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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोLibra Horoscope: कम उम्र में अमीर बनने की चाहत? जानें तुला राशि और तुला लग्न वालों का सबसे बड़ा रहस्य

Libra Horoscope: कम उम्र में अमीर बनने की चाहत? जानें तुला राशि और तुला लग्न वालों का सबसे बड़ा रहस्य

Libra Horoscope: तुला राशि मन-भावना है, तो लग्न बाहरी व्यक्तित्व. दोनों का अंतर जाने बिना कुंडली का सटीक विश्लेषण नामुमकिन है. आइए जानते हैं क्या कहते हैं ज्योतिष एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 14 Jun 2026 05:35 PM (IST)
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Astrology Tips, Libra Horoscope: ज्योतिष शास्त्र में किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, करियर और भविष्य का आकलन करने के लिए उसकी जन्म कुंडली देखी जाती है. कुंडली में दो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, राशि (Moon Sign) और लग्न (Ascendant). अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इनमें जमीन-आसमान का अंतर है.

विशेषकर तुला राशि और तुला लग्न के जातकों में यह अंतर उनके बाहरी व्यक्तित्व और आंतरिक इच्छाओं को पूरी तरह बदल देता है.

आइए विस्तार से समझते हैं कि तुला राशि और तुला लग्न में क्या मुख्य अंतर है और इनमें से कौन कम उम्र में ही दौलतमंद बनने का सपना देखता है.

क्या होती है तुला राशि? (What is Libra Moon Sign)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में मौजूद होता है, वह व्यक्ति की चंद्र राशि कहलाती है. यदि आपके जन्म के समय चंद्रमा तुला राशि में था, तो आपकी राशि तुला होगी.

  • चंद्रमा को मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति का कारक माना गया है. इसलिए, तुला राशि व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव और उसकी सोच को दर्शाती है.

  • तुला राशि के लोग स्वभाव से बेहद संतुलित होते हैं. वे किसी भी बात को दोनों पक्षों से तौलने के बाद ही कोई राय बनाते हैं. न्यायप्रियता, सौम्यता और रिश्तों को बखूबी निभाना इनकी सबसे बड़ी यूएसपी (USP) होती है.

क्या होता है तुला लग्न? (What is Libra Ascendant)

जन्म के समय पूर्वी क्षितिज (Eastern Horizon) पर जो राशि उदित हो रही होती है, उसे लग्न कहा जाता है. चूंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसलिए हर दो घंटे में लग्न बदल जाता है. लग्न को कुंडली का पहला भाव या 'प्रवेश द्वार' माना जाता है.

  • लग्न व्यक्ति के भौतिक शरीर, रंग-रूप, समाज के सामने उसका व्यवहार और उसके जीवन की दिशा को तय करता है.

  • तुला लग्न के जातक बेहद आकर्षक, डिप्लोमैटिक और प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं. इनका बातचीत करने का तरीका (Communication Skills) इतना बेहतरीन होता है कि लोग आसानी से इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं.

यदि किसी व्यक्ति के जन्म के समय पूर्व दिशा में भी तुला राशि हो और चंद्रमा भी उसी भाव में बैठा हो, तो उस व्यक्ति की राशि और लग्न दोनों ही तुला माने जाते हैं.

तुला राशि बनाम तुला लग्न: क्या है मुख्य अंतर?

  • तुला राशि यह बताती है कि आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं, जबकि तुला लग्न यह दिखाता है कि आप दुनिया के सामने खुद को कैसे पेश करते हैं.

  • मान लीजिए किसी व्यक्ति की राशि तुला है, तो वह मन से बहुत शांत और रिश्तों को संजोने वाला होगा. लेकिन, यदि उसका लग्न वृश्चिक है, तो दुनिया के सामने वह बेहद गंभीर, रहस्यमयी और सख्त मिजाज का दिखाई देगा.

कम उम्र में दौलतमंद होने का जुनून और खर्चीला स्वभाव

ज्योतिष एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, जब तुला राशि या लग्न के साथ अन्य ग्रहों का कॉम्बिनेशन (जैसे वृश्चिक लग्न का प्रभाव) बनता है, तो जातक के भीतर कम उम्र में ही ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का जुनून पैदा होता है.

  • ऐसे लोग लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए काफी खर्चीले भी होते हैं.
  • ये भौतिक सुख-सुविधाओं और ब्रांडेड चीजों पर दिल खोलकर पैसा खर्च करना पसंद करते हैं.

ग्रहों के गोचर (Transit) और महादशा का फल जानने के लिए राशि और लग्न दोनों का अलग-अलग अध्ययन करना बेहद जरूरी है. तुला राशि जहां आपकी मानसिक और भावनात्मक दुनिया को नियंत्रित करती है, वहीं तुला लग्न आपके सामाजिक जीवन, करियर की दिशा और व्यावहारिक सफलता को तय करता है. यही कारण है कि एक ही राशि होने के बावजूद दो लोगों का स्वभाव और उनके जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग हो सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 14 Jun 2026 05:35 PM (IST)
Tags :
Zodiac Signs Astrology Tips Libra Horoscope Moon Sign Libra Traits
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