चाहिए.

आज विज्ञान और आयुर्वेद भी मानते हैं कि मिट्टी के मटके में रखा पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता है. यह शरीर को अचानक ठंडा झटका नहीं देता, जैसा कि अत्यधिक ठंडा फ्रिज का पानी दे सकता है. आयुर्वेदिक दृष्टि से मिट्टी का पात्र पानी के तापमान को संतुलित रखने और शरीर की गर्मी कम करने में सहायक माना जाता है.

दिलचस्प बात यह है कि जिस दौर में दुनिया AI, ग्लोबल वार्मिंग और अत्याधुनिक तकनीक की बात कर रही है, उसी समय मिट्टी का साधारण मटका फिर चर्चा में लौट रहा है. शायद इसलिए क्योंकि भारतीय संस्कृति में धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सेवा, करुणा, प्रकृति और जीवन संतुलन से जुड़ा रहा है.

शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी मिट्टी का साधारण मटका केवल पानी रखने का पात्र नहीं, बल्कि भारतीय जीवन दर्शन का प्रतीक माना जाता है, जहां प्रकृति, सेवा और संतुलन को ही असली समृद्धि समझा गया.

FAQ
Q1. मटका दान का क्या महत्व माना जाता है?

भारतीय परंपरा में गर्मी के दौरान जल से भरा मिट्टी का मटका दान करना पुण्य और लोकसेवा से जुड़ा माना गया है.

Q2. क्या ज्योतिष में मटका दान का महत्व बताया गया है?

कई ज्योतिषीय मान्यताओं में जलदान और मटका दान को मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा गया है.

Q3. मिट्टी के मटके का पानी क्यों अच्छा माना जाता है?

आयुर्वेद के अनुसार मिट्टी का मटका पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा और संतुलित बनाए रखने में सहायक माना जाता है.

Q4. वास्तु में मटका कहां रखना शुभ माना जाता है?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार उत्तर-पूर्व दिशा में स्वच्छ जल से भरा पात्र शुभ माना जाता है.

यह भी पढ़ें- Numerology: क्यों हर किसी को पसंद आते हैं मूलांक 2 वाले लोग? जानिए इनकी ताकत, कमजोरी और लव लाइफ के राज

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut ज्योतिष व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 20 May 2026 04:36 PM (IST)
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