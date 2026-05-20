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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 21 May 2026: मेष-तुला समेत इन राशियों को मिलेगा लाभ, वृषभ, कर्क, कुंभ और मकर की बढ़ेगी टेंशन

Tarot Rashifal 21 May 2026: मेष-तुला समेत इन राशियों को मिलेगा लाभ, वृषभ, कर्क, कुंभ और मकर की बढ़ेगी टेंशन

Tarot Card Rashifal 21 May 2026: मेष, तुला, धनु और वृश्चिक राशि वालों को सफलता, आय व सम्मान मिल सकता है. वहीं वृषभ, कर्क, कुंभ और मकर राशि के लोगों को विवाद और चुनौतियों से सतर्क रहने की जरूरत है.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 20 May 2026 05:00 PM (IST)
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Tarot Rashifal: गुरुवार 21 मई का दिन मेष राशि वालों को सफलता का स्वाद चखा सकता है. आज तुला और धनु राशि के लिए दिन शुभ संकेत दे रहा है. वहीं वृषभ, कर्क, कुंभ और मकर जैसी राशियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपके भाग्य के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आय में मामले में काफी अच्छा रहने वाला है. आज आपकी आय काफी अच्छी रहने के आसार है. हालांकि आपको सलाह है कि घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखें. उनकी सेहत खराब हो सकती है. फिलहाल, आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में रहने वाली है.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज का दिन वृषभ राशि के लोगों को पारिवारिक मामलों में बहुत ही संभलकर रहने की जरूरत है. आपकी किसी लापरवाही या गलती की वजह से परिवार में अशांति बढ़ सकती है. आज आप आर्थिक मामलों में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन मिथुन राशि के लोगों के लिए सामान्य रहेगा. आज आप दूसरों के सामने बातचीत करते समय खुद को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त करेंगे. हालांकि, आज आपको भूमि या भवन के विवाद के कारण मानसिक अशांति होगी.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन आपके लिए किसी विवाद का सामना कराने वाला रहेगा. आज किसी सामान्य से सी बात पर कानूनी विवाद उत्पन्न हो सकता है. इतना ही नहीं आज आप कागजी कामकाज और रोजमर्रा के कार्यों आप बेहतर ढंग से निपटाएंगे. आज आपके लिए यात्राओं के योग भी बन रहे हैं.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों आज काफी ज्यादा ऊंचे ख्यालों में खोए रहेंगे. आज कुछ कल्पनाएं आपके मन को परेशान भी कर सकती है. फिलहाल, आप किसी नई परियोजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं. दूसरों का सहयोग लेने में हिचक न दिखाएं.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि फिलहाल, कन्या राशि के लोगों को कुछ अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, आज आपका दांपत्य जीवन काफी अच्छा रहने वाला है. आज आपको नया रोजगार प्राप्ति करने में सहायता मिलेगी.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, तुला राशिवालों के लिए आज का दिन काफी अहम रहेगा. इसलिए आज नए कार्यों को लेकर योजना बनाएं. आज आपका ग्रह जीवन काफी अनुकूल रहने वाला है. इसी के साथ आज आपका सफलता भी अच्छी खासी मिलेगी.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण पदों पर बैठे प्रभावशाली लोग आपका पक्ष करेंगे. इतना ही नहीं आज आप सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे. मन में शांति भी बनी रहेगी.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के मुताबिक धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन वित्तीय कार्य निपटाने के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा. आजीविका के क्षेत्र में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा. राज्य सरकार के कार्यों में भी अच्छा खासा लाभ हो सकता है.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के मुताबिक, मकर राशि के लोगों के लिए समय प्रबंधन से रुके हुए कार्य कर सकते हैं. फिलहाल आपको इस पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है. अनिश्चितता के कारण मानसिक तनाव की स्थितियां आएंगी.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतियां लेकर आएगा. आज आपको सहयोग और सहभागिता के साथ विरोधों का भी सामना करना पड़ सकता है. साथ ही व्यापारी वर्ग के लोगों को भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन मेहनत की सराहना दिलाने वाला होगा. लेकिन, साथ ही शत्रुओं का आपके प्रति ईर्ष्या भाव आ सकता है. इसके आलावा आज आपकी आर्थिक स्थिति भी पक्ष में नहीं होगी.

ये भी पढ़ें: Kal Ka Rashifal 21 May 2026: गुरु पुष्य योग, कल से बदल जाएगी इन 4 राशियों की किस्मत, जानें कल का राशिफल
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 20 May 2026 05:00 PM (IST)
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Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading
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