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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 21 May 2026: गुरु पुष्य योग, कल से बदल जाएगी इन 4 राशियों की किस्मत, जानें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 21 May 2026: गुरु पुष्य योग, कल से बदल जाएगी इन 4 राशियों की किस्मत, जानें कल का राशिफल

Kal ka Rashifal: गुरुवार 21 मई को गुरु पुष्य योग बनेगा. इससे कन्या राशि वालों को पदोन्नति और कुंभ को मिलेगी कोई खुशखबरी. जानें इस योग का आपकी राशि पर क्या होगा असर? पढ़ें कल का राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 20 May 2026 01:14 PM (IST)
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 Kal ka Rashifal: गुरुवार का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार अत्यंत शुभ और सफलता प्रदायक रहने वाला है. कल सुबह 08:26 तक पंचमी तिथि रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि का प्रारंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो कल गुरु पुष्य नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है.

विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल ग्रहों की विशेष स्थिति से गुरु पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र,  गण्ड योग और वृद्धि योग का अद्भुत साथ मिलेगा. कई राशियों को इन शुभ योग नक्षत्र का लाभ मिल सकता है.

कल चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे. इसके साथ ही कल महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन भी कल हो रहा है. इसके साथ ही कल अमृतसिद्ध योग, गुरु पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा. शुभ कार्यों के लिए कल दो विशेष समय उपलब्ध हैं: सुबह 11:57 से 12:49 और रात 08:47 से 10:17 तक रहेगा. कल सूर्योदय सुबह 05:27 बजे होगा और राहुकाल दोपहर 02:00 से 03:43 बजे तक रहेगा. इस दौरान नए कार्यों से बचें.

आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल

मेष राशि (Aries)

  • Love- कल का दिन प्रेम जीवन जी रहे लोगों के रिश्ते में एक नया मोड़ लेकर आएगा. आप अपने साथी के प्रेम में डूबे नजर आएंगे, उनके साथ एक रोमानी दिन व्यतीत करेंगे.
  • Money- आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है, जिनके लिए आप कुछ रुपयों का इंतजाम भी कर सकते हैं.
  • Property- आपका यदि कोई संपत्ति संबंधित विवाद लंबित है तो उसे खत्म होने में समय है.
  • शुभ रंग: लाल, शुभ अंक: 9

वृष राशि (Taurus)

कल का दिन आपके लिए उन्नति दिलाने वाला रहेगा. आपके हाथ एक साथ कई काम लगने से आपकी व्यग्रता बढ़ सकती है.

  • Business- बिजनेस कर रहे लोग आज कड़वाहट को मिठास में बदलने की कला को सीख कर लोगों से आसानी से काम निकलवा पाएंगे.
  • Family- पारिवारिक रिश्तो में चल रही अनबन को लेकर वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत कर सकते हैं.
  • शुभ रंग: सफेद, शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

कल का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है. आप किसी से अपने मन की बातें शेयर ना करें, नहीं तो वह इसका फायदा उठा सकते है.

  • Student- विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो उनकी वह इच्छा पूरी हो सकती है.
  • Work- आपको यदि कार्यक्षेत्र में कोई काम सौंपा जाए, तो आपको उसे समय रहते पूरा करना होगा. टीमवर्क के जरिए काम करके आप लोगों को प्रसन्न करने में कामयाब रहेंगे.
  • शुभ रंग: सफेद , शुभ अंक: 2

कर्क राशि (Cancer)

कल का दिन आपके लिए निराशा भरा रहेगा. आप यदि किसी काम में हाथ डालेंगे, तो उसमें आपको निराशा हाथ लगेगी.

  • Investment- अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह मशवरे से ही करें.
  • Married Life- आप जीवनसाथी के लिए किसी नए काम की योजना बना सकते हैं.
  • Family- परिवार में किसी पूजा पाठ का आयोजन होने से परिजनों का आना जाना लगा रहेगा.
  • शुभ रंग: दूधिया सफेद, शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

कल का दिन आपके लिए मन मुताबिक लाभ दिलाने वाला रहेगा. किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करें.

  • Business- बिजनेस कर रहे लोग अपनी योजनाओं से अच्छा धन कमाएंगे.
  • Learning- आप अध्ययन व अध्यात्म के प्रति भी पूरी रुचि दिखाएंगे. आपको अपने कुछ कामों को कल पर टालने से बचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है.
  • Finance:  यदि आपने किसी से धन उधार लिया था, तो कल आप उस धन को काफी हद तक उतारने में सफल रहेंगे.
  • शुभ रंग: सुनहरा , शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

कल का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है.

  • Job- नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी पार्ट टाइम कार्य को करने की योजना बना रहे हैं, तो उनकी वह ईच्छा कल पूरी होगी. आपको कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग व लाभ मिलेगा.
  • Health- आपको कल अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना होगा, नहीं तो आपका कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है. डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें.
  • शुभ रंग: गहरा हरा, शुभ अंक: 6

तुला राशि (Libra)

कल का दिन आपके आत्मविश्वास में वृद्धि लेकर आएगा.

  • Student- विद्यार्थी यदि किसी परीक्षा की तैयारियों में लगे हैं, तो उन्हें उसमें कठिन परिश्रम करना होगा, तभी वह सफलता हासिल कर सकेंगे.
  • Success- आपके आत्म सम्मान में वृद्धि होने से आप सभी कामो में नि:संकोच आगे बढ़ेंगे.
  • Money- ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को धन उधार देने से पहले बातचीत अवश्य करे.
  • Life Partber- आप जीवनसाथी से कुछ कामों को लेकर बातचीत अवश्य करें, नहीं तो आपसी रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है.
  • शुभ रंग: हल्का नीला,  शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

कल का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए उत्तम रहने वाला है. आप अच्छे कामों से किसी बड़े पद की प्राप्ति कर सकते हैं.

  • Marriage - अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं.
  • Family- आपको अपने मन में चल रही समस्याओं को लेकर परिवार के सदस्यों से खुलकर बातचीत करनी होगी.
  • Kids- संतान को यदि आप कुछ जिम्मेदारी देंगे, तो वे उन पर खरे उतरेंगे.
  • शुभ रंग: मैरून, शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

कल का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है.

  • Relief- यदि आपको संतान के करियर की चिंता सता सकती है और कार्य क्षेत्र में आपको कोई पदोन्नति अथवा वेतन वृद्धि जैसी शुभ सूचना सुनने को मिल सकती हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. 
  • Partner- आपकी जीवनसाथी से किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, जिसके कारण आप थोड़ा परेशान रहेंगे.
  • शुभ रंग: पीला, शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

  • Love- प्रेम जीवन जी रहे लोगों को कल अपने साथी से बातचीत करते समय सावधान रहना होगा व उनकी किसी भी गलत बात में हां मे हा ना करें, नहीं तो बाद में समस्या हो सकती है.
  • Work Place- यदि कार्यक्षेत्र में आपसे पहले कोई गलती हुई थी, तो आपको उससे सबक लेना होगा.
  • Job- जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें कोई दूसरा ऑफर आ सकता है.
  • शुभ रंग: काल,  शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

कल का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम होने वाला है. संतान पक्ष की ओर से आपको कोई प्रसंन्नतादायक सूचना सुनने को मिल सकती है.

  • Family- आप परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य से किसी बात को लेकर जिद ना करें, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं.
  • Business- व्यापार कर रहे लोगों को कुछ बेहतर अवसर मिलेगे, जिन पर चलकर वह अच्छा धन कमाने में कामयाब रहेगे.
  • शुभ रंग: नीला,  शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

कल का दिन आपके लिए समस्याओं भरा रहने वाला है. तनाव रहने के कारण आपका मन परेशान रहेगा.

  • Family- घर परिवार में सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जिसमें आपको दोनों पक्षों के सुनकर ही कोई निर्णय लेना होगा.
  • Property- यदि कोई संपत्ति संबंधित आपको लंबे समय से परेशान कर रहा था, तो उसका निपटारा हो सकता है.
  • Money- माता पिता की सेवा में भी आप दिन का कुछ समय व्यतीत करेंगे. खर्च बढ़ सकते हैं.
  • शुभ रंग: केसरिया, शुभ अंक: 12

ये भी पढ़ें: Kal ka Rashifal 20 May 2026: कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में मिलेगा बड़ा लाभ और वृश्चिक की सुधरेगी आर्थिक स्थिति, जानें बुधवार का भविष्यफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 20 May 2026 01:14 PM (IST)
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